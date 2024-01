Svarbiausi įvykiai:

07:45 | Branduolinė grėsmė auga: Maskva branduolinius ginklus laiko „veiksminga priemone nugalėti NATO“

Tarptautinio strateginių tyrimų instituto (IISS) ataskaitos autorius, IISS Strategijos, technologijų ir ginklų kontrolės skyriaus direktorius Williamas Alberke mano, kad Maskva nestrateginius branduolinius ginklus pradėjo vertinti kaip veiksmingesnę „priemonę atgrasyti ir nugalėti NATO potencialiame konflikte ateityje“.

„Reuters“ rašo, kad ekspertas daro prielaidą, jog Rusijos valdžia nelaiko Amerikos taktinių branduolinių ginklų arsenalo rimta grėsme. Remiantis IISS išvadomis, Maskva įsitikinusi, kad sugebės laiku atsakyti į JAV branduolinių pajėgų didinimą Europoje.

„Rusijos kariuomenės nesugebėjimas įprastiniais ginklais laimėti karo Ukrainoje paskatino Maskvą permąstyti branduolinių ginklų vaidmenį“, – teigia W. Alberke.

Be to, ekspertas įsitikinęs, kad Vakarų žvalgyba galės iš anksto sužinoti apie Rusijos pasirengimą panaudoti nestrateginius branduolinius ginklus. Tai rodo ginklų perkėlimas iš saugyklų į oro bazes ir, galbūt, įprastinių smūgių sudavimas netoli galimo branduolinio smūgio zonos. Šiuo metu V. Putinas taip pat turėtų persikelti į branduolinę slėptuvę ir įvesti visą Rusijos branduolinio valdymo sistemą į aukštą parengtį JAV branduolinio atsako atveju.

07:00 | V. Zelenskis po D. Tusko vizito: Lenkija pristatys Ukrainai naujų ginklų

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad Lenkija jo šaliai, besiginančiai nuo plataus masto Rusijos invazijos, pristatys naujų ginklų.

„Bus naujas ginkluotės paketas iš Lenkijos“, – sakė jis pirmadienio vakarą savo kasdieniame vaizdo kreipimesi.

Be to, per Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko vizitą Kyjive buvo kalbama apie bendrą ginklų gamybą Ukrainos gynybiniams pajėgumams stiprinti.

Trečias dalykas, kurį paminėjo V. Zelenskis, – Ukrainos karių mokymas naudotis lenkiškomis ginklų sistemomis.

V. Zelenskis nepateikė informacijos apie ginklų tiekimo mastą ar gynybos paketo turinį. Varšuva laikoma viena artimiausių ir svarbiausių Kyjivo sąjungininkių. Nuo karo su Rusija pradžios Lenkija tiekė Ukrainai kovinius tankus, įskaitant „Leopard“, ir naikintuvus MiG.