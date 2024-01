Svarbiausi įvykiai:

10:41 | „Bloomberg“: JAV nori aiškaus plano dėl karo eigos

Kaip praneša naujienų agentūra „Bloomberg“, remdamasi savo šaltiniais, JAV kitą savaitę Davose su Volodymyru Zelenskiu ketina aptarti aiškesnį planą, kaip kariauti su Rusijos Federaciją.

Apie tai su Ukrainos prezidentu kalbėsis JAV prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake‘as Sullivanas.

„Pareigūnai Vašingtone yra susirūpinę, kad nesutarimai tarp V. Zelenskio ir jo kariuomenės vado Valerijaus Zalužno lėtina pastangas parengti naują strategiją“, – rašo leidinys.

Šiuo metu Ukrainos kariuomenė rengia planus 2024 metams ir svarsto visas galimybes. JAV nori nustatyti, kaip geriausiai nukreipti savo paramą, kad padėtų Ukrainai apsiginti kitais metais.

10:03 | Ukrainos prezidentas Zelenskis atvyko į Taliną

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį atvyko į Estijos sostinę Taliną.

Atitinkamą pranešimą Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna paskelbė socialinaime tinkle „X“.

„Man didelė garbė Taline pasveikinti gerus draugus ir sąjungininkus Volodymyrą Zelenskį ir [užsienio reikalų ministrą] Dmytro Kulebą. Siunčiame Ukrainai stiprią žinią ir patvirtinimą, kad Estija tvirtai stovi jų pusėje ir kartu mes laimėsime šį karą“, – rašė M. Tsahkna.

09:05 | Rusų nuostoliai

Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2024 metų sausio 11 dienos Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino 367 620 rusų įsibrovėlių, iš jų 830 – vien per pastarąją parą.

Taip teigia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynėjai sunaikino 6 050 priešo tankų (+12 per pastarąją parą), 11 238 (+22) šarvuotas kovos mašinas, 8 699 (+15) artilerijos sistemas, 957 (+1) daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 641 (+2) oro gynybos sistemą, 329 karo lėktuvus, 324 sraigtasparnius, 6 834 bepiločius orlaivius, 1 806 (+1) sparnuotąsias raketas, 23 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 11 596 (+21) karinius sunkvežimius ir degalų cisternas ir 1 337 (+1) specializuotos įrangos vienetus.

08:23 | Skibicis: Rusijai trūksta resursų atverti naują frontą

„Ukrainska Pravda“ tinklalaidėje Ukrainos karinės žvalgybos vado pavaduotojas Vadymas Skibickis patikino, kad, kodėl Rusijos pajėgos veika Ukrainos teritorijoje, tol Rusija nebus pajėgi užpulti kitos šalies.

Pasak jo, jei kalbame apie strategines puolamąsias operacijas sausumoje prieš Suomiją, Baltijos šalis, Lenkiją ar kitas valstybes, baimintis nereikia. Visi priešo sausumos ištekliai šiuo metu yra Ukrainoje, todėl galimas konflikto išplėtimas mažai tikėtinas.

„Kol mes atgrasome Rusijos Federacijos agresiją, Rusija neturi tokių galimybių (atidaryti antrąjį frontą – red.). Jie neturi strateginių rezervų. Pažiūrėkite, jie perdislokavo tuos pačius oro gynybos dalinius iš Tolimųjų Rytų, iš šiaurės, iš šiaurinių regionų, kad sustiprėtų Kryme ir palei sieną su mūsų šalimi“, – sakė V. Skibickis.

Atskirai Ukrainos gynybos žvalgybos atstovas pažymėjo, kad Rusija 1939 m. jau buvo užpuolusi Suomiją, tačiau dabar Helsinkis yra galingesnis žaidėjas ir visateisis NATO narys.

07:48 | Rusija skelbia numušusi tris Ukrainos dronus

Rusijos oro gynyba, Maskvos duomenimis, virš Rusijos teritorijos numušė tris ukrainiečių dronus. Bepiločiai ketvirtadienio rytą numušti virš Rostovo, Tulos ir Kalugos sričių, „Telegram“ kanale pranešė Rusijos gynybos ministerija.

Šių duomenų nepriklausomai patikrinti nėra galimybės. Pranešimų apie galimą žalą ar aukas nėra.

07:00 | Charkive per rusų smūgį viešbučiui sužeista 11 žmonių

Trečiadienio vakarą Charkive, šiaurės rytų Ukrainoje, per Rusijos raketų ataką buvo smogta viešbučiui ir sužeista 11 žmonių, įskaitant žurnalistus, pranešė vietos valdžios institucijos.

„Dvi raketos pataikė į viešbutį Charkivo centre. Ten nebuvo jokių kariškių. Tačiau ten buvo 30 civilių, iš kurių 11 sužeisti“, – „Telegram“ paskelbė miesto meras Ihoris Terechovas.

Pasak jo, vieno iš sužeistųjų būklė „labai sunki“, o tarp sužeistųjų buvo ir Turkijos žurnalistų, tačiau daugiau informacijos nepateikė.

Policijos duomenimis, buvo sužeistas vieno užsienio žurnalistas.

Per šį smūgį taip pat buvo apgadinti keli kiti pastatai, įskaitant du daugiabučius.