12:59 | „Bild“: Ukrainai pavyko sustabdyti rusų puolimą Charkive

Vokietijos leidinio „Bild“ analitikas Julianas Ropke rašo, kad, praėjus 11 dienų po rusų pradėto puolimo Charkive, ukrainiečiams pavyko jį sustabdyti, gavus ginklų iš JAV.

„Lypcų kaimo kryptimi Rusijos ginkluotosios pajėgos tebėra tuose pačiuose pasienio kaimuose, kuriuos užėmė per pirmąsias tris dienas. Vovčansko rajone toliau kovojama dėl miesto, tačiau jo apylinkėse pažangos praktiškai nėra“, – rašo „Bild“.

Leidinys pažymi, kad to priežastis – Ukrainos gauta nauja amerikietiška ginkluotė. Be to, ginklai iš Jungtinių Valstijų taip pat pasiekė fronto liniją Donecko srityje, pažymi „Bild“.

„Per vieną pirmadienį, gegužės 20 d., Rusijos ginkluotosios pajėgos Ukrainoje neteko 67 vienetų šarvuotos technikos. Tačiau Rusijos vadovybė ir toliau meta karius į savižudiškus išpuolius“, – rašo leidinys.

12:27 | Pirmoji Rusijos reakcija į kalbas dėl sienų Baltijos jūroje peržiūros

Rusija neketina peržiūrėti teritorinių vandenų, ekonominės zonos, šelfo ir valstybinės sienos linijos pločio Baltijos jūroje, teigė Rusijos naujienų agentūrai „Interfax“ tvirtino neįvardintas karinis-diplomatinis šaltinis.

12:02 | Ukraina talžo Rusijos laivyną Juodojoje jūroje: laivus naikina greičiau negu rusai spėja juos statyti

Rusijos karinio jūrų laivyno raketnešis-korvetė „Ciklonas“ prie Juodosios jūros laivyno prisijungė vos 2023 m. liepą, o jau gegužės 19 d. Sevastopolyje šis „Karakurt“ klasės laivas buvo nuskandintas Ukrainos raketų atakos metu. Kitas „Karakurt“, dar nebaigtas statyti „Askold“, buvo apgadintas per lapkričio mėnesį Ukrainos raketų ataką prieš laivų statyklą Kerčėje, Kryme.

11:37 | Keistas Kremliaus manevras – vaizdo įraše paslėpė branduolinius ginklus

Paskelbdama apie pradedamas taktinių branduolinių pratybas, Rusijos Federacijos Gynybos ministerija paviešino vaizdo įrašą, kuriame matyti miškingu keliu judanti karinės technikos kolona. Joje – ir mobilieji raketų kompleksai „Iskander“, kurių kovines galvutes rusai vaizdo įraše sugalvojo paslėpti.

11:09 | Ukrainiečius pagaliau pasiekė rusus Charkive atremti būtini artilerijos sviediniai: „Čia karščiau nei Bachmute“

„Reuters“ skelbia, kad Charkivo sritį ginantys Ukrainos kariai pagaliau sulaukė atakoms būtinų artilerijos sviedinių.

Ukrainos gynėjai kelis mėnesius buvo paralyžiuoti dėl artilerijos sviedinių ir kitų ginklų stygiaus, nes JAV Kongresas užvilkino milijardų dolerių karinę pagalbą. Rusijos pajėgos pasinaudojo savo pranašumu fronto linijoje ir pasistūmėjo į rytinį frontą.

Praėjusį mėnesį Kongresui pavėluotai patvirtinus 61 mlrd. dolerių pagalbos paketą, Ukrainos ginkluotės kariai sako, kad katastrofiškas deficitas pradeda mažėti.

Vietos gyventojų teigimu, Charkivo srities šiaurėje kovos vyksta intensyviau nei Bachmute, kurį praėjusiais metais Rusija užėmė ir pavertė griuvėsiais.

„Tai vyksta 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, jų pėstininkai toliau žengia pirmyn, mes toliau atremiame atakas. Kai tik įmanoma, atmušame [rusus]. Anksčiau buvome dislokuoti Bachmuto rajone, dabar buvome perkelti čia.

Čia daug „karščiau“. Ten neturėjome apkasų. Čia bent jau turime sviedinių, juos pradėjo atvežti. Turime ką veikti“, – agentūrai sakė 92-osios Ukrainos atskirosios šturmo brigados šaulys, valdantis haubicą.

10:41 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 300 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų gegužės 22 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 496 370 kareivių.

Tai trečiadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 7 611 tankų (+6), 14 721 šarvuotosios kovos mašinos (+22), 12 820 artilerijos sistemų (+41), 1 077 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 812 oro gynybos priemonių (+1), 354 lėktuvų (+0), 326 sraigtasparnių (+0), 10 346 dronų (+56), 2 208 sparnuotųjų raketų (+1), 27 laivų (+1), 1 povandeninio laivo (+0), 17 442 automobilių (+59), 2 090 specialiosios technikos vienetų (+5).

10:18 | Ukrainos oro pajėgos skelbia sunaikinusios 24 rusų dronus

Ukrainos oro pajėgos trečiadienį paskelbė, kad praėjusią naktį sunaikino 24 rusų dronus.

Jų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad rusai Ukrainą naktį atakavo 24 dronais „Shahed-131/136“, paleistais iš Rusijos Primorsko Achtarsko ir Kursko rajonų, taip pat iš okupuoto Krymo.

Ukrainiečiai numušė visus 24 dronus virš Mykolajivo, Dnipropetrovsko, Zaporižios, Donecko, Sumų ir Odesos sričių.

09:50 | Rusijos planus keisti jūrines sienas su Lietuva, Suomija URM vadina eskalacine provokacija

Rusijos planus keisti jūrines sienas su Lietuva ir Suomija Užsienio reikalų ministerija (URM) vadina sąmoninga Kremliaus eskalacine provokacija.

09:14 | Branduoliniai Kremliaus grasinimai: analitikai paaiškino, ko Rusija siekia naujausiomis pratybomis

Rusija antradienį paskelbė pradedanti taktinių branduolinių ginklų pratybas netoli Ukrainos, teigdama, kad tai yra atsakas į Vakarų šalių grasinimus. Pasak JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikų, taip siekiama daryti įtaką Vakarų sprendimų priėmėjams.

Rusijos Gynybos ministerija nurodė, kad Rusijos oro ir kosmoso pajėgos taip pat vykdys pratybas su balistinėmis raketomis „Iskander“ ir oro balistinėmis raketomis „Kinžal“. Apie pasirengimą šioms pratyboms ministerija paskelbė gegužės 6 d.

Vienas iš žinomų karinių Kremliaus tinklaraštininkų Rusijos branduolines pratybas tiesiogiai susiejo su Kremliaus bandymais daryti įtaką sprendimų priėmimui Vakaruose. Ypač su neseniai vykusiomis diskusijomis dėl leidimo Vakarų ginklais smogti kariniams taikiniams Rusijoje.

Rusija dažnai naudoja grasinimus branduoliniais ginklais, kad paveiktų Vakarų sprendimų priėmėjus.

08:46 | V. Zelenskis sako, kad Ukraina pasiekia rezultatų Charkivo srityje

Ukrainos kariai šiaurės rytinėje Charkivo srityje pasiekia „apčiuopiamų“ rezultatų kovoje su Rusijos pajėgomis, tačiau padėtis kitose fronto linijos dalyse yra „labai sudėtinga“, antradienį pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Gegužės 10 d. Rusija pradėjo naują Charkivo puolimą ir nuo tada užėmė keletą nedidelių gyvenviečių.

„Mūsų pajėgos Charkivo srityje naikina okupantą, rezultatai apčiuopiami“, – savo vakariniame kreipimesi sakė V. Zelenskis.

Tačiau jis įspėjo, kad padėtis rytiniame fronte netoli Pokrovsko, Kramatorsko ir Kurachovės miestų tebėra „labai sudėtinga“.

„Dabar ten vyksta dauguma mūšių“, – pažymėjo prezidentas.

08:32 | Rusija nusprendė pakeisti sieną su Lietuva ir Suomija Baltijos jūroje

Rusija nusprendė vienašališkai pakeisti jūrų sieną su Lietuva ir Suomija Baltijos jūroje, rašoma Rusijos vyriausybės interneto svetainėje paskelbtame dekrete.

08:06 | JAV neleidžia Ukrainai atakuoti Rusijos teritorijos amerikietiškais ginklais

JAV neleido Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms atakuoti Rusijos teritorijos amerikietiškais ginklais.

Tai antradienį per spaudos konferenciją pareiškė JAV gynybos departamento atstovas Patrickas Ryderis, praneša portalas „rbc.ua“.

„Gynybos sekretorius (Lloydas Austinas) pabrėžė, kad mūsų pozicija šiuo klausimu nepasikeitė“, – sakė pareigūnas.

Pentagono atstovas pridūrė, jog JAV sutelkia dėmesį į Ukrainos aprūpinimą, kad ji galėtų išvaduoti savo suverenią teritoriją.

„Mes ketiname tęsti šiuos pokalbius su mūsų partneriais ukrainiečiais, taip pat su mūsų tarptautiniais sąjungininkais. Vyksta diskusijos dėl oro gynybos sistemų perdavimo Ukrainai“, – teigė P. Ryderis.

07:30 | Naktį rusai smogė Sumų srities energetikos objektams

Dėl Rusijos pajėgų smūgio energetikos objektams Sumai liko be elektros.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Sumų miesto karinės administracijos vadovas Oleksijus Drozdenka, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Dėl priešo atakos Sumų miestas negauna elektros energijos. Laukiame tiekimo atnaujinimo ir pirmiausia aprūpiname kritinę infrastruktūrą“, – parašė jis.

Kaip pranešama, trečiadienio naktį Sumų srities Šostkos ir Konotopo miestų energetikos objektai nukentėjo nuo rusų bepiločių orlaivių smūgio, vyksta elektros tiekimo atnaujinimo darbai.

Daugelyje Ukrainos sričių, taip pat ir Sumų regione, naktį į trečiadienį buvo paskelbtas oro pavojus dėl priešo „Shahed“ tipo dronų grėsmės.