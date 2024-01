Svarbiausi įvykiai:

Rusijos okupacinių pajėgų žiemos puolimas Ukrainoje žlugo. Praėjus trims mėnesiams nuo puolimo Donecko ir Charkivo srityse pradžios, okupantai nieko nepasiekė, tik patyrė didžiulius personalo ir technikos nuostolius, teigia vokiečių leidinio „Bild“ karo apžvalgininkas Julianas Ropke.

„Bild“ apžvalgininkas daro išvadą, kad Rusija yra beveik taip pat toli nuo savo strateginių tikslų užimti Kupjanską Charkivo srityje ir Avdijivką Donecko srityje, kaip ir praėjusių metų spalio mėnesio žiemos puolimo pradžioje, praneša „Ukrinform“.

Mėnesių mėnesiais okupantai nė kilometru nepriartėjo prie savo tikslo – apsupti ir užimti Avdijivką. Taip atsitiko nepaisant to, kad Rusija pasitelkė šimtus tankų ir tūkstančius kareivių.

J. Ropke pastebi, kad netgi į šiaurę nuo Kupjansko, kurį Ukrainos pajėgos išlaisvino 2022 m. rudenį, Rusijos kariuomenė yra įstrigusi nedidelio Synkivkos kaimo pakraštyje.

Tačiau, anot jo, „lieka abejonių, kiek ilgai Ukraina sugebės išlaikyti tokią stiprią gynybą ir kiek ilgai tarnaus jos naudojamų sistemų amunicija“.

„Panašu, kad kol kas pavyko įveikti didelio masto Rusijos atakų bangas, Kremliaus žiemos puolimą pavyko sužlugdyti... Rusija, prieš pereidama į puolimą, tikriausiai vėl turi sukaupti atsargas“, – daro išvadą autorius.

Rusijos privačios karinės kompanijos „Wagner“ samdiniai Baltarusijoje toliau treniruoja vietinių specialiųjų pajėgų narius ir ginkluotųjų pajėgų kariškius.

Tai pranešė stebėjimo grupė „Belaruski Gajun“, kuria remiasi UNIAN.

Pažymima, kad gruodžio mėnesį „vagneriečiai“ tęsė sistemingus mokymus su specialiųjų pajėgų nariais ir epizodinius - su ginkluotųjų pajėgų kariškiais.

Stebėjimo grupės duomenimis, atitinkamos treniruotės buvo rengiamos Gardine, Breste, Minske, Borisove, Asipovičuose ir Gomelyje. Vyko taktinės ir šaudymo pratybos, buvo mokomasi šturmuoti apkasus, teikti pirmąją pagalbą sužeistiesiems ir juos evakuoti, taip pat rengti atakas miesto sąlygomis.

„Reikia pažymėti, kad pagrindinėje „Wagner“ stovykloje Celio kaime toliau mažėja automobilių. Lapkričio-gruodžio mėnesiais stovykloje technikos kiekis galėjo sumažėti 30 proc. Neatmetama, kad ji galėjo būti išvežta į Rusiją ir perduota jos kariškiams. Mūsų vertinimu, dabar Baltarusijoje yra keli šimtai samdinių“, – sakoma pranešime.

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas atsisakė komentuoti JAV ir Ukrainos teiginius, kad Maskva į Ukrainą paleido Šiaurės Korėjos raketas. Jis taip pat apkaltino Kyjivą, kad šis naudoja Vakarų šalių pagamintas raketas, kad smogtų taikiniams Rusijoje, praneša „Reuters“.

Praėjusią savaitę Baltieji rūmai, remdamiesi naujai išslaptinta žvalgybos informacija, pareiškė, kad Rusija panaudojo iš Šiaurės Korėjos gautas trumpojo nuotolio balistines raketas, kad suduotų smūgius Ukrainai.

Vėliau šiuos teiginius patvirtino ir pati Ukraina, pasidalindama Rusijos paleistų raketų nuolaužų nuotraukomis.

Nuo karo Ukrainoje pradžios Rusija ir Šiaurės Korėja palaiko vis šiltesnius santykius, tačiau abi šalys neigia, kad yra sudariusios kokius nors sandorius dėl ginklų.

Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)

Kremliaus atstovas spaudai D. Peskovas, antradienį paklaustas apie JAV ir Ukrainos kaltinimus dėl kare panaudotų Šiaurės Korėjos raketų atsakė: „Jokių komentarų“.

D. Peskovas pridūrė, kad Ukraina ne kartą smogė civiliniams taikiniams Rusijos teritorijoje, naudodama „Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Jungtinių Valstijų ir kitų šalių“ pagamintas raketas.

Kyjivo srityje keturiems asmenims pareikšti įtarimai dėl geležinkelio signalinių įrenginių relinių spintų padegimų, kurie sutrikdė transporto darbą.

Tai antradienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Kyjivo srities prokuratūros spaudos tarnyba.

Boryspilio apygardos prokuratūrai vadovaujant įtariamiesiems pareikšti įtarimai dėl tyčinio svetimo turto sunaikinimo ir komunikacijų bei transporto priemonių sugadinimo pagal atitinkamus Ukrainos baudžiamojo kodekso straipsnius.

Pasak tyrėjų, įtariamieji vienoje iš tarpustočių Kyjivo srityje apipylė degiu skysčiu ir padegė signalinio įrenginio relines spintas.

Taip pat nustatyta, kad atitinkamus nurodymus piktadariai gavo iš nežinomo asmens mesendžeriu.

„Už piniginį atlygį įtariamieji įvykdė keturis analogiškus padegimus geležinkelyje“, – sakoma pranešime.

Prokuratūra pridūrė, kad teisėsaugininkai ieško šio nusikaltimo užsakovų.

Krikščionių demokratų sąjungos (CDU), didžiausios opozicinės jėgos Bundestage, lyderis Friedrichas Merzas sukritikavo išmokas pabėgėliams ukrainiečiams.

Savo nuomonę jis išsakė Diuseldorfe per Prekybos ir pramonės rūmų (IHK) naujametį priėmimą, praneša „Ukrinform“.

Vokietijoje užregistruoti karo pabėgėliai iš Ukrainos turi teisę į socialinę paramą (Bürgergeld) kaip ir Vokietijos piliečiai, tai ir sulaukė kritikos.

„Tikriausiai buvo padaryta klaida, kai prieš dvejus metus, vos tik prasidėjo pabėgėlių iš Ukrainos krizė, federalinė vyriausybė ir žemių vyriausybės susitarė, jog pabėgėliai ukrainiečiai beveik iškart pereis prie socialinės paramos, o ne iš pradžių tam tikrą laiką gaus pašalpas, skiriamas prieglobsčio prašytojams“, – pareiškė konservatorių politikas renginyje, į kurį buvo pakviesta 1300 kompanijų vadovų, verslininkų, vadybininkų.

F. Merzui taip pat nepatinka tai, kad tiek mažai prieglobsčio prašytojų pradėjo dirbti. Jo duomenimis, Vokietijoje įsidarbino tik 20 proc. prieglobsčio prašytojų, o kaimyninėse šalyse šis rodiklis gerokai didesnis: Nyderlanduose – 60 proc., Lenkijoje – 90 proc.

Politikas įsitikinęs, jog Vokietija turėtų pasiųsti žmonėms aiškų signalą: „Norime, kad jūs kuo greičiau grįžtumėte į darbo rinką“, o tai sumažintų valstybės finansinę naštą.

Kartu jis patikino, kad Vokietijoje pabėgėliai ukrainiečiai, kurių skaičius viršija milijoną, yra laukiami.

„Jie turi visišką teisę į tai, kad mes jiems suteiktume pastogę, bent jau laikinai, kol jie norės ir bus priversti čia likti“, – sakė CDU vadovas.

F. Merzas taip pat pridūrė, kad Vokietija ir Europa „per mažai padarė Ukrainai“. Jo vertinimu, karo metu Ukrainos ekonomikai, administracijai ir kovai su priešu reikia ne 4-5, o 6-8 milijardų eurų pagalbos per mėnesį.

Kaip buvo pranešta, 2022 metų rugsėjį F. Merzas pabėgėlius iš Ukrainos pavadino „socialiniais turistais“. Politikas vėliau dėl šių žodžių turėjo atsiprašyti.

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas yra pagrindinis Europos Sąjungos (ES) 50 mlrd. eurų pagalbos paketo Ukrainai stabdytojas. Tačiau, anot „Politico“, ES vadovų spaudimas Kremliui naudingam politikui pakeisti savo nuomonę iki vasario 1 d. aukščiausiojo lygio susitikimo gali pradėti duoti teigiamų rezultatų.

Pasak ES diplomatų, Budapeštas yra pasirengęs atšaukti veto teisę dėl ES pagalbos su Rusija kariaujančiai Ukrainai, jei Europos Vadovų Taryba (EVT) kasmet vienbalsiai patvirtins finansavimą.

„Praktiškai tai suteiktų Viktorui Orbanui galimybę kasmet blokuoti ES finansavimą Ukrainai arba gauti nuolaidų iš Briuselio už veto atšaukimą“, – rašoma „Politico“.

„Bloomberg Economics“ paskaičiavo, kad dėl galimo karo sutrikus Taivano puslaidininkių eksportui suduotų katastrofišką smūgį pasaulinei pramonei.

Naujienų agentūros ekspertai išnagrinėjo du galimus scenarijus, kurių metu Kinija bandytų perimti Taivano kontrolę: Kinijos ginkluotųjų pajėgų įsiveržimas į salą ir JAV įsitraukimas į karinį konfliktą bei Kinijos surengta Taivano blokada.

Pirmaisiais Kinijos įsiveržimo metais pasaulinis bendrasis vidaus produktas (BVP) smuktų net 10,2 proc. (virš 9 trln. eurų, Taivano BVP – 40 proc., Kinijos žemyninės teritorijos – 16,7 proc., JAV – 6,7 proc.

Jeigu Kinija pasirinktų Taivano ekonominę blokadą nuo Vakarų partnerių, tai pasaulinis BVP smuktų 5 proc., Taivano – 12,2 proc., Kinijos – 8,9 proc., o JAV – 3,3 proc.

Ekspertai palyginimui pateikė duomenis, kad TVF skaičiavimais dėl koronaviruso pandemijos ir pasaulinės finansų krizės pasaulis neteko kiekvienu atveju po 5,9 proc. BVP, lyginant su prieš tai buvusiais rodikliais.

A war over Taiwan could deliver a $10 trillion shock to the world economy. Bloomberg Economics calculates the costs of escalating tensions.



Read The Big Take ⬇️ https://t.co/2uLxUhDUhb