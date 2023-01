Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10:39 | Bidenas įspėja apie kritinį tašką kare

JAV žurnalistė Jennifer Jacobs savo „Twitter“ paskyroje pacitavo tai, ką per ministrų kabineto posėdį ketvirtadienį pareiškė JAV prezidentas Joe Bidenas.

„Dabar karas Ukrainoje yra kritiniame taške. Turime padaryti viską, kas įmanoma, kad padėtume ukrainiečiams atremti Rusijos agresiją“, – per ministrų kabineto posėdį sakė J. Bidenas.

