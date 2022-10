Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

06:39 | Bidenas įspėjo Rusiją

Interviu CNN JAV prezidentas Joe Bidenas įspėjo Rusiją, kad ši nesugalvotų Ukrainoje panaudoti branduolinių ginklų, nes tai būtų „itin rimta klaida“.

„Šiandien daug laiko praleidau kalbėdamas apie tai. Leiskite pasakyti, kad Rusija padarys itin rimtą klaidą, jei panaudos taktinius branduolinius ginklus“, – sakė JAV prezidentas.

„Tai būtų rimta, rimta klaida“, – pridūrė jis.

Susirūpinimas dėl galimo Rusijos branduolinio ginklo panaudojimo Ukrainoje išaugo po to, kai Maskva pradėjo viešai kalbėti apie tariamą Kyjivo rengimąsi provokacijai naudojant „nešvarią bombą“. Tiek Ukraina, tiek Vakarai šiuos kaltinimus griežtai neigė.

Tačiau, atsižvelgiant į aktyvesnę Rusijos retoriką apie tariamą Ukrainos „nešvarios bombos“ provokaciją, JAV nemato naujų Rusijos rengimosi branduoliniam smūgiui ženklų.

Anksčiau J. Bidenas teigė, kad branduolinio ar cheminio ginklo panaudojimo Ukrainoje atveju Rusija susidurs su pasekmėmis – tačiau jis atsisakė patikslinti, kokiomis.

06:10 | Po pokalbio su R. Sunaku V. Zelenskis tikisi ryšių su Londonu plėtojimo

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė antradienį telefonu kalbėjęsis su naujuoju Jungtinės Karalystės ministru pirmininku Rishi Sunaku ir išreiškė įsitikinimą, kad ryšiai tarp abiejų valstybių bus plėtojami.

„Tikiu, kad mūsų valstybių partnerystė, taip pat Britanijos... lyderystė ginant demokratiją ir laisvę toliau stiprės“, – sakė V. Zelenskis savo tradiciniame vakaro pranešime.

Ukrainos lyderis taip pat pakvietė britų ministrą pirmininką apsilankyti Ukrainoje.

Vėliau socialiniame tinkle „Twitter“ V. Zelenskis pridūrė: „Per puikų pokalbį su @RishiSunak sutarėme rašyti naują Ukrainos ir JK santykių skyrių, bet istorija yra ta pati – visiška parama Rusijos agresijos akivaizdoje.“

Tuo metu Dauningo gatvė savo pareiškime nurodė, kad R. Sunakas patikino V. Zelenskį dėl JK „tvirtos paramos“.

„Ministras pirmininkas sakė, kad Jungtinės Karalystės parama Ukrainai jam vadovaujant bus stipri kaip visuomet ir kad prezidentas Zelenskis gali tikėtis jo vyriausybės... tolesnio solidarumo“, – sakė R. Sunako atstovė.

