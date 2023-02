Svarbiausi ketvirtadienio įvykiai:

08:27 | Rusija raketomis apšaudė virtinę Ukrainos sričių

Rusija ketvirtadienio naktį atakavo Ukrainą dronais ir raketomis, apšaudyta virtinė regionų, įskaitant vakarinę Lvivo sritį.

Kaip pranešė Ukrainos prezidento padėjėjas Andrijus Jermakas, rusų raketos krito Ukrainos šiaurėje, vakaruose, taip pat pietrytinėje Dnipropetrovsko ir centrinėje Kirovohrado srityse.

„Eilinė rusų raketinė ataka. Naktį leido dronus ir raketas. Deja, yra pataikymų Ukrainos šiaurėje, vakaruose, taip pat Dnipropetrovsko ir Kirovohrado srityse. Rusai kiek pakeitė taktiką. Jie aktyviai vykdo žvalgybą, naudoja raketų muliažus [oro gynybai suklaidinti]. Tačiau oro gynyba susidorojo su dauguma priešo raketų ir bepiločių orlaivių“, – sakė A. Jermakas.

Visoje Ukrainos teritorijoje naktį buvo paskelbtas oro pavojus. Kremenčuke Poltavos srityje girdėjosi sprogimai, apie realų pavojų pranešė Lvivo ir Dnipropetrovsko sričių pareigūnai.

Patvirtinta, kad atakuotas ypatingos svarbos infrastruktūros objektas Lvivo srityje, žmonės nenukentėjo.

Vėliau paaiškėjo, kad rusai Ukrainą apšaudė pasitelkdami strateginę aviaciją ir dronus, paleido aštuonias raketas „Kalibr“.

07:44 | Analitikai įvertino, kodėl V. Putino puolimo planas žlugs

UNIAN rašo, kad Rusija, vykdydamą karininę invaziją Ukrainoje, išeikvojo savo karinės technikos, įrangos rezervą, taip pat rusų kariuomenei trūksta tinkamai parengtų karių, kurie galėtų pradėti naują okupacijos bangą Ukrainoje rytinėje dalyje.

Teigiama, kad dėl Rusijos negebėjimo pagaminti daugiau karinės technikos per trumpą laikotarpį, tai užkirs galimybę lanksčiai vykdyti karines operacijas.

Remiantis JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikų teiginiais, dėl pastarųjų priežasčių Ukrainos kariai, gaudami pažangią Vakarų karinę techniką, turi kur kas daugiau perspektyvų, kad jų planuojamas kontrpuolimas bus sėkmingas.

Kiek anksčiau apie Rusijos negebėjimą įvykdyti efektingą puolimą užsiminė ir Didžiosios Britanijos gynybos sekretorius Benas Wallace`as.

Britų atstovas, remdamasis savo šalies gynybos sukaupta informacija, teigė, kad Rusija nėra sutelkusi vieningų kariuomenės pajėgų tam, kad būtų įvykdytas galingas pasipriešinimas ir proveržis karo fronte. Vietoje to, pasak B. Wallece'o, Rusija deda visas pastangas tam, kad galėtų pasiekti tam tikrų laimėjimų Donbase, tačiau tokiu būdu okupantai patiria didelių nuostolių.

Be to, gynybos sekretorius atkreipia dėmesį, kad Ukrainoje gali būti sutelkta iki 97 proc. rusų karių, tačiau karinių pajėgų parengtis puolimui yra gerokai sumažėjusi 40 proc. dėl patiriamų nuostolių fronte „beveik kaip per Pirmąjį pasaulinį karą“.

ISW pastebi negalintys nešališkai patvirtinti B .Wallece'o pareiškimų, tačiau britų atstovo pastebėjimai, kad Rusijai trūksta mechanizuotų karinių pajėgų, atitinka analitikų anksčiau pareikštus vertinimus – Rusijai tektų atkurti savo prarastus karinius pajėgumus tam, kad galėtų efektingai vykdyti puolimą.

Atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad Rusija nebeturi tinkamo karinio rezervo tam, kad vykdytų plataus masto puolimą Ukrainoje.

Pastebima, kad Rusijos negebėjimas per trumpą laiką pagaminti karinės technikos taip pat užkerta kelią efektingam puolimui karo fronte. Tarptautinio strateginių studijų instituto skaičiavimu, Rusija kare prieš Ukraina jau prarado apie 50 proc. savo turimų T-72B ir T-72B3M, taip pat daugybę T-80 tankų. Dėl šios priežasties rusų okupantai naudoja senesnę techniką.

„Ukraina turi galimybę pradėti plataus masto kontrpuolimą per pastaruosius kelis mėnesius. Tačiau galimybė tai įvykdyti, tikėtina, daugiausiai priklausys nuo to, kiap greitai ir kokiais kiekiais Vakarų valstybės suteiks reikiamą karinę techniką, ypač kalbant apie tankus ir šarvuočius“, – kalbėjo ISW analitikai.

Tuo metu Norvegijos žvalgyba pareiškė, kad Rusija vis dar turi galimybę gaminti didelius kiekius ginklų, raketų ir tankų, tačiau pati pramonė sunkiai geba kompensuoti patirtus nuostolius dėl įvestų Vakarų sankcijų.

