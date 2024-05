Svarbiausi įvykiai:

19:20 | Rusija suintensyvino „šėšėlinį karą“ visoje Europoje: „Ji nori iš tikrųjų įbauginti“

Baltijos ir Šiaurės šalys dar kartą patvirtino vienybę Rusijos „šešėlinio karo“ akivaizdoje.

Kaip praneša „SkyNews“, Švedija, įstojusi į NATO, atsisakė daugiau nei du šimtmečius trukusio istorinio neutralumo.

Baltijos jūra, iš kurios jūra pasiekiamas Rusijos Sankt Peterburgo miestas ir Kaliningrado anklavas, dabar yra beveik apsupta Aljanso narių.

Pirmadienį Švedijos ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas tvirtino, kad Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimas yra „glaudesnis nei bet kada anksčiau“, o jį skatina didėjančios Rusijos keliamos grėsmės saugumui.

Stokholme jis priims Vokietijos kanclerį Olafą Scholzą ir Danijos, Norvegijos, Suomijos bei Islandijos ministrus pirmininkus, o svarbiausi darbotvarkės klausimai bus saugumo politika ir liepos mėn. vyksiantis NATO aukščiausiojo lygio susitikimas Vašingtone.

„Mes jau seniai stebime savo kaimynus, bet kartu nepakankamai įvertinome konkretaus, operatyvaus bendradarbiavimo svarbą“, – Švedijos verslo laikraštyje „Dagens Industri“ paskelbtame straipsnyje rašė U. Kristerssonas.

Tuo metu Lietuvoje susitikę trijų Baltijos šalių premjerai dar kartą patvirtino, kad Maskvos gąsdinimai neatgrasys jų nuo paramos Ukrainai.

Estijos premjerė Kaja Kallas sakė, kad „Rusija taip pat suintensyvino šešėlinį karą prieš visas Europos šalis. Ji nori iš tikrųjų įbauginti laisvąjį pasaulį, kad atbaidytų mus nuo pagalbos Ukrainai“.

„Neturėtume išsigąsti“, – pridūrė ji.

18:54 | Kristerssonas: Švedija galbūt galėtų karo metu laikyti šalyje branduolinių ginklų

Švedijos ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas pirmadienį pareiškė, kad Stokholmas neatmeta galimybės leisti karo metu savo teritorijoje laikyti branduolinius ginklus.

Birželio mėnesį Švedijos parlamentas turi balsuoti dėl bendradarbiavimo gynybos srityje susitarimo (DCA) su JAV, pagal kurį Vašingtonui bus suteikta prieiga prie Švedijoje esančių karinių bazių ir galimybė šioje Skandinavijos šalyje laikyti karinę įrangą bei ginklus.

Šių metų kovą Švedija oficialiai tapo 32-ąja NATO nare po du šimtmečius trukusio karinio neprisijungimo.

Pastarosiomis savaitėmis Švedijos nevyriausybinė organizacija „Svenska freds- och skiljedomsforeningen“ („Švedijos taikos ir arbitražo asociacija“, SPAS) bei kiti ragina į DCA įtraukti papildomą nuostatą, kad Švedija neleis savo teritorijoje laikyti branduolinių ginklų.

Tačiau vyriausybė ne kartą tvirtino, kad konkrečių draudimų nereikia, motyvuodama „plačiu sutarimu dėl branduolinių ginklų“ Švedijoje ir parlamento sprendimu, draudžiančiu branduolinius ginklus šalyje taikos metu.

Tačiau pirmadienį U. Kristerssonas pabrėžė, kad karo metu situacija būtų visai kitokia.

„Karo atveju tai visiškai kitoks klausimas, jis priklausytų tik nuo to, kas nutiktų“, – teigė jis Švedijos nacionaliniam radijui.

„Absoliučiai blogiausiu atveju demokratinės šalys mūsų pasaulio dalyje galiausiai turi sugebėti apsiginti nuo šalių, galinčių mums grasinti branduoliniais ginklais“, – sakė premjeras.

U. Kristerssonas pridūrė, kad bet kokį sprendimą dėl branduolinių ginklų dislokavimo šalyje priimtų pati Švedija, o ne JAV.

„Švedija sprendžia dėl Švedijos teritorijos“, – teigė jis.

17:07 | Perspėjimas iš JAV: Trumpas gali sužlugdyti NATO, o tada ateitų Ukrainos ir Baltijos šalių eilė

75-osios NATO aljanso metinės šiais metais gali būti paskutinėmis, jeigu buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas susigrąžins valdžią ir tęs savo agresyvią izoliacianistinę politiką, rašoma bendrame eksperto nacionalinio saugumo klausimais Hanso Binnendijko, buvusio diplomato Alexanderio Vershbowo ir pačiam D. Trumpui prezidentavimo metu patarinėjusio saugumo klausimais atsargos pulkininko R. D. Hookerio straipsnyje „Foreign Affairs“.

16:54 | Rusijos kariškiai paėmė į nelaisvę civilių iš Vovčansko bendruomenės

Charkivo srityje Rusijos kariuomenė per puolimą paėmė į nelaisvę Vovčansko bendruomenės gyventojų ir tebelaiko kai kuriuos iš jų.

Tai pirmadienį „Telegram“ kanale pranešė Charkivo srities prokuratūros spaudos tarnyba, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Tyrimo duomenimis, Vovčansko bendruomenėje per Rusijos kariuomenės puolamuosius veiksmus okupantai jėga sulaikė žmonių ir tebelaiko juos rūsyje. Vietos gyventojai į jį buvo uždaryti 2024 metų gegužės 11 d.“, – rašoma pranešime.

Prokuratūros atstovai pažymėjo, kad kai kuriems žmonėms gegužės 13 d. pavyko pabėgti ir pasiekti savanorius. Jie dabar saugūs.

Nukentėjusieji pasakojo, jog, būdami rūsyje, girdėjo rusų kariškius kalbant, kad taikius gyventojus reikia sušaudyti.

Žmonės taip pat buvo verčiami teikti medicininę pagalbą okupantams.

15:59 | Ukrainos parlamentaras: Zelenskis turi prašyti sąjungininkų atsiųsti karių į Ukrainą, situacija sudėtinga

Ukrainos parlamentaras O. Hončarenka paviešino viešą kreipimąsi į šalies valdžią, kuriame ragina pradėti svarstyti užsienio šalių pajėgų pakvietimą į šalies teritoriją.

„Ukraina turėtų susisiekti su šalimis partnerėmis dėl karių įvedimo į mūsų teritoriją. Pateiktas ir atitinkamas kreipimasis į prezidentą. V. Zelenskis turi priimti sprendimą ir kreiptis į mūsų sąjungininkus dėl karinės pagalbos. Be to, per aukščiausiojo lygio susitikimą Paryžiuje Europos šalių vadovai aptarė savo karių siuntimo į Ukrainą klausimą. O prezidentas E. Macronas jau antrą kartą kalba apie pasirengimą įvesti karius į Ukrainą, jei bus gautas oficialaus Kyjivo prašymas. Todėl kreipiuosi į V. Zelenskį prašydamas nurodyti Užsienio reikalų ministerijai ir Gynybos ministerijai pateikti šį pasiūlymą Nacionalinio saugumo tarybai ir priimti sprendimą dėl užsienio kariuomenės įsileidimo į mūsų teritoriją, kurį vėliau patvirtintų Aukščiausioji Rada. Atsižvelgdami į sudėtingą padėtį fronte, ypač Charkivo srityje, negalime gaišti laiko. Šie sprendimai turėjo būti priimti vakar“, – rašoma parlamentaro žinutėje.

15:15 | Ukrainiečiai smogė itin slepiamai rusų žvalgybos bazei: nukautas dalinio vadas

Šįryt keliomis raketomis Ukrainos pajėgos atakavo Rusijos oro gynybos ir radiolokacines sistemas Krymo pusiasalyje, okupuotoje Ai Petrio plynaukštėje. „Astra“ šaltiniai tvirtina, kad kalnuotoje vietovėje yra įsikūrusi slapta Rusijos kariuomenės oro gynybos bazė, o apšaudymo metu buvo nukautas Rusijos dalinio vadas.

14:55 | Ukrainos kariai numušė Rusijos sraigtasparnį „Aligator“ už 16 mln. eurų

„Draugai, puiki žinia. 47-osios atskirosios mechanizuotosios brigados kariai numušė rusų sraigtasparnį Ka-52 „Aligator“, – „Telegram“ skelbia brigada.

Kur tiksliai numuštas sraigtasparnis, nenurodoma.

Ka-52 atakos sraigtasparniai geriau žinomi „Aligatoriaus“ pavadinimu. Skaičiuojama, kad viena tokia kovos mašina kainuoja apie 16 mln. eurų.

14:29 | Kritusi Šoigu galva: ekspertai pasakė, kas gali būti kitas Putino taikinys

Prasidėjus plataus masto karui Ukrainoje, Rusijos ginkluotąsias pajėgas užplūdo gandai apie gynybos ministro Sergejaus Šoigu išlaidumą ir nekompetenciją. Jo atleidimas ir vėlesnis pakeitimas Michailo Mišustino pirmuoju pavaduotoju Andrejumi Belousovu – viena didžiausių pertvarkų Rusijos valdžioje per pastarąjį dešimtmetį.

14:04 | Štai kas keičia 12 metų pareigas ėjusį Šoigu: „Valstybininkas, apsuptas priešų“

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sekmadienį netikėtai pakeitė savo ilgametį gynybos ministrą Sergejų Šoigu niekada reikalų su kariuomene neturėjusiu ekonomistu Andrejumi Belousovu.

Naujasis Rusijos gynybos ministras Andrejus Belousovas

(12 nuotr.) FOTOGALERIJA. Naujasis Rusijos gynybos ministras Andrejus Belousovas

13:36 | Šaltinis: Ukrainos SBU smogė naftos saugyklai ir elektros pastotei Rusijoje

Ukrainos valstybės saugumo tarnyba (SBU) pirmadienio naktį Rusijoje smogė naftos saugyklai Belgorodo srityje ir elektros pastotei Lipecko srityje, ukrainiečių portalui „The Kyiv Independent“ pranešė su šia informacija susipažinęs šaltinis.

Anot jo, SBU surengė sėkmingą dronų ataką prieš Jeleco elektros pastotę Lipecko srityje. Pastotėje, kaip pranešė vietos pareigūnai, kilo gaisras.

Šaltinis teigė, kad taip pat buvo atakuota naftos saugykla „Oskolneftsnabženije“ netoli Senojo Oskolo Belgorodo srityje, tačiau atakos pasekmių neminėjo.

12:59 | Kyjivas pripažino, kad rusų kariams Charkive pavyko pasiekti „taktinių pergalių“

Ukrainos kariuomenė pirmadienį pripažino, kad rusų pajėgos stumiasi į priekį Charkivo regiono šiaurės rytuose.

Maskvos kariai vykdo sutelktą puolimą šiame regione, versdami ukrainiečius ir jų sąjungininkus Vakaruose nerimauti, kad netrukus gali prasidėti plataus masto Charkivo didmiesčio puolimas.

Charkivas – antras pagal dydį Ukrainos miestas – yra įsikūręs vos už 30 kilometrų nuo Rusijos sienos.

„Šiuo metu priešui pavyksta pasiekti taktinių pergalių“, – socialiniuose tinkluose skelbiamame pranešime apie esamą padėtį pirmadienį ryte pranešė Ukrainos generalinis štabas.

Charkivas po Rusijos apšaudymų raketomis

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Charkivas po Rusijos apšaudymų raketomis

12:26 | Per rusų artilerijos apšaudymą Sumų regione vienas žmogus žuvo, dar trys buvo sužeisti

Vienas žmogus žuvo ir dar trys buvo sužeisti per pastarąją parą rusų įvykdytus išpuolius Sumų regione, praneša nacionalinė policija.

Per pastarąją parą rusų okupantų artileriją apšaudė 24 gyvenvietes Sumų regione, iš viso užfiksuota 210 smūgių.

Per priešų atakas vienas žmogus žuvo, trys buvo sužeisti. Nukentėjo šeši individualūs namai ir trys automobiliai.

12:21 | Ukrainos gynyba pavojingai silpsta: numuša tik kas 10 Rusijos raketą

Per pastaruosius šešis mėnesius Ukrainos kariai perėmė apie 46 proc. priešo raketų, palyginti su 73 proc. per ankstesnius šešis mėnesius, rašo „The Wall Street Journal“, remdamasis informacija, gauta išanalizavus Ukrainos karinių oro pajėgų vadovybės informaciją.

Pasak žurnalistų, Ukrainos oro gynybos silpnėjimas vyksta atsižvelgiant į tai, kad Rusijos Federacija intensyvina atakas bepiločiais lėktuvais ir raketomis ir paleidžia vis daugiau sunkiai pažeidžiamų ginklų, pavyzdžiui, balistinių raketų. Be to, Kyjivui trūksta amunicijos Vakarų tiekiamoms priešlėktuvinėms raketų sistemoms „Patriot“, kurios buvo geriausia gynyba nuo tokių atakų.

Per pastaruosius šešis mėnesius Rusijos Federacija paleido maždaug 45 proc. daugiau bepiločių orlaivių ir raketų nei per ankstesnį pusmetį.

„Per pastaruosius šešis mėnesius Ukraina numušė tik 10 proc. Rusijos paleistų balistinių raketų. Remiantis duomenimis, ji iki šiol šiais metais neperėmė nė vienos į Ukrainą paleistos raketos S-300 ar S-400“, – rašo leidinys.

Masinis raketų smūgis Ukrainai: žuvo 5, sužeista mažiausiai 40, tarp jų ir vaikai

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Masinis raketų smūgis Ukrainai: žuvo 5, sužeista mažiausiai 40, tarp jų ir vaikai

12:00 | Rusų okupuotoje teritorijoje – galingi sprogimai: susprogdinta karinė bazė ir amunicijos sandėliai Sorokine

Rusijos okupuotame Donbaso (Ukrainos rytai) regiono mieste Sorokine gegužės 13 nugriaudėjo sprogimai. Ukrainos žiniasklaida skelbia, jog pataikyta į amunicijos saugyklą, girdimi pasikartojantys sprogimai.

11:31 | Rusija skelbia numušusi 31 ukrainiečių droną

Rusija pirmadienį paskelbė praėjusią naktį virš kelių savo regionų ir okupuoto Krymo numušusi 31 ukrainiečių droną.

„Naktį buvo sužlugdyta naujų Kyjivo režimo bandymų įvykdyti teroristines atakas pasitelkiant [...] dronus [...] prieš taikinius Rusijos Federacijos teritorijoje“, – sakoma Gynybos ministerijos pareiškime socialinės žiniasklaidos platformoje „Telegram“.

12 dronų numušta virš Belgorodo regiono prie Ukrainos sienos, sakoma pranešime.

Aštuoni dronai sunaikinti virš Kursko srities, taip pat esančios prie Ukrainos sienos, o keturi dronai perimti virš kaimyninio Lipecko regiono.

Virš Krymo, kurį Rusija aneksavo 2014 metais, sunaikinti septyni dronai ir keturios raketos „Storm Shadow“, nurodė rusų ministerija.

Ukraina pastaraisiais mėnesiais dažniau atakuoja taikinius Rusijos teritorijoje.

Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių

11:03 | Lenkija statys „neįveikiamą sieną“ su Baltarusija: ruošiamasi naujiems migrantų antplūdžiams

Lenkijos valdžia išskirs daugiau nei 340 mln. eurų pasienio įtvirtinimams su Baltarusija įrengti. Norima sieną paversti „neįveikiama“ ir ruošiamasi naujiems migrantų antplūdžiams.

„Pati užkardų modernizacija, greičiausiai, kainuos apie 1,5 mlrd. zlotų (apie 343 mln. eurų – red. past.), ir būtent tiek reikia išskirti, kad tos užkardo iš tiesų suveiktų“, – PAP cituojamas Lenkijos gynybos ministro pavaduotojas Cezary’us Tomczykas.

10:25 | Netikėtas Šoigu atleidimas – paaiškino, ką reiškia šis Putino žingsnis

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sekmadienį priėmė sprendimą pakeisti savo gynybos ministrą Sergejų Šoigu Andrejumi Belousovu. Pasak JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikų, taip V. Putinas intensyvina pasirengimą užsitęsusiam karui Ukrainoje ir galbūt ruošiasi būsimai konfrontacijai su NATO.

09:56 | Rusų nuostoliai

Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. gegužės 13 d. Ukrainoje sunaikinta iš viso 484 030 rusų okupantų – vien per pastarąją parą mūšio lauke buvo likviduota ar sužeista 1 740 karių.

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynėjai sunaikino 7 485 priešo tankus (+31 per pastarąją parą), 14 417 šarvuotųjų kovos mašinų (+33), 12 487 artilerijos sistemas (+15), 1 070 raketų paleidimo sistemų (+4), 797 oro gynybos sistemas, 350 karo lėktuvų, 325 sraigtasparnius, 9 936 bepiločius orlaivius (+26), 2 197 sparnuotąsias raketas (+3), 26 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 16 878 transporto priemones (+59), 2 048 specialiosios įrangos vienetus (+6).

Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas

(14 nuotr.) FOTOGALERIJA. Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas

09:05 | Puolimas intensyvėja: rusai užėmė dar tris Charkivo gyvenvietes

Per pastarąją parą Rusijos ginkluotosios pajėgos pasistūmėjo prie Verbovės, Krasnohorivkos, Netailovės, į vakarus nuo Semenivkos ir į rytus nuo Novopokrovkos.

Rusai taip pat užėmė Morochoveco, Olijnikovės ir Zelenės gyvenvietes Charkivo srityje, praneša „DeepState“ analitikai. Verta pažymėti, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas nepatvirtino šių gyvenviečių okupacijos.

Analitikų duomenimis, užpuolikai iš tikrųjų užėmė šias gyvenvietes ir toliau juda Lipcų kaimo link. Aktyvūs mūšiai dėl Lukjancų tęsiasi; gyvenvietė beveik visiškai užimta. Okupantai bando įsitvirtinti Hlibokoje ir žengti pirmyn su pėstininkais, tačiau yra nuolat apšaudomi, ypač iš pirmojo asmens stebėjimo dronų. Tai gerokai apsunkina judėjimą, bet jų nesustabdo, analitikus cituoja UNIAN.

Rusijos ataka Charkive

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Rusijos ataka Charkive

Be to, Rusijos kariai toliau artėja prie Volčansko ir konsoliduojasi pakraščiuose, kad galėtų toliau įžengti į miestą. Ukrainos gynėjai juos pasitinka ugnimi ir bando sulaikyti puolimą.

„Miestas smarkiai apšaudomas, tęsiama civilių gyventojų evakuacija. Gauta nemažai pranešimų apie tai, kad priešas užėmė Hatyščės gyvenvietę, tačiau informacija tikslinama. Kovos tęsiasi“, – pridūrė analitikai.

Sekmadienį okupantai daugiausia dėmesio skyrė bandymams įsitvirtinti esamose linijose, kad galėtų toliau žengti pirmyn. Gynybos pajėgų smūgiai apsunkina judėjimą; kai kuriose vietose rusai persigrupuoja ir daugiau dėmesio skiria apgyvendintų vietovių apšaudymui, kad įgytų papildomų rezervų.

08:30 | Sugriuvus daugiabučiui Belgorode žuvusių žmonių skaičius padidėjo iki 15

Belgorode sugriuvus daugiabučio daliai žuvusių žmonių skaičius padidėjo iki 15, pirmadienį platformoje „Telegram“ paskelbė Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerija.

Ji pridūrė, kad iš po griuvėsių buvo išgelbėta 17 žmonių.

10 aukštų daugiabutis iš dalia sugriuvo sekmadienį. Prie Ukrainos sienos esančios Rusijos Belgrodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas skelbė, kad į namą pateikė ukrainiečių raketa.

Rusijos gynybos ministerija nurodė, kad ukrainiečių raketos „Točka-U“, kurią perėmė oro gynyba, nuolaužos pataikė į gyvenamąjį rajoną.

08:11 | Generalinis štabas: Vovčiansko kryptimi per praeitą parą sunaikinta daugiau nei 100 okupantų

Operatyvinė padėtis Charkivo regiono šiaurėje tebėra sudėtinga ir dinamiškai sunki, o rusų okupantai per pastarąją parą šiame sektoriuje neteko daugiau nei 100 karių, feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

„Mūšiai vyksta Pylnos-Lukiancų, Pylnos-Hlyboko, Pylnos-Olijnykovo, Muromo-Buhruvatkos kryptimis. Be to, priešas puola Strilečos-Hlyboko, Olijnykovo-Hlyboko, Olijnykovo-Lukiancų, Muromo-Starycios, Pletenivkos-Tycho kryptimis“, – rašoma pranešime.

Generalinio štabo teigimu, per pastarąją parą priešas šiomis kryptimis įvykdė 22 atakas.

07:31 | Rusijos užsienio reikalų ministru po 20 metų darbo ir toliau lieka S. Lavrovas

Po 20 metų darbo Sergejus Lavrovas liks Rusijos užsienio reikalų ministru pagal prezidento Vladimiro Putino pasiūlymą, pateiktą aukštiesiems parlamento rūmams, sekmadienio vakarą paskelbta „Telegrame“.

74 metų S. Lavrovas šias pareigas eina nuo 2004-ųjų, taigi yra vienas ilgiausiai dirbančių užsienio reikalų ministrų pasaulyje. Artimas V. Putino sąjungininkas ir toliau laikomas nepakeičiamu Rusijai krizės metu.

Sergejus Lavrovas

(8 nuotr.) FOTOGALERIJA. Sergejus Lavrovas

07:00 | V. Zelenskis: Rusija „pilkąsias zonas“ Ukrainoje paverčia mūšio zonomis

Rusijos puolimas netoli Charkivo miesto plečia karo Rytų Ukrainoje frontą, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, pažymėdamas, tai reiškia, jog vis daugiau šalies teritorijų susiduria su karo veiksmais.

Karas Ukrainoje

(13 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje

„Yra kaimų, kurie iš „pilkosios zonos“ virto mūšio zona, o okupantai kai kuriuose iš jų bando įsitvirtinti arba tiesiog naudojasi jais, kad galėtų žengti toliau“, – sakė V. Zelenskis, sekmadienio vakarą apibūdindamas situaciją savo kasdieniame vaizdo pranešime.