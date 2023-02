Svarbiausi įvykiai:

16:20 | Baltarusijos aerodrome nugriaudėjo sprogimai

UNIAN, remdamasi „Telegram“ kanale nurodyta informacija, skelbia, kad sekmadienio rytą Mačiuliščių aerodrome, esančiame už 12 kilometrų nuo Minsko, nugriaudėjo du sprogimai.

Rašoma, kad aerodrome galėjo būti apgadintas vienas Rusijai priklausantis lėktuvas, taip pat sniego valytuvai.

Daugiau oficialių incidento detalių valdžios atstovai nepateikia.

Visgi vietos gyventojai tikina, kad Mačiuliščių rajone buvo pastebėtos karo ir kelių policijos mašinos, pareigūnai tikrino visus automobilius, kurie važiavo pro karinį objektą.

15:58 | Ukrainos atstovas: Putinas nebekontroliuoja karinių bendrovių įkūrėjų veiksmų

Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas teigia, kad Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas nekontroliuoja nei Čečėnijos lyderio Ramzano Kadyrovo, nei „Wagner“ karinės bendrovės įkūrėjo Jevgenijaus Prigožino veiksmų, o situacija ateityje gali tik paaštrėti.

O. Danilovas, stebėdamas bendrą situaciją, paaiškino, kad V. Putino pradėta karinė invazija lems Rusijos žlugimą. Be to, Ukrainos atstovas, nors ir neįvardijo, kurioje Rusijos teritorijoje prasidės pirmieji neramumo ženklai, pasak O. Danilovo, tai įvyks netolimoje ateityje.

Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius atkreipė dėmesį, kad Vakarai turėtų tam ruoštis, nes branduoliniai ginklai saugomi Rusijos Federacijos teritorijoje.

„Bet kuriuo momentu [Rusijos] valdymas gali priklausyti nuo vienos ar kitos karinės bendrovės, kurias jie ten kuria kaip blusas“, – sakė Danilovas.

15:27 | ISW: Putinas nerodo noro eiti į kompromisus

JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai teigia, kad Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas nerodo jokių ženklų, jog jis būtų linkęs eiti į kompromisus dėl karo baigties Ukrainoje, o maksimalistiniai tikslai – noras „demilitarizuoti“ teritorijas, de facto pakeisti Kyjivo valdžią, taip pat siekti Ukrainos „neutralumo“, išlieka.

ISW analitikai taip pat informuoja, kad Baltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka paskelbė ketinantis vasario 28–kovo 2 dienomis apsilankyti Kinijoje ir ten susitikti su šalies lyderius Xi Jinpingu. Pastebima, kad abu lyderiai žada kalbėtis apie investicijas, prekyba ir kitus klausimus.

Įžvelgiama, kad A. Lukašenka siekia susitikti su Xi Jinpingu tam, kad padėtų Rusijai ir Kinijai išvengti galimų sankcijų dėl pasirodžiusių pranešimų apie Maskvos siekį iš Pekino gauti ginklų.

14:33 | Baltarusis savanoris paleistas iš rusų nelaisvės

Rusų nelaisvėje 10 mėnesių išbuvęs 62 metų baltarusis, kuris atvyko į Ukrainą savanoriškai padėti šalies gynėjams, sako, kad dabar jis vėl yra pasirengęs „ginti savo antruosius namus“, rašo UNIAN.

Žurnalistas Dmitrijus Komarovas savo filme „Metai“ parodė pokalbį su savanoriu baltarusiu, kuriam netrukus švęs 63 metų sukaktį.

„Aš atvykau ginti savo gimtinės. Mano antrų gimtųjų namų... Nes aš esu baltarusis“, – kalbėjo jis.

Teigiama, kad savanoris, gindamas Ukrainą, pateko į rusų nelaisvę ir ten išbuvo 10 mėnesių, o per šį laikotarpį daugiau informacijos apie situaciją fronte negirdėdavo.

„Mes buvome visiškame vakuume. Nebuvo nei radijo, nei televizijos – nieko“, – kalbėjo savanoris.

13:48 | Rusijoje nukrito Su-25 lėktuvas

Rusijoje nukrito dar vienas šturmo lėktuvas Su-25, praneša „Obozrevatel“.

Teigiama, kad Su-25 šturmo lėktuvas, priklausantis Rusijos gynybos ministerijai, sudužo šalies teritorijoje vasario 26 d.

Remiantis pirmine informacija, pranešta, kad lėktuvas sudužo dėl užsidegusių variklių.

Viename iš „Telegram“ kanalų anonimu išlikęs autorius teigė, kad lėktuvo pilotas spėjo katapultuotis.

„Dar viena Su-25 avarija. Prieš tai kilo gaisras varikliuose. Pilotas katapultavosi, gyvas, nesužeistas“, – rašoma pranešime.

Visgi nėra tiksliai įvardijama, kurioje iš Rusijos vietovių įvyko lėktuvo avarija. Rusijos pareigūnai ir propagandinė Kremliaus žiniasklaida apie incidentą kol kas nieko neskelbia.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad prieš keletą dienų buvo paskelbta žinia, jog Rusijos teritorijoje, Belgorodo srityje, nukrito šturmo lėktuvas Su-25, skelbė „Baza“.

Šaltinių teigimu, lėktuvas nukrito ant ūkinio pastato, dėl ko kilo gaisras. Pilotas spėjo katapultuotis, tačiau vėliau buvo pranešta apie jo mirtį.

Paviešintose nuotraukose buvo matyti Orechovo kaimo pakraštyje nukritusio Su-25 gaisro pasekmės.

„Baza“ skelbta, kad Su-25 pilotas žuvo. Anksčiau buvo pranešama, kad jis išgyveno spėjęs katapultuotis, tačiau ligoninėje buvo konstatuota jo mirtis.

Rusijos gynybos ministerijos šaltinių teigimu, avarijos priežastis – techninis gedimas.

12:56 | Vokietijos gynybos ministras sukritikavo Kinijos siūlymą

Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius skeptiškai sureagavo į Kinijos siūlymą nutraukti ugnį Rusijos pradėtame kare Ukrainoje.

„Kai aš girdžiu pranešimus, nežinau, ar jie yra teisingi, kuriais remiantis Kinija galbūt planuoja perduoti dronus kamikadzes Rusijai ir tuo pat metu pristato taikos planą, tokiu atveju siūlau vertinti Kiniją pagal jos veiksmus, o ne išsakomus žodžius“, – teigė jis.

12:01 | Ukraina sudavė smūgį elitiniams kariams

Britų žvalgyba paviešino palydovinę nuotrauką, kurioje matyti itin didelė dalis sunaikintos rusų kariuomenės technikos Vuhledaro kryptimi.

Kaip rašo UNIAN, cituodama britų žvalgybinę informaciją, buvo sunaikinta technika kuria naudojosi rusų kariuomenės 155-oji jūrų pėstininkų brigada.

Teigiama, kad šios brigados kariai laikomi rusų kariuomenės elitiniais kovotojais.

Analitikai tikina, kad rusų kariai, vykdydami sunkias taktines misijas, galiausiai patyrė didelių nuostolių, o žuvusius karius keičia nepatyrusiais, kurie buvo mobilizuoti anksčiau.

„Yra didelė tikimybė, kad daliniai iš 155-osios brigados vėl bus įtraukti į naujas atakas netoli Vuhledaro“, – kalbėjo analitikai.

