Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

13:21 | Rusų okupantai surengė naują ataką

NEXTA, remdamasi vietos pareigūnų pranešimais, rašo, kad rusų okupantai apšaudė Kramatorsko miestą.

Atakos metu buvo apgadintos gamybinės patalpos, transporto priemonės.

Skelbiama, kad aukų buvo išvengta.

