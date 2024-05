Svarbiausi įvykiai:

Čekijos ministras pirmininkas Petras Fiala pritaria NATO generalinio sekretoriaus Jenso Stoltenbergo raginimui leisti Ukrainai vakarietiškais ginklais smogti taikiniams Rusijoje.

Tai pranešė „Ukrinform“, remdamasi naujienų agentūra DPA.

„Kaip puolama šalis Ukraina neabejotinai turi visišką teisę panaudoti visas gynybos priemones“, – pareiškė P. Fiala. Pasak jo, tokia pozicija yra „tiesiog logiška“.

Čekijos premjeras pažymėjo, jog Ukrainai atėjo „pavojingas metas“, nes Rusijos pajėgos pradeda pulti per Ukrainos sieną į šiaurę nuo Charkivo, galbūt bandydamos atidaryti naują Rusijos ir Ukrainos karo frontą.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis antradienį Prahoje susitiks su grupe ES lyderių, su kuriais aptars karinės pagalbos Ukrainai kovoje su agresore Rusija klausimus.

Rusija siekia destabilizuoti Europos Sąjungą pasiųsdama daugybę nelegalių migrantų, antradienį pareiškė lenkų užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis.

R. Sikorskis duodamas interviu trims Europos laikraščiams – Italijos „La Repubblica“, Ispanijos „El Pais“ ir Lenkijos „Gazeta Wyborcza“ – kalbėjo apie tai, kokią grėsmę Europos saugumui kelia Rusija, artėjant birželio 9 dieną vyksiantiems Europos Parlamento rinkimams.

Pasak R. Sikorskio, „Rusija ir Baltarusija pagrįstai mano, kad jei mes negalime kontroliuoti sienos, mūsų šalyse ir Europos rinkimuose triumfuos kraštutiniai dešinieji. Ir tai sunaikins [Europos] Sąjungą“.

Per interviu R. Sikorskis užsiminė ir apie bendras rusų ir baltarusių branduolines pratybas, tačiau teigė, kad tai nėra naujiena.

„Kai derėjausi su JAV dėl priešraketinės gynybos skydo elementų statybos Lenkijoje, rusai jau grasino mus sunaikinti branduoliniais ginklais“, – teigė jis.

Paklaustas, ar Lenkija yra pasirengusi atremti rusų kibernetines atakas, R. Sikorskis atsakė, kad tai nėra svarbiausia.

„Pirmiausia stipriname savo rytinę sieną“, – tvirtino jis.

Lenkų gynybos ministerija pirmadienį pranešė, kad Lenkija skyrė 10 mlrd. zlotų (2,4 mlrd. eurų) daugiamečiam 2024–2028 metų planui, kuriuo siekiama sustiprinti Lenkijos sieną su Baltarusija ir Rusija. Ministerija pridūrė, kad prie šio plano finansavimo prisidės ES.

Švedija stabdo planą perduoti Ukrainai lėktuvų „Gripen“, kad dėmesys būtų sutelktas į naikintuvų F-16 tiekimą.

Tai antradienį Briuselyje žurnalistams pareiškė Švedijos gynybos ministras Pålas Jonsonas, praneša „Ukrinform“.

Pasak ministro, oro gynybos koalicijai priklausančios šalys paprašė Švediją luktelėti su „Gripen“ sistemos tiekimu. „Kitos koalicijos šalys primygtinai mus prašė palaukti su „Gripen“ sistema“, – interviu Švedijos naujienų agentūrai TT teigė P. Jonsonas, turėdamas omenyje šalis, kurios planuoja perduoti Ukrainai amerikietiškų lėktuvų F-16. Jis neįvardijo šių šalių.

„Mat dabar didžiausias dėmesys skiriamas F-16 sistemos diegimui“, – sakė ministras.

Ukrainos gynybos ministerijos teigimu, galimas lėktuvų „Gripen“ perdavimas Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms buvo aptartas per Ukrainos gynybos ministro pavaduotojo Ivano Havryliuko ir Švedijos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado Micaelio Bydéno susitikimą praėjusių metų gruodį. Pasak ministerijos, Švedijos delegacijai vadovavęs M. Bydenas pažymėjo, kad lėktuvų „Gripen“ perdavimas Ukrainai buvo svarstomas tiek politiniu, tiek kariniu operaciniu lygiu.

Ilgametis Rusijos vadovas Vladimiras Putinas, po susitikimo su Uzbekistano prezidentu, atsakė į susirinkusių žurnalistų klausimus.

Komentuodamas Vakarų šalių iniciatyvą svarstyti leidimą smogti Ukrainai sąjungininkų tiekiama ginkluote Rusijos teritorijoje V. Putinas pareiškė, kad tai „gali baigtis globaliu konfliktu“.

„Jie nori globalaus konflikto? Man atrodo, jie norėjo tartis, tačiau mes kažko nematome didelio noro tai daryti“, – aiškino V. Putinas.

Jis taip pat pareiškė, kad „NATO atstovai turėtų galvoti, su kuo žaidžia“, kalbėdamas apie ketinimus leisti Ukrainai naudoti Rusijos teritorijoje Vakarų ginkluotę.

„Tie NATO šalių atstovai, ypač Europoje, ypač mažųjų šalių, jie turi šiaip tai gerokai pamąstyti, su kuo jie žaidžia. Jie turėtų prisiminti, kad tai, dažniausiai, valstybė su nedidele teritorija ir labai tankiai apgyvendinta“, – pagrasino V. Putinas.

Gnklus, kuriuos pagal naują saugumo susitarimą Belgija skirs Ukrainai, ši šalis galės naudoti tik savo teritorijoje, antradienį spaudos konferencijoje sakė belgų ministras pirmininkas Alexander'as de Croo.

Jo žodžius cituoja ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.

Anksčiau antradienį A. de Croo ir ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė saugumo susitarimą, pagal kurį Belgija įsipareigojo iki 2028 metų pristatyti su Rusijos invazija kovojančiai Ukrainai 30 lėktuvų F-16. Tikimasi, kad pirmieji F-16 Ukrainai bus pristatyti šių metų pabaigoje.

„Viskas, apie ką kalbama šiame susitarime, [...] skirta naudoti ukrainiečių gynybos pajėgoms Ukrainos teritorijoje“, – nurodė A. de Croo, atsakydamas į žurnalisto klausimą, ar Ukraina galės Belgijos skiriamus F-16 naudoti prieš rusų lėktuvus Rusijos oro erdvėje.

Ukraina spaudžia savo rėmėjus Vakaruose leisti jai smogti taikiniams Rusijoje jų tiekiamais tolimesnio nuotolio ginklais.

Svarbūs Ukrainos rėmėjai, įskaitant JAV ir Vokietiją, nelabai nori leisti Kyjivui smogti taikiniams už sienos, nes baiminasi, kad taip galėtų būti pastūmėti tiesioginio konflikto su Maskva link.

Belgijoje antradienį viešintis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis spaudos konferencijoje Briuselyje pažymėjo, kad labai norėtų, jog JAV prezidentas Joe Bidenas asmeniškai atvyktų į aukščiausiojo lygio susitikimą Šveicarijoje.

„Žinau, kad Amerika remia aukščiausiojo lygio susitikimą, tačiau mes su jumis nežinome, kokiu lygiu. Manau, kad tai nėra labai tvirtas sprendimas, su visa pagarba kiekvienam Jungtinių Valstijų žmogui“, – sakė V. Zelenskis.

„Manau, kad prezidentas J. Bidenas reikalingas taikos aukščiausiojo lygio susitikimui, reikalingas kitiems lyderiams, kurie žiūri į Jungtinių Valstijų reakciją. Jo nedalyvavimu džiaugsis tik Putinas, jis plos atsistojęs“, – pridūrė V. Zelenskis.

Pasak jo, Ukraina taip pat laukia Kinijos, Brazilijos ir kelių Afrikos šalių atsakymo dėl dalyvavimo aukščiausiojo lygio susitikime.

Mūšio lauke Ukrainoje rusų tankus T-90, kuriuos Vladimiras Putinas yra pavadinęs „geriausiais tankais pasaulyje“, ištiko neįprastas negalavimas, skelbia „The Telegraph“. Užfiksuotas ne vienas atvejis, kuomet netikėtai sugenda tanko bokštelis – jis ima chaotiškai blaškytis įvairiomis kryptimis.

🇷🇺 The mysterious fault has hit the T-90 – dubbed the “best tank in the world” by Vladimir Putin – on numerous occasions after it has come under fire from Ukrainian forces.



Read more: https://t.co/WRWPDllLRH pic.twitter.com/t0A4d0zrcH