Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

07:42 | CŽV direktorius: ateinantis pusmetis bus lemiamas

Pasak JAV Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) direktoriaus Williamo Burnso, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas tikisi, kad Vakarų šalys pavargs padėti Ukrainai. Jis taip pat sakė, kad Vašingtonas nemato jokių ženklų, kad Maskva planuoja leistis į taikos derybas.

Pasak CŽV direktoriaus, „ateinantys šeši mėnesiai kare bus kritiniai“, o V. Putinas vis dar lažinasi, kad Vakarus apims „politinis nuovargis“.

W. Burnsas tai pasakė per savo kalbą JAV Džordžtauno universitete ketvirtadienį. Jo žodžius „Twitter“ pacitavo amerikiečių CBS žurnalistė Olivia Gazis.

CŽV direktorius prisiminė, kad praėjusį mėnesį buvo Ukrainoje. Pasak jo, iš maždaug 30 valandų buvimo Kyjive jis 6 valandas praleido slėptuvėje nuo bombų.

„Rusai surengė du atskirus smūgius civiliams taikiniams, naudodami Irano bepiločius orlaivius“, – sakė W. Burnsas ir pažymėjo, kad Irano ir Rusijos kariniai ryšiai „ypač kelia nerimą“.

Jis taip pat pareiškė, kad iš visų užsienio lyderių Kinijos lyderis Xi Jinpingas atidžiausiai seka, kaip sekasi V. Putinui. Pekinas buvo sunerimęs dėl silpnų Rusijos kariuomenės veiksmų, tačiau abi valstybės vis dar yra „įsipareigojusios“ partnerystei, nors „labai nenoriai“ tiekia, pavyzdžiui, mirtinus ginklus.

CIA Director Burns: “China remains the biggest geopolitical challenge the U.S. faces in the decades ahead, and the biggest priority for CIA.”



Says new technologies are the “main arena”for competition with China & the “main determinant of our future as an intelligence service” pic.twitter.com/1nNAbS38dP