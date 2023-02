Svarbiausi šeštadienio įvykiai:

13:24 | Rusijos branduolinis terorizmas tęsiasi

Rusijai šeštadienį surengus naują ataką, dvi okupantų raketos pavojingai praskriejo virš Pietų Ukrainos atominės elektrinės, rašo „Obozrevatel“.

Šią žinią patvirtino Ukrainos branduolinės energetikos agentūra „Energoatom“.

Agentūros atstovai perspėjo, kad tokie Rusijos veiksmai kelia didelę riziką, kadangi atominės elektrinės, esančios Mykolajivo regione, reaktorius galėjo būti pažeistas.

„Energoatom“ dar kartą pastebėjo, kad Rusija tokiu būdu tęsia branduolinį terorizmą.

„Grėsmė smogti [atominės elektrinės] reaktoriui su galimomis pasekmėmis – branduoline katastrofa – vėl tapo didelė.

Tai dar vienas Rusijos Federacijos branduolinio terorizmo aktas, trikdantis viso pasaulio saugumą“, – rašom agentūros pranešime.

Dėl sukeltos grėsmės „Energoatom“ kreipėsi į Tarptautinę atominės energijos agentūrą, kad būtų imtasi visų įmanomų priemonių, siekiant sustabdyti Maskvos branduolinį terorizmą.

12:51 | JK atstovas: Vakarų pasiruošimas nebuvo tinkamas

Jungtinės Karalystės (JK) gynybos sekretorius Benas Wallace'as sako, kad Vakarų valstybės nebuvo „pakankamai gerai pasiruošusios“ kariniu atžvilgiu, kai Rusija pradėjo puolimą Ukrainoje.

Pasak JK atstovo, Vakarų valstybių karinis pasirengimas, turimos atsargos buvo „prastokos“ visame Aljanse.

Šie B. Wallace'o teiginiai pasirodė iškart po Europos Komisijos primininkės Ursulos von der Leyen pareiškimo, kad Vakarų bloko lyderiai paspartins amunicijos gamybą.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Europos Sąjungos valstybės narės ieško būdų, kaip bendrai pirkti ginklų ir šaudmenų Ukrainai, penktadienį pranešė diplomatai, su Rusijos invazija kovojančiam Kyjivui kasdien sunaudojant tūkstančius sviedinių.

Estija pateikė pasiūlymą, kad 27 šalių blokas į bendrą fondą įneštų dar 4 mlrd. eurų ir nupirktų Ukrainai 1 mln. 155 mm kalibro sviedinių.

Ministrė pirmininkė Kaja Kallas sakė, kad planas yra panašus į bendrą ES pirkimo schemą, pandemijos metu taikytą COVID-19 vakcinoms.

Tikimasi, kad pirmadienį Briuselyje susitikę ES užsienio reikalų ministrai pradės diskusijas šiuo klausimu.

Dalyvaus Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba; jis 2022 metų vasario 24 dieną prasidėjusios invazijos metinių išvakarėse paskelbs raginimą skirti daugiau ginklų Kyjivui.

Keletas Europos diplomatų teigė, kad Estijos pasiūlymui iš esmės pritariama, tačiau artimiausiomis savaitėmis bus dirbama toliau, siekiant parengti konkretų planą.

„Tai paskatins diskusiją ir galbūt ši diskusija baigsis ne tuo, ką siūlo estai“, – sakė vienas diplomatas.

Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) turi pateikti savo pasiūlymus, o gynybos ministrai šį klausimą išsamiau aptars kitą mėnesį.

ES šalys jau nusiuntė Ukrainai ginkluotės už milijardus eurų ir turėjo panaudoti savo atsargas, kad galėtų toliau ginkluoti Kyjivo pajėgas.

Ukrainą remiančios Vakarų šalys dabar stengiasi išspręsti kelis iššūkius: kaip užtikrinti nuolatinį šaudmenų tiekimą Kyjivui, Rusijai atnaujinant puolimą, ir kartu didinti savo gynybos pramonės produkciją.

NATO vadovas Jensas Stoltenbergas šią savaitę perspėjo, kad Ukrainos sunaudojamų šaudmenų skaičius „daug kartų viršija“ Aljanso narių gamybos apimtis.

Estijos apskaičiavimu, Ukrainos pajėgos per dieną paleidžia iki 7 000 artilerijos sviedinių. Tačiau manoma, kad Europos gynybos pramonė šiuo metu pagamina ne daugiau kaip po 25 000 sviedinių per mėnesį.

Ir ES, ir NATO skubiai siekia, kad jų gynybos pramonė padidintų gamybos apimtis, o tarp būdų, kaip paskatinti didesnę gamybą, minimi bendri pirkimai ir ilgesnės trukmės sutartys.

12:18 | Lietuvos ambasada Kyjive oficialiai perėmė NATO kontaktinės atstovybės Ukrainoje funkcijas

Lietuvos ambasada Kyjive penktadienį oficialiai perėmė NATO kontaktinės atstovybės Ukrainoje funkcijas, šeštadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija.

Pranešime nurodoma, kad NATO kontaktine atstovybe Ukrainoje Lietuvos ambasada tapo 2023-2024 metų laikotarpiui, kuris yra lemiamas Ukrainos ir viso regiono saugumui bei ateičiai.

„Šias funkcijas Lietuva perima iš jomis iki šiol besidalinusių Jungtinės Karalystės ir Kanados ambasadų. Taikos sąlygomis kontaktinės atstovybės funkcijos reiškia atsakomybę koordinuoti NATO šalių veiksmus, gerinant Aljanso įvaizdį šalyse-NATO partnerėse“, – sakoma pranešime.

Taip pat buvo surengta apskrito stalo diskusija, ruošiantis artėjančiam NATO viršūnių susitikimui Vilniuje.

Diskusijos dalyviai, tarp kurių – Ukrainos Europos ir Euroatlantinės integracijos vicepremjerė Olha Stefanishyna, Lietuvos užsienio reikalų viceministras Mantas Adomėnas ir šalyje reziduojantys NATO valstybių ambasadoriai, akcentavo ypatingą Ukrainos reikšmę Aljanso saugumui.

Viceministras M. Adomėnas pažymėjo, kad artėjančiame NATO viršūnių susitikime NATO durys Ukrainai turi būti plačiai atvertos ir pakvietė NATO šalis aktyviai prisidėti siekiant šio bendro tikslo.

Lietuva sieks išnaudoti NATO kontaktinės ambasados funkcijas maksimaliai padėti Ukrainai, spartinant jos euroatlantinę integraciją, ir informuoti diplomatinę bendruomenę Kyjive apie artėjantį NATO viršūnių susitikimą Vilniuje.

Karo metu Ukrainos visuomenės palaikymas narystei NATO yra stipriai išaugęs – siekia 86 proc.

11:45 | V. Putinui tampa sunku nuslėpti karo baisumus

Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerijos paskelbtoje ataskaitoje skelbiama, kad Rusijos diktatoriui Vladimirui Putinui vis sunkiau izoliuoti šalies visuomenę nuo įvykių Ukrainoje, rašo „SkyNews“.

Pastebima, kad antradienį V. Putinui gali tekti kreiptis į karius ir jų šeimas tam, kad būtų gauta socialinė parama karinės invazijos akivaizdoje.

Įvardyta problema gali tapti dar aštresnė, jeigu kreipimosi metu diktatorius užsimintų apie tolimesnės mobilizacijos vykdymą Rusijoje.

Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad apklausoje, atliktoje dar pernai metų gruodį, 52 proc. rusų teigė turinti draugų ar giminaičių, kurie dalyvavo kare Ukrainoje.

Tuo metu Rusijos kariuomenės atstovai skatino studentus atlikti egzaminus anksčiau tam, kad balandžio mėnesį jie galėtų patekti į karinę tarnyba.

11:26 | JAV politikai kreipėsi į Joe Bideną: perduokite Ukrainai naikintuvus

Ukrainai prašant naikintuvų, grupė JAV politikų kreipėsi į šalies prezidentą Joe Bideną, kad šis sutiktų Kyjivui perduoti F-16 naikintuvus.

UNIAN, cituodama „Politico“ straipsnį, teigė, kad naikintuvų perdavimas Ukrainai galėtų apsaugoti šios šalies oro erdvę.

Reaguojant į Rusijos atnaujintą puolimą Ukrainos teritorijoje, taip pat planą suintensyvinti atakas, žengti šį žingsnį JAV yra itin svarbu.

Taip pat priduriama, kad žinutę preizdentui J. Bidenui perdavė penki JAV Atstovų rūmų nariai – trys demokratai ir du respublikonai.

Pasak jų, perduoti naikintuvai Ukrainai leistų šios šalies kariuomenei ne tik numušti Rusijos paleistas raketas, bet ir naudojamus okupantų karinius dronus, užtikrintų priedangą sausumos pajėgoms.

Tuo metu CNN rašo, kad respublikonas Michaelas McCallas tvirtino, jog JAV turi Ukrainai perduoti viską, ko reikia, kad karas prieš Rusiją galiausiai būtų laimėtas.

10:58 | Suteikime Ukrainai tai, ko jai reikia, kad laimėtų – J. Stoltenbergas

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas šeštadienį Miuncheno saugumo konferencijoje turėtų pareikšti, kad Kyjivui prašant daugiau ginklų, sąjungininkai privalo suteikti Ukrainai to, ko jai reikia, kad nugalėtų Rusiją.

„Turime suteikti Ukrainai toai ko jai reikia, kad ji laimėtų kaip suvereni, nepriklausoma tauta Europoje“, – pasakys jis pasaulio lyderių susitikime, rodo jo kalbos ištraukos, su kuriomis susipažino naujienų agentūra AFP.

Jis taip pat pažymės, kad jau beveik metus trunkanti Maskvos invazija į Ukrainą atskleidė pavojus, susijusius su pernelyg dideliu Europos pasitikėjimu autoritariniais režimais, todėl tai turėtų būti pamoka visiems.

„Neturėtume daryti tos pačios klaidos su Kinija ir kitais autoritariniais režimais“, – įspės jis konferencijoje.

10:33 | Juodojoje jūroje budi du Rusijos raketnešiai

Ukrainos žiniasklaidoje teigiama, kad nuo šeštadienio ryto Juodojoje jūroje budi du raketnešiai su dvylika „Kalibr“ tipo raketų. Kiek anksčiau Ukrainos pajėgos įspėjo, kad smūgis gali būti pradėtas bet kurią akimirką.

Artėjant Maskvos invazijos į Ukrainą metinėms, manoma, kad Rusija artimiausiomis dienomis surengs masinius išpuolius šalyje.

Ukrainos prezidento padėjėjas Mychaila Podoliakas prognozuoja, kad Maskvos pajėgos iki vasario 24-osios sukaups pakankamai raketų atsargų, jog galėtų smogti trimis bangomis ir įrodyti, kad vis dar turi pakankamai „amunicijos“.

09:28 | Ukrainoje griaudi galingi sprogimai

Šeštadienio rytą Ukrainoje paskelbtas oro pavojus vakarinėje, centrinėje ir pietrytinėje Ukrainos dalyje, rašo UNIAN.

Netrukus po oro pavojaus paskelbimo apie pirmąsias pastebėtas raketas danguje virš Ukrainos pranešė Mykolajivo administracijos vadovas Vitalijus Kimas. Jis teigė, kad smūgiai galėjo būti suduoti iš Juodosios jūros, o objektai skrendą į vakarinę Ukrianos teritoriją.

Charkivo karinio garnizono viršininkas Serhijus Melnikas pranešė, kad 6 „Kalibr“ raketos buvo paleisto iš Feodosijos regiono. Jis taip pat teigė, kad raketos skrido į vakarinę Ukrainos teritoriją.

Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas taip pat pranešė gyventojams apie pavojų ir ragino neignoruoti perspėjimų.

Socialiniuose tinkluose buvo rašoma apie suveikusias oro gynybos sistemas Kyjivo regione, tačiau kol kas apie tai nėra oficialios informacijos.

Tuo metu Chmelnyckio srities karinės administracijos vadovas Serhijus Hamalijus informavo apie sprogimus šioje teritorijoje, gyventojams liepta likti slėptuvėse. Teigiama, kad regione galėjo nugriaudėti bent du sprogimai.

V. Kimas, maždaug apie 09 val. (vietos laiku) paskelbė apie puikiai suveikusiasias oro gynybos sistemas Mykolajivo regione ir taip pat paviešino numuštos raketos nuotrauką socialiniame tinkle.

08:51 | Per parą – daugiau kaip 1 tūkst. nukautų rusų karių

UNIAN, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pateikta informacija, skelbia, kad šalies gynėjai per pastarąją parą nukovė daugiau kaip 1 010 rusų okupantų.

Teigiama, kad iš viso nuo Rusijos pradėtos karinės invazijos pradžios Ukrainoje jau žuvo 142 270 rusų kariai.

Be to, rusų kariuomenė prarado 5 tankus (3 303 nuo invazijos pradžios – red. past), 13 šarvuočių (6 533), 4 artilerijos sistemas (2 326), 2 daugiakartinio paleidimo raketų sistemas (469), 2 oro gynybos sistemas (243) ir kitos karin4s technikos.

08:41 | Oro pavojus Ukrainoje

UNIAN skelbia, kad Kyjive ir daugelyje kitų Ukrainos regionų šeštadienį ryte paskelbtas oro pavojus.

Gyventojai perspėjami bėgti į slėptuves.

08:24 | Įtarimai mesti Prancūzijos mažmeninės prekybos milžinei

Ukrainos užsienio reikalų ministras penktadienį pareiškė, kad Prancūzijos mažmeninės prekybos milžinė „Auchan“ yra „visavertis Rusijos agresijos ginklas“.

Tokį kaltinimą Dmytro Kuleba pareiškė pasirodžius vieno tyrimo ataskaitai, kurioje teigiama, kad „Auchan“ tiekė prekes Rusijos kariuomenei.

„Praėjusiais metais raginau pasaulį boikotuoti „Auchan“ už tai, kad ji nesitraukia iš Rusijos ir nesiliauja finansavusi karo nusikaltimų. Tačiau tikrovė atrodo kur kas blogesnė: „Auchan“ tapo visaverčiu Rusijos agresijos ginklu“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė D. Kuleba.

Kaip rašoma bendroje ataskaitoje, kurią parengė prancūzų laikraštis „Le Monde“ kartu su žurnalistinių tyrimų svetainėmis „The Insider“ ir „Bellingcat“, „Auchan“ padalinys Rusijoje rusų kariuomenei patiekė produktų, kurių vertė siekia 2 mln. rublių (apie 25,4 tūkst. eurų).

Pasak tyrėjų anoniminio šaltinio, šie produktai buvo perduoti nemokamai.

„Auchan“ pareiškė, kad tokie pranešimai bendrovę „labai nustebino“, ir pažymėjo, kad vieninteliai duomenys, kuriuos bendrovė pateikė tyrėjams, buvo susiję su „2022 metų kovo mėnesiu“, kai nuo Rusijos invazijos pradžios praėjo tik kelios savaitės.

The French "Auchan" and "Leroy Merlin" are suspected of free supply of the Russian army



After the start of the invasion, employees of the Auchan stores in St. Petersburg handed over goods from the company's warehouses to the Russian army.



📰Le Monde, The Insider and Bellingcat. pic.twitter.com/YlLAGjekFT