09:35 | Britai įspėja dėl permainų, kurias kare atneš žiema

Naujausioje savo ataskaitoje Didžiosios Britanijos gynybos ministerija įspėja, kad besiartinanti žiema pakeis konflikto sąlygas tiek Rusijos, tiek Ukrainos pajėgoms. Šviesiojo paros laiko, temperatūros ir oro pokyčiai kovojantiems kariams sukels unikalių iššūkių.

„Dienos šviesos sumažės iki mažiau nei 9 valandų per dieną, palyginti su 15–16 vasaros įkarštyje. Dėl to atsiranda mažiau puolimo ir statiškesnės gynybinės fronto linijos.

Naktinio matymo galimybė yra brangi prekė, kuri dar labiau padidina nenorą kovoti naktį. Vidutinė aukščiausia temperatūra nukris nuo 13 laipsnių rugsėjį–lapkritį iki 0 gruodį–vasarį“, – savo ataskaitoje rašo britų žvalgyba.

Taip pat, britų teigimu, „auksinės valandos“ langas, per kurį galima išgelbėti kritiškai sužeistą kareivį, sumažėja maždaug perpus, todėl kontakto su priešu rizika yra daug didesnė.

„Tikėtina, kad dėl orų padaugės kritulių, pasikeis vėjo greitis ir snygis. Tai sukels papildomų iššūkių ir taip žemai Rusijos pajėgų moralei, tačiau taip pat sukels problemų dėl komplektų priežiūros“, – įspėjo britai.

