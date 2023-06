Svarbiausi sekmadienio įvykiai:

12:11 | Apskaičiavo Bachmuto kainą Rusijai: kad užimtų 48 cm teritorijos, neteko vieno kario

Kad užimtų 48 cm Bachmuto, Rusija neteko vieno kario, skaičiuoja Jungtinės Karalystės gynybos ministerija, rašo „Sky news“.

„2022 m. vasarį Rusija tikriausiai planavo per 10–14 dienų užimti visą Donbaso regioną.

Tačiau Bachmute kas 48 cm įgyto ploto žuvo arba buvo sužeistas vienas jos karys.

Ukraina kovoja toliau“, – rašoma ministerijos pranešime „Twitter“.

Bachmutas jau kurį laiką išlieka vienu karščiausių fronto taškų.

Praėjusią savaitę neįvardintas Vakarų pareigūnas „Sky news“ teigė, kad Rusija, bandydama užimti Bachmutą, neteko mažiausiai 60 tūkst. karių.

Ukraina skaičiuoja, kad nuo karo pradžios Rusija neteko beveik 210 tūkst. karių.

