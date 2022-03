Karas Ukrainoje. Apšaudyti Sumai: kilo didžiulis gaisras, į dangų kyla juodų dūmų stulpas

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

08.20 | Sutarė dėl humanitarinio koridoriaus

Ukrainos Luhansko srities gubernatorius sakė, kad šeštadienį bus atidarytas humanitarinis evakuacijos koridorius. Jo teigimu, kad susitarta dėl „tylos režimo“ nuo 9 val. ryto Kyjivo laiku, rašo „Reuters“.

08.00 | Apšaudyti Sumai

Viename Ukrainos miestų, Sumuose, pranešama apie apšaudymą raketomis bei po to kilusį didžiulį gaisrą. Pirminiais duomenimis, dega nedidelis sandėlis.

