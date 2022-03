Karas Ukrainoje. Apšaudytas Lvivas: nuaidėjo mažiausiai trys sprogimai, smūgis visai šalia oro uosto

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

09.07 | Subombarduoto Mariupolio teatro griuvėsiuose tebėra per 1 tūkst. žmonių

Mariupolyje slėptuvėje po subombarduotu Dramos teatru liko ne mažiau nei 1 300 žmonių, teatro griuvėsių niekas nevalo, todėl žmonės negali iš jos išeiti, socialiniame tinkle „Facebook“ penktadienį paskelbė vietos atstovas parlamente Serhijus Taruta.

Rusijos pajėgos Mariupolio teatrą bombardavo kovo 16 dienos vakarą. Tuo metu po teatru esančioje slėptuvėje buvo daug žmonių.

Kovo 17 dieną paaiškėjus, kad slėptuvė ataką atlaikė, prasidėjo nukentėjusių gelbėjimo darbai.

„Tikrai žinoma, kad slėptuvė nesugriuvo. Tačiau ji susideda iš trijų dalių, ar kuri nors iš jų nukentėjo, nežinoma. Ryte iš po griuvėsių, kuriuos valė patys mariupoliečiai, buvo ištraukta mažiausiai 130 žmonių“, – nurodė deputatas.

Pasak S. Tarutos, Dramos teatro slėptuvėje buvę ir išsigelbėję žmonės pasakojo, kad slėptuvėje liko ne mažiau 1 300 žmonių.

„Kiek žmonių tebėra po griuvėsiais, kiek sužeistųjų ir žuvusių, niekas nežino. Aišku tik tai, kad žmonės neturi galimybės iš ten ištrūkti. Griuvėsių niekas nevalo. Tarnybas, kurios turėtų valyti griuvėsius, gelbėjimo tarnybas – tiek savivaldybių, tiek nacionalines – blokados dienomis fiziškai sunaikino rasistai okupantai“, – pridūrė S. Taruta.

Tą pačią dieną Ukrainos kariuomenės specialiųjų operacijų pulkas „Azov“ pranešė, kad rusų pajėgos apšaudė ukrainiečių saugumo tarnybų pareigūnus, bandžiusius vaduoti žmones iš po teatro griuvėsių.

09.05 | Rusijos turtuoliai Šveicarijos bankuose yra paslėpę beveik 200 mlrd. eurų

Rusijos turtuoliai Šveicarijos bankuose yra paslėpę beveik 200 mlrd. eurų, ir šis turtas paaiškėjo dėl karą Ukrainoje pradėjusiai Rusijai įvestų ir plečiamų tarptautinių sankcijų, skelbia agentūra „Reuters“.

Šveicarijos bankininkų asociacija paskaičiavo, kad šalies bankai turi nuo 150 mlrd. iki 200 mlrd. Šveicarijos frankų (144–192 mlrd. eurų) Rusijos klientų lėšų ofšorinėse sąskaitose.

Šie duomenys rodo, kad turtingųjų rusų ryšių su Šveicarijos, didžiausio pasaulyje ofšorinio praturtėjimo centro, bankais mastas gerokai viršija balansinę riziką, kurią kai kurie šios Alpių valstybės bankai pradėjo išsamiai analizuoti.

08.51 | Nustatytas taikinys Lvive

Lvivo meras Andrij Sadovyj teigia, kad penktadienį kelios raketos pataikė į lėktuvų techninės priežiūros įmonę. Jo teigimu, gamyklos darbas buvo sustabdytas kiek anksčiau.

Įvykio vietoje dirba gelbėtojai.

08.40 | Nukovė Rusijos pulkininką

Rusijos valstybinė televizija patvirtino, kad Ukrainoje žuvo aukšto rango Rusijos karininkas – Kostromos oro desantininkų pulko vadas pulkininkas Sergejus Sucharevas.

Naujieną patvirtino ir Rusijos karinės oro pajėgos.

Kartu su S. Sucharevu buvo nukauti ir dar keturi oro desantininkai – kapitonas Aleksejus Nikitinas, seržantai Aleksandras Limonovas ir Sergejus Lebedevas bei kapralas Jurijus Degtiariovas.

Confirmed: Colonel Sergey Sukharev, Russia’s 331st Airborne Regiment commander, has been eliminated in Ukraine. He was directly responsible for the Ilovaisk massacre of 2014. pic.twitter.com/3nnY9p8Aup

08.21 | Į oro uostą nepataikė

Lvivo meras patvirtino, kad anksčiau šį rytą girdėti sprogimai nugriaudėjo netoli miesto oro uosto, bet nepataikė į patį oro uostą.

Apie 8 val. ryto Lvivo meras Andrij Sadovyj „Telegram“ sakė, kad Rusijos raketos pataikė į vietovę netoli Lvovo oro uosto. Kol kas apie išpuolio aukas nepranešama.

„Dar negaliu pasakyti adreso realiu laiku, bet tai tikrai ne oro uostas“, – sakė jis.

BREAKING: Lviv airport has been hit by Russian missiles. I’m told it’s four missiles, but all unclear.



I can see smoke on the horizon from my apartment in the centre — airport is 6km from centre. Video not mine. pic.twitter.com/gZ5zNpDje5