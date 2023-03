Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

14:54 | OV „Pietūs“ įspėja dėl apšaudymo grėsmės

„Apšaudymo raketomis rizika yra labai didelė“, – įraše „Facebook“ įspėja Ukrainos operatyvinė vadovybė „Pietūs“.

Ji praneša, kad Rusijos karinės pajėgos į Juodąją jūrą atgabeno dar du antžeminius raketų nešėjus bei papildomą povandeninį laivą. OV „Pietūs“ skaičiavimais, šiuo metu rusai Juodojoje jūroje laiko paruošę 20 raketų „Kalibr“.

Ukrainos kariuomenė perspėjo, kad Rytų kryptimi ir virš Azovo jūros suaktyvėjo rusų taktinė aviacija, taip pat neatmetama galimybė, kad rusai paleido savo žvalgybinius bepiločius orlaivius.

14:22 | Klyčko: sausį galėjo įvykti sostinės evakuacija

Ukrainos sostinės Kyjivo valdžia buvo pasiruošusi paskelbti apie sostinės gyventojų evakuaciją dėl šių metų sausį surengtų didžiulių Rusijos smūgių miesto infrastruktūrai. Tai interviu redakcijų grupei RND pareiškė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko.

„Sausio mėnesį buvome arti to, kad paskelbtume gyventojų evakuaciją. Ilgiausias laikotarpis be elektros truko 14 valandų. Nebuvo nei elektros, nei vandens, nei šildymo. Laimei, oras buvo švelnus“, – sakė V. Klyčko.

Kartu meras labai įvertino Vokietijos karinę pagalbą Ukrainai, atkreipdamas dėmesį į Vokietijoje pagamintos oro gynybos sistemos IRIS-T vaidmenį atremiant Rusijos raketų smūgius. Čia pat V. Klyčko paragino paspartinti tolesnį ginklų pristatymą Ukrainai.

13:55 | Baltarusija ir Iranas pasižadėjo stiprinti ryšius Rusijos karo Ukrainoje akivaizdoje

Irano lyderis Ebrahimas Raisi ir Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka pirmadienį Teherane vykusiose derybose pasidžiaugė glaudžiais ryšiais tuo metu, kai abi šalys smarkiai nesutaria su Vakarų valstybėmis, be kita ko, dėl Rusijos karo Ukrainoje.

Buvusi sovietinė valstybė Baltarusija yra Rusijos karių užnugario bazė, o Iranas kaltinamas tiekęs Maskvai ginkluotus dronus, kurie naudojami invazijos metu, tačiau Teheranas šį kaltinimą neigia ir skelbia, kad konflikto klausimu yra neutralus.

Irano prezidentas po derybų su A. Lukašenka, kuris vėlai sekmadienį atvyko dviejų dienų vizito, pasidžiaugė tris dešimtmečius trunkančiais glaudžiais ryšiais su Baltarusija.

„Praėjus trisdešimčiai metų nuo santykių pradžios... abi šalys yra pasiryžusios stiprinti bendradarbiavimą“, – sakė E. Raisi ir gyrė jų „bendrą strateginę viziją“.

A. Lukašenka teigė, kad „su didele pagarba stebėjo, kaip atkakliai [Irano] žmonės priešinasi išorės spaudimui, bandymams primesti jiems kitų valią“.

„Ir matau, kad, nepaisant visko, jūs plėtojate modernias technologijas ir branduolinę energiją“, – pridūrė jis apie ginčytiną Irano branduolinę programą, dėl kurios šaliai taikomos griežtos tarptautinės sankcijos.

„Galėtume būti labai naudingi vieni kitiems, jei tikrai sutelktume pastangas“, – pridūrė A. Lukašenka.

13:25 | Linkevičius: „Rusija nėra supervalstybė, tai – super problema“

Buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius viešai apkaltino Rusijos Federaciją nuolat bandant pavogti istorinę Ukrainos tapatybę.

„Kyjivas buvo anksčiau už Maskvą, bet Rusija nuolat vagia Ukrainą. Siekdama pavogti istorinę tapatybę, ji pavogė nuopelnus laimėjus Antrąjį pasaulinį karą, pavogė vietą [Jungtinių Tautų] Saugumo Taryboje, o dabar vagia teritoriją. Tai nėra supervalstybė, tai super problema“, – „Twitter“ rašė Linkevičius.

Kyiv predates Moscow, but #Russia steals #Ukraine all the time. Seeking to steal historical identity, stole credit for victory in #WWII, stole seat in #UNSC and now steals territory. It’s not superpower, it’s superproblem.

