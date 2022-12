Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

09:38 | Rusų kariai protestuoja karinėje bazėje

Paviešintas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuoti protestuojantys mobilizuoti rusų kariai.

Kaip rašo „SkyNews“, remdamasi paviešintu vaizdo įrašu socialiniame tinkle, mobilizuoti asmenys atidarė vartus ir paliko karinės bazės teritoriją, maištavo.

Nepriklausomo ukrainiečių kanalo pastebėjimu, rusų kariai tokiu būdu išreiškia protestą dėl prastų sąlygų karinėje bazėje.

Video has emerged of mobilised Russians allegedly mutinying and forcing their way off a military base in protest at poor conditions. With morale plummeting among Putin’s troops, the Russian army faces a difficult winterpic.twitter.com/wkEpauAnWr