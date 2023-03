Karas Ukrainoje. Analitikai: Rusijai greitu metu nepavyks apsupti Bachmuto

Sekite svarbiausius sekmadienio karo Ukrainoje įvykius su tv3.lt:

09:21 | Generalinis štabas: Ukrainos kariuomenė atrėmė daugiau nei 130 Rusijos atakų

Ukrainos karinės oro pajėgos taip pat surengė 18 smūgių laikinoms Rusijos bazėms ir smogė Rusijos oro gynybos sistemai, amunicijos sandėliui ir tiltui, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, skelbia The Kyiv Independent.

⚡ General Staff: Ukraine’s military repels over 130 Russian attacks.



Ukraine's Air Force also carried out 18 strikes on temporary Russian bases and hit a Russian air defense system, an ammunition depot, and a bridge, the General Staff of Ukraine's Armed Forces reported.