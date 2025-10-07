Analitikai: dabartiniai įvykiai – pirmasis Rusijos pasirengimo karui su NATO etapas

„Financial Times“: ES rado būdą, kaip atsakyti Rusijos sabotažams
ES vyriausybės susitarė apriboti Rusijos diplomatų keliones bloke, reaguodamos į padažnėjusius sabotažo bandymus, kurie, žvalgybos agentūrų teigimu, dažnai vykdomi Kremliaus šnipų, veikiančių diplomatinės dangos priedanga, praneša „Financial Times“ (FT).
Maskvos remiami agentai kaltinami provokacijų prieš NATO valstybes eskalavimu – nuo padegimų ir kibernetinių atakų iki infrastruktūros sabotažo ir dronų įsibrovimų – tai, ką ES saugumo tarnybos vadina koordinuota kampanija, skirta destabilizuoti Kyjivo sąjungininkus Europoje.
Ukraina antrą naktį iš eilės paleido daugybę dronų į Rusiją, ši antradienį pranešė numušusi 184 dronus.
Dauguma dronų buvo perimti virš Kursko ir Belgorodo pasienio regionų, sakoma Rusijos gynybos ministerijos pranešime.
Pirmadienį Rusija pranešė perėmusi 251 droną – tai buvo viena didžiausių Kyjivo atsakomųjų atakų, per ją Rusijoje žuvo du žmonės, nutrūko elektros tiekimas. Belgorode apie 1000 namų ūkių vis dar neturi elektros, pranešė vietos valdžia.
Kyjivas pažadėjo suintensyvinti smūgius Rusijoje, ypač į Rusijos naftos infrastruktūrą, laiko tai teisėtu atsaku į Maskvos kasdien rengiamus Ukrainos miestų ir jos energetikos tinklo apšaudymus, dėl kurių milijonai žmonių kartais lieka be šildymo ir elektros.
Iš Vokietijos – rimti kaltinimai Putinui: „Šis karas nukreiptas prieš mus visus“
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas apkaltino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, kad šis kariauja „hibridinį karą“ su Vokietija.
„Jis prieš mus vykdo informacinį karą. Jis kariauja su Ukraina, ir šis karas nukreiptas prieš mus visus“, – pirmadienį Vokietijos transliuotojui „ntv“ sakė F. Merzas.
Kancleris apkaltino Rusijos prezidentą, kad jis nori sugriauti Europos politinę tvarką.
„Ir todėl mes remiame Ukrainą“, – aiškino F. Merzas ir pridūrė, kad Vokietijos interesas yra apginti politinę atvirų liberalių visuomenių tvarką Europoje.
Paklaustas konkrečiai, ar V. Putinas kariauja su Vokietija, F. Merzas atsakė: „Jis kariauja hibridinį karą prieš mus“.
F. Merzo taip pat buvo paklausta, ar jis svarstė galimybę paskambinti V. Putinui.
„Žinoma, svarstau“, – atsakė Vokietijos kancleris ir pridūrė: „Matau tik tiek, kad kiekvienas mėginimas su juo pasikalbėti šiuo metu baigiasi dar didesnėmis atakomis prieš Ukrainą“.
F. Merzas sakė praėjusią savaitę per Europos Sąjungos viršūnių susitikimą Kopenhagoje apie tai gana karštai diskutavęs su Vengrijos ministru pirmininku Viktoru Orbanu.
„Jis apkaltino mus nenoru derėtis“, – sakė F. Merzas ir teigė atsakęs Vengrijos premjerui, kad šis pats pernai liepą buvo Kyjive ir vėliau lankėsi Maskvoje, o V. Putino „atsakas buvo subombarduoti vaikų ligoninę Kyjive“.
Rusijos pajėgos kare prieš Ukrainą neteko dar 1 020 karių
Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. spalio 7 d. Rusijos pajėgos kare prieš Ukrainą neteko apie 1 117 360 karių, įskaitant dar 1 020 kariškių, kurie buvo likviduoti per pastarąsias 24 valandas, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.
Rusijos kariuomenė taip pat neteko 11 238 tankų (+3), 23 319 šarvuotųjų kovos mašinų (+6), 33 493 artilerijos sistemų (+29), 1 516 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 1 224 oro gynybos sistemų (+1), 427 lėktuvų, 346 sraigtasparnių, 67 564 bepiločių orlaivių (+338), 3 841 kruizinės raketos, 28 laivų, 1 povandeninio laivo, 63 575 automobilių (+79) ir 3 973 specialiosios technikos vienetų (+2).
Pažymima, kad šie duomenys tikslinami.
TATENA: du sviediniai nukrito už kilometro nuo Zaporižios atominės elektrinės
Pirmadienį Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) ekspertai, dirbantys Zaporižios atominėje elektrinėje (ZAE), girdėjo virtinę sprogimų netoli elektrinės.
TATENA generalinis direktorius Rafaelis Grossi pranešė, kad TATENA atstovai girdėjo apšaudymus iš abiejų pusių prie elektrinės. Du sviediniai pataikė 1,25 km atstumu nuo elektrinės teritorijos.
„Apšaudymai didina branduolinio saugumo riziką ZAE, beveik dvi savaites neturinčioje elektros energijos maitinimo iš išorės“, – sakoma R. Grossi pranešime.
Paskutinė išorinė elektros linija elektrinei buvo atjungta rugsėjo 23 dieną. Atsarginę liniją Rusijos pajėgos nutraukė gegužę. Nuo tada okupacinė valdžia atsisako suteikti saugumo garantijas „Ukrenergo“ remonto komandoms ją atkurti.
Pasak „Energoatom“, išorinė elektros linija Ukrainos kontroliuojamoje teritorijoje tebėra veikianti. Rusija sąmoningai laiko elektrinę atjungtą nuo Ukrainos elektros tinklo. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pareiškė, kad Rusija tyčia nutraukė Zaporižios atominės elektrinės jungtį su Ukrainos elektros sistema ir ruošiasi prijungti ją prie savo elektros tinklo.
Naktį Rusija dronais atakavo Poltavos sritį ir Charkivą
Naktį į antradienį okupantai dronais atakavo Ukrainos Poltavos sritį.
Dėl smūgių į civilinės infrastruktūros objektus kilo gaisrai administraciniuose pastatuose, buvo apgadintas gyvenamasis namas ir ūkio pastatas.
Masinis Charkivo apšaudymas
Apie vidurnaktį spalio 6 d. Rusijos okupantai surengė masinį Charkivo apšaudymą koviniais dronais „Shahed“.
Pagal Charkivo mero Igorio Tepekovo duomenis, per dvidešimt minučių dronų atakos Charkivui buvo užfiksuota apie 20 sprogimų. Šiuo metu Valstybinės gelbėjimo tarnybos padaliniai ir greitosios medicinos pagalbos brigados dirba sustiprintu režimu.
Kol kas apie aukas nepranešama. Kai kuriose Charkivo dalyse sutrikęs elektros tiekimas.
Trumpas jau turi sprendimą dėl „Tomahawk“ raketų Ukrainai: lieka vienas klausimas
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad „tam tikra prasme priėmė sprendimą“ dėl JAV pagamintų „Tomahawk“ raketų tiekimo Kyjivui, norėtų žinoti, ką Ukraina ketina su jomis daryti, nes nenori eskaluoti Rusijos karo su Ukraina, rašo „Reuters“.
Žurnalistų Baltuosiuose rūmuose paklaustas, ar jis nusprendė tiekti Ukrainai „Tomahawk“ raketas, D. Trumpas sakė, kad jis „tam tikra prasme priėmė sprendimą“ šiuo klausimu.
„Manau, kad noriu sužinoti, ką jie su jomis darys, – sakė jis. – Kur jie jas siųs? Manau, turėčiau užduoti tą klausimą.“
„Aš užduočiau keletą klausimų. Nesiekiu eskaluoti to karo“, – pridūrė JAV prezidentas.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskiis paprašė JAV parduoti „Tomahawk“ raketas Europos šalims, kurios jas siųstų Ukrainai.
„Tomahawk“ raketų veikimo nuotolis yra 2500 km, todėl, jei Kijevui jos būtų suteiktos, Maskva atsidurtų Ukrainos ginklų arsenalo veikimo nuotolio ribose.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sekmadienį paskelbtame vaizdo įraše sakė, kad jei Vašingtonas tiektų „Tomahawk“ raketas Ukrainai tolimųjų nuotolių smūgiams giliai į Rusijos teritoriją, tai sugadintų Maskvos santykius su Vašingtonu.
Analitikai: dabartiniai įvykiai – pirmasis Rusijos pasirengimo karui su NATO etapas
Rusija spartina informacinės ir psichologinės būklės nustatymo etapą – „0 etapą“ – savo kampanijos, skirtos pasirengti galimam NATO ir Rusijos karui ateityje, teigia JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai savo naujausioje ataskaitoje.
Spalio 6 d. Rusijos užsienio žvalgyba (SVR) pareiškė, esą Jungtinė Karalystė planuoja surengti diversiją viename Europos uostų ir apkaltinti dėl to Maskvą. Tokie melagingi pranešimai, pasak ISW, tampa nauju Kremliaus informacinių operacijų modeliu, nukreiptu prieš Europos šalis.
Anot jų, Rusija nustatinėja fizinę ir psichologinę Europos būklę karo atvejams.
ISW atkreipia dėmesį, kad pastaraisiais metais Rusija vykdė įvairius atvirus ir slaptus išpuolius prieš NATO valstybes, pavyzdžiui, sabotažo misijas, elektroninio karo trukdymus, GPS trukdžius ir padegimus. O štai šių metų rudenį Rusija smarkiai padidino šių išpuolių prieš NATO valstybes skaičių, ypač dronų įsibrovimus į NATO oro erdvę.
„Šis organizuotos veiklos modelis rodo, kad Rusija yra pradėjusi pirmąjį pasirengimo etapą – „0 etapą“ – siekdama pereiti į aukštesnį karo lygį nei tas, kuriame Rusija dalyvauja šiuo metu, pavyzdžiui, būsimą NATO ir Rusijos karą“, – teigia analitikai.
ISW šiuo metu nevertina, ar Kremlius jau yra nusprendęs pradėti tokio lygio karą, ar kokiu laiku Kremlius gali tai padaryti. Rusija įgyvendina ilgalaikius planus, kurie, ISW vertinimu, gali būti dalis pasirengimo būsimam NATO ir Rusijos karui, pavyzdžiui, Rusijos karinių rajonų pertvarkymas vakarinėje sienoje ir karinių bazių stiprinimas pasienyje su Suomija.
Ko siekia Maskva?
Nepaisant padažinėjusių sabotažo atvejų, analitikai šiuo metu neįžvelgė požymių, kad Rusija aktyviai ruošiasi artėjančiam konfliktui su NATO.
Ataskaitoje pažymima, kad Rusijos atviri ir slapti išpuoliai bei melagingi kaltinimai tarnauja keliems Maskvos tikslams tiek tarptautiniu, tiek vidaus mastu.
„Rusija siekia sukelti baimę visoje Europos visuomenėje ir suskaidyti NATO ryžtą. Didelė išpuolių ir melagingų kaltinimų įvairovė bei jų vietos pasirinkimas siekiama sukurti įspūdį, kad smurto grėsmė yra paplitusi visoje Europoje. Rusija siekia pasinaudoti baime Europoje, kad gautų nuolaidų savo kare su Ukraina ir galimame NATO ir Rusijos kare“, – teigia analitikai.
Jie priduria, kad Rusija bando priversti europiečius sumažinti paramą Ukrainai bei bando priversti Europą sumažinti ar nutraukti savo pastangas stiprinti gynybą, įbaugindama, kad šios pastangos išprovokuos Rusijos atakas.
„Šios pastangos yra dalis platesnės Rusijos refleksinės kontrolės kampanijos, kurios tikslas – priversti Rusijos priešininkus priimti politinius sprendimus, kurie iš tikrųjų naudingi Rusijai. Kremlius siekia paveikti Rusijos gyventojų požiūrį į Vakarus, pateikdamas Vakarų veikėjus, o ne Rusiją, kaip atsakingus už išpuolius ar išpuolių grėsmę. Kremlius sudaro sąlygas, kad pateisintų ir sutelktų visuomenės paramą bet kokiai galimai būsimai Rusijos agresijai prieš NATO“, – apibendrina analitikai.