Svarbiausi įvykiai:

20:00 | Per smūgį nukentėjo Gazos Ruožo sienos perėjimo punktas

Naujienų agentūros AFP korespondentai pirmadienį pranešė, kad per karinį smūgį nukentėjo tarp Izraelio blokuojamo Gazos Ruožo ir Egipto esantis Rafos sienos perėjimo punktas, šimtams palestiniečių susirinkus tikintis kirsti sieną.

Praėjusią savaitę, po to, kai Gazos Ruože įsikūrę „Hamas“ kovotojai spalio 7 dieną užpuolė Izraelį ir sukėlė visuotinį karą, anklavo pietuose esantis uždarytas sienos perėjimo punktas buvo mažiausiai tris kartus apšaudytas per Izraelio antskrydžius.

19:20 | Gazos Ruožas artėja prie tikros katastrofos: liko viena para

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) regiono vadovas pirmadienį naujienų agentūrai AFP sakė, kad Gazos Rruože vandens, elektros ir degalų liko tik vienai parai.

Jei pagalba nebus įleista į apgultą teritoriją, gydytojams teks rengti mirties liudijimus savo pacientams, interviu AFP sakė PSO Viduržemio jūros regiono rytų padalinio direktorius Ahmedas al Mandhari.

Pirmadienį sukako 10 dienų, kai Izraelis, keršydamas už spalio 7 dieną Gazos Ruožą valdančių „Hamas“ kovotojų surengtą išpuolį, per kurį Izraelyje žuvo 1 400 žmonių, daugiausia civilių, nepaliaujamai smūgiuoja taikiniams palestiniečių anklave.

Pasak A. al Mandhari, Gazos Ruožas artėja prie tikros katastrofos.

„Hamas“ kontroliuojama sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad šioje teritorijoje žuvo apie 2 750 žmonių, 9 700 buvo sužeisti, o JT duomenimis, milijonas žmonių buvo priversti palikti savo namus.

Elektros tiekimo sutrikimai gali suparalyžiuoti gyvybės palaikymo sistemas – nuo jūros vandens gėlinimo įrenginių iki maisto produktų šaldymo ir ligoninių inkubatorių.

Vietos gyventojai teigia, kad beveik neįmanoma atlikti net kasdienių funkcijų – nueiti į tualetą, nusiprausti po dušu ir išsiskalbti drabužius.

Kadangi gelbėtojai yra itin užimti, gydytojai dirba visą parą, o vietos labai trūksta, negalima tinkamai pasirūpinti nukentėjusiais, sakė A. al Mandhari.

Pasak jo, dėl perpildymo paralyžiuotos ligoninės, kuriose intensyviosios priežiūros skyriai, operacinės, skubios pagalbos tarnybos ir kiti skyriai atsidūrė ties žlugimo riba.

Izraelio energetikos ministras Israelis Katzas sekmadienį pranešė, kad vandens tiekimas į pietinę Gazos Ruožo dalį buvo atnaujintas, praėjus savaitei po to, kai Izraelis paskelbė visišką anklavo apsiaustį ir nutraukė vandens, elektros ir degalų tiekimą į teritoriją, kurioje nori sutriuškinti „Hamas“.

Jungtinių Tautų žmogaus teisių vadovas pareiškė, kad tarptautinė teisė draudžia atimti iš civilių gyventojų išgyvenimui būtinas reikmes.

19:00 | Gazos Ruože likviduotas „Hamas“ aukšto rango pareigūnas

Izraelio ginkluotosios pajėgos (IDF) teigia nukovusios „Hamas“ žvalgybos padalinio Gazos Ruože, Chan Juniso mieste vadovą.

IDF iš karto nepateikia daugiau informacijos apie smūgį, įskaitant „Hamas“ aukšto rango nario vardą, pavardę ir vietą, kurioje buvo smogta.

