Svarbiausi įvykiai:

11:00 | JK užsienio reikalų sekretorius: pagalba Gazoje negali būti vienkartinė

Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorius Jamesas Cleverly sakė, kad pagalbos perėjimas į Gazą „negali būti vienkartinis“, ir paragino suteikti daugiau galimybių teikti humanitarinę pagalbą.

Trucks carrying lifesaving aid are beginning to cross at Rafah into Gaza.



This aid is a lifeline for those suffering.



But it cannot be a one off.



The UK continues to push for humanitarian access to Gaza.