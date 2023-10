Svarbiausi įvykiai:

19:01 | Žiniasklaida: Egiptas įspėjo apie „siaubingą operaciją“ prieš Izraelį

Izraelio žiniasklaida praneša, kad Egiptas esą įspėjo šalies atstovus apie galimą „Hamas“ kovotojų ataką.

„Times Of Israel“ rašo, kad Egipto žvalgybos vadovas Abbasas Kamelis esą įspėjo Izraelio atstovus apie galimą „neįprastą, siaubingą operaciją“ likus 10 dienų iki „Hamas“ įvykdyto išpuolio prieš Izraelį.

Visgi Izraelio premjero Benjamino Netanyahu atstovai teigė, kad šis pranešimas apie Egipto perspėjimą yra netiesa.

„Tai visiškai melaginga informacija“, – teigė Izraelio premjero atstovai.

18:49 | Palestiniečių grupuotė Libane prisiėmė atsakomybę už bandymą įsiskverbti į Izraelį

Palestiniečių kovotojų grupuotės „Islamo džihadas“ ginkluotasis sparnas prisiėmė atsakomybę už pirmadienį sužlugdytą bandymą prasiskverbti į Izraelį iš Libano, vykstant karui tarp Gazos Ruožo kovotojų ir Izraelio.

„al Quds“ brigada prisiima atsakomybę už operaciją Pietų Libano pasienyje“, – sakoma grupės pareiškime.

Izraelio kariuomenė anksčiau pranešė, kad nukovė kelis ginkluotus įtariamuosius, kirtusius sieną iš Libano.

18:15 | B. Netanyahu žada pakeisti Artimuosius Rytus Izraelio kare su „Hamas“

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pirmadienį pažadėjo pakeisti Artimuosius Rytus Izraelio kare su palestiniečių kovotojų grupuote „Hamas“, kariuomenei tęsiant oro antskrydžius Gazos Ruože.

„Tai, ką patirs „Hamas“, bus sunku ir baisu (...) mes pakeisime Artimuosius Rytus“, – sakė B. Netanyahu pareigūnams šalies pietuose, kur „Hamas“ kovotojai šeštadienio rytą pradėjo netikėtą beprecedentę ataką.

„Tai tik pradžia (...) mes visi esame su jumis ir nugalėsime juos jėga, didžiule jėga“, – pridūrė jis.

Šeštadienį auštant „Hamas“ kovotojai, prisidengdami raketų ugnimi, šturmavo Pietų Izraelio miestus ir bendruomenes ir surengė daugiausiai aukų pareikalavusį išpuolį šalyje per pastaruosius dešimtmečius.

Izraelis atsakė intensyviais oro antskrydžiais Gazos Ruože, kurį kontroliuoja islamistų grupuotė.

Nuo šeštadienio, kai „Hamas“ pradėjo puolimą, Izraelyje žuvo daugiau kaip 700, o Gazos Ruože – mažiausiai 560 žmonių.

17:39 | „Hamas“ nužudė mažiausiai 4 įkaitus – žiniasklaida

Žuvo mažiausiai keturi civiliai iš grupuotės „Hamas“ nelaisvėje laikomų įkaitų, pirmadienį, gavusi filmuotą medžiagą ir nustačiusi jos geografinius duomenis, pranešė televizija CNN.

Vieno vaizdo įrašo, kuris buvo paskelbtas su „Hamas“ susijusiame „Telegram“ kanale, pabaigoje matyti ant žemės gulintys keturi kūnai.

CNN analizė parodė, kad tai tie patys civiliai izraeliečiai, matomi ankstesniame įraše – šie žmonės drauge su dar vienu asmeniu visai šalia esančioje vietoje netoli Gazos Ruožo sienos buvo lydimi gerai ginkluotų kovotojų.

17:15 | „Hamas“ pareigūnas: šiuo metu nėra galimybių apsikeisti belaisviais su Izraeliu

Palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ vykstant karo veiksmams nėra pasirengusi derėtis su Izraeliu dėl apsikeitimo belaisviais, pirmadienį Dohoje pareiškė kovotojų politinio biuro narys.

„Karinė operacija tebesitęsia (...) todėl šiuo metu nėra jokių galimybių derėtis dėl kalinių ar ko nors kito“, – naujienų agentūrai AFP iš Dohos sakė „Hamas“ pareigūnas Hossamas Badranas.

17:08 | Smūgiai suduoti Libano teritorijoje

Izraelio gynybos pajėgos teigia, kad vykdo smūgius Libano teritorijoje, rašo „SkyNews“.

17:04 | Po „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį ES sustabdė paramą palestiniečiams

Europos Sąjunga, reaguodama į netikėtą „Hamas“ kovotojų ataką prieš Izraelį, paskelbė sustabdanti ir iš naujo peržiūrinti paramos vystymuisi teikimą palestiniečių teritorijoms, pirmadienį pareiškė Europos Komisijos narys.

Numatyta parama palestiniečių teritorijoms siekė 691 mln. eurų.

„Visi mokėjimai nedelsiant sustabdyti. Peržiūrimi visi projektai. Visi nauji biudžeto pasiūlymai, įskaitant 2023 metų biudžetą, atidėti iki atskiro pranešimo. Atliekamas visapusiškas viso portfelio vertinimas“, – socialinėje žiniasklaidoje parašė plėtros komisaras Oliveris Varhelyi.

16:55 | Izraelis nukovė kelis ginkluotus įtariamuosius iš Libano – kariuomenė

Izraelio gynybos pajėgos pirmadienį pranešė, kad į šalį iš Libano patekę kovotojai buvo nukauti, rašo CNN.

„Be to, šiuo metu šiame rajone suduodami smūgiai iš IDF (Izraelio kariuomenės) sraigtasparnių“, – sakoma kariuomenės pranešime.

Tuo metu Libano ministras pirmininkas Najibas Mikati, kaip pranešė valstybinė naujienų agentūra NNA, teigė, kad šalis nenori būti įtraukta į konfliktą tarp Izraelio ir „Hamas“ kovototojų.

„Mes nenorime, kad Libanas įsitraukti į vykstantį karą ir to siekiame“, – pareiškė jis.

Irano remiamas Libano judėjimas „Hezbollah“ savo pareiškime paneigė bet kokius „pasipriešinimo judėjimo narių susidūrimus su Izraelio priešu ar bandymus infiltruotis“ į Izraelį.

In the Gaza Strip, a missile hit the Islamic University building. pic.twitter.com/jAER4ZF3nE