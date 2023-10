Svarbiausi įvykiai:

19:24 | Izraelio aukų skaičius išaugo iki 100 žuvusiųjų ir 985 sužeistųjų

Izraelio sveikatos ministerija Izraelio žiniasklaidai pateikė atnaujintus „Hamas“ atakos aukų skaičius.

Skelbiama, kad žuvusiųjų skaičius siekia apie 100, o į ligoninę atgabenti 985 žmonės.

Visuomeninis Izraelio transliuotojas „Kanas“ teigia, kad dešimtys gydomųjų yra kritinės būklės.

Manoma, kad aukų skaičius dar augs.

19:16 | Izraelio kariuomenė praneša apie besitęsiančias kovas 22-ose Pietų Izraelio vietovėse

Praėjus 12 valandų po to, kai „Hamas“ kovotojai surengė beprecedentę infiltraciją į Pietų Izraelį, 22-ose vietovėse šioje šalies dalyje tęsiasi kovos, pranešė Izraelio kariuomenė.

Kariuomenės vyriausiasis atstovas spaudai kontradmirolas Danielis Hagari pranešime nurodė, kad „Pietų Izraelyje nėra nė vienos bendruomenės, kurioje nebūtų mūsų pajėgų“.

Anot jo, Izraelis susigrąžino kai kurių bendruomenių kontrolę, tačiau kariuomenė vis dar atlieka patikrinimus, siekdama įsitikinti, kad jos yra saugios.

D. Hagari taip pat patvirtino, kad dviejuose miestuose – Ofakime ir Beryje – tebėra paimtų įkaitų.

„Ten yra specialiosios pajėgos su vyresniaisiais vadais ir vyksta kovos naudojant tiesioginę ugnį“, – sakė jis.

D. Hagari taip pat pažymėjo, kad Izraelis smogia taikiniams Gazos Ruože iš oro ir kad netrukus bus vykdomos sausumos operacijos.

Išsamesnės informacijos jis nepateikė, tačiau sakė, kad į jau ir taip stipriai įtvirtintą teritoriją dislokuojamos papildomos keturios kariuomenės divizijos, taip pat tankai.

18:58 | Brazilija sako sušauksianti skubų JT Saugumo Tarybos posėdį dėl Izraelio ir Gazos Ruožo

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai pirmininkaujanti Brazilija šeštadienį paskelbė sušauksianti skubų šios institucijos posėdį, kuriame bus svarstomas smurto Izraelyje ir Gazos Ruože eskalacijos klausimas, ir paragino laikytis santūrumo.

„Brazilijos vyriausybė smerkia virtinę sprogdinimų ir antžeminių atakų, šiandien įvykdytų Izraelyje, pradedant nuo Gazos Ruožo“, – sakoma Brazilijos užsienio reikalų ministerijos paskelbtame pareiškime, kuriame šalys raginamos „vengti situacijos eskalacijos“.

18:41 | NATO smerkia „Hamas“ „teroristines atakas“ prieš Izraelį

Šiaurės Atlanto sutarties organizacija šeštadienį pasmerkė „teroristines „Hamas“ atakas prieš NATO partnerį Izraelį“, pranešė gynybos aljanso atstovas.

„Mūsų mintys yra su aukomis ir visais nukentėjusiaisiais. Terorizmas kelia esminę grėsmę laisvoms visuomenėms, o Izraelis turi teisę gintis“, – pareiškė atstovas spaudai Dylanas White'as.

18:12 | Palestiniečiai paėmė įkaitų

Izraelio gynybos pajėgų atstovas patvirtino, kad Izraelio civiliai ir kariai yra laikomi įkaitais Gazoje.

Manoma, kad kai kurie iš jų yra įkurdinti kai kuriuose mažuose miesteliuose prie Gazos ruožo. Kiti buvo nugabenti į Gazą. „Hamas“ tvirtina paėmę 53 „karo belaisvius“, t. y. įkaitus.

Izraelio gynybos pajėgos tikslesnių detalių nekomentuoja.

17:37 | Bidenas informuotas apie pasibaisėtinas „Hamas“ teroristines atakas

JAV prezidentas Joe Bidenas šeštadienį buvo informuotas apie „pasibaisėtinas „Hamas“ teroristines atakas Izraelyje“, rašoma Baltųjų rūmų paskelbtame pranešime.

„Aukšto rango nacionalinio saugumo pareigūnai šį rytą informavo prezidentą apie pasibaisėtinas „Hamas“ teroristines atakas Izraelyje“, – sakoma pareiškime ir priduriama, kad J. Bidenas ir toliau palaikys glaudžius ryšius su Izraelio partneriais dėl susidariusios padėties.

17:26 | Vokietijos oro vežėja „Lufthansa“ mažina skrydžių į Izraelį skaičių

Vokietijos oro vežėja „Lufthansa“ dėl palestiniečių išpuolių šeštadienį mažina skrydžių į Izraelį skaičių, naujienų agentūrai AFP pranešė bendrovės atstovas spaudai.

„Atsižvelgdama į dabartinę saugumo situaciją Tel Avive“, „Lufthansa“ atliks vieną skrydį į Frankfurtą, tačiau „visi kiti „Lufthansa“ skrydžiai į Tel Avivą ir iš jo šį šeštadienį atšaukti“.

17:00 | Pentagonas žada, kad Izraelis turės tai, ko jam reikia apsiginti

Pentagonas šeštadienį dar kartą patvirtino tvirtą Jungtinių Valstijų įsipareigojimą remti Izraelio teisę gintis ir pažadėjo pasirūpinti, kad šis svarbus JAV sąjungininkas turėtų tam reikalingų priemonių.

„Mūsų įsipareigojimas Izraelio teisei gintis išlieka nepajudinamas“, – sakoma gynybos sekretoriaus Lloydo Austino pareiškime.

Jo teigimu, jo vadovaujama agentūra sieks „užtikrinti, kad Izraelis turėtų viską, ko jam reikia, kad galėtų gintis ir apsaugoti civilius gyventojus nuo beatodairiško smurto ir terorizmo“.

16:41 | Auga aukų skaičius Palestinoje

Gazos pareigūnai skelbia, kad per Izraelio atsakomuosius smūgius žuvo jau 198 Palestinos gyventojai. Tuo metu Izraelyje skelbiama jau apie 800 sužeistųjų ir mažiausiai 100 žuvusiųjų.

16:34 | Zelenskis: Izraelis turi neginčijamą teisę gintis

Su Rusijos invazija kovojančios Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad Izraelis, prieš kurį palestiniečių kovotojai šeštadienį surengė beprecedentę ataką, turi neginčijamą teisę gintis.

„Izraelio teisė gintis yra neginčijama“, – per „Telegram“ parašė V. Zelenskis.

„Teroras visuomet yra nusikaltimas, ne tik prieš vieną [kurią] šalį ar konkrečias aukas, bet ir prieš visą žmoniją“, – pridūrė jis.

16:15 | Izraelis smogė atgal

Izraelio ginkluotosios pajėgos pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame užfiksuota viena iš atsakomųjų atakų į Gazos ruožą.

A short while ago, an IDF aircraft targeted an additional terrorist cell adjacent to the Erez Crossing. pic.twitter.com/Tq2596MnYB