An urgent message for the residents of Gaza: pic.twitter.com/GAW3a7lWt8 — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2023

Izraelio ginkluotosios pajėgos paviešino vaizdo įrašą, kuriame matosi, kaip Gazos Ruože šį rytą veikia sausumos pajėgos.

„Pėstininkų, šarvuočių, inžinerijos ir artilerijos pajėgos dalyvauja veikloje, lydimos stiprios [oro] ugnies“, – sako kariuomenės atstovas spaudai Danielis Hagari ir pažymi, kad „pajėgos vis dar yra ant žemės ir tęsia kovą“.

IDF releases footage of forces operating in the Gaza Strip overnight and this morning. pic.twitter.com/S1LnuFhQqm — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 28, 2023

Jis sako, kad per išplėstinę sausumos operaciją Gazoje kol kas nenukentėjo nė vienas karys, rašo „The Times of Israel“.

Islamistų grupuotės „Hamas“ kontroliuojamos palestiniečių teritorijos civilinės gynybos tarnyba pranešė, kad per smūgius sugriauta šimtai pastatų.

Svarbiausi šeštadienio įvykiai:

16.26 | Paragino evakuotis Gazos gyventojus iš šiaurinės teritorijos dalies

IDF išplatino vaizdo pranešimą, kuriame dar kartą kreipiamasi į civilius gyventojus. Raginama Gazos gyventojus evakuotis iš šiaurinės teritorijos dalies prieš artėjančią Izraelio antžeminę operaciją.

„Dėl jūsų saugumo raginame visus šiaurinės Gazos ir Gazos miesto gyventojus laikinai persikelti į pietus“, – šeštadienį sakė D. Hagari.

Jis pabrėžė, kad tai laikina priemonė ir grįžti atgal į šiaurinę Gazos dalį bus galima, kai pasibaigs intensyvūs karo veiksmai.

„Hamas“ kelia pavojų civiliams gyventojams, išdėstydama savo pajėgas mokyklose, mečetėse ir ligoninėse. Artėjanti IDF operacija skirta tiksliai ir intensyviai neutralizuoti „Hamas“ grėsmę“, – teigė D. Hagari.

Jo teigimu, galimybės civiliams gyventojams judėti į pietus dėl jų saugumo baigiasi.

„Tai nėra tik atsargumo priemonė, tai skubus prašymas užtikrinti civilių Gazos gyventojų saugumą“, – pranešime kalbėjo jis.

14.44 | „Hamas“ kontroliuojama ministerija: žuvusiųjų skaičius padidėjo iki 7 703

Per spalio 7 dieną prasidėjusį karą su Izraeliu Gazos Ruože žuvo mažiausiai 7 703 žmonės, šeštadienį pranešė islamistų grupuotės „Hamas“ valdoma Sveikatos apsaugos ministerija.

Tarp žuvusiųjų yra daugiau kaip 3,5 tūkst. vaikų.

Tai didžiausias dėl karo žuvusiųjų Gazos Ruože skaičius nuo 2005 metų, kai Izraelis vienašališkai pasitraukė iš šios teritorijos.

Karas prasidėjo po to, kai „Hamas“ kovotojai spalio 7 dieną įsiveržė per Gazos Ruožo sieną, nužudė 1,4 tūkst. žmonių, daugiausia civilių, ir pagrobė 229 įkaitus per didžiausią kraujo praliejimą Izraelio istorijoje.

Izraelis atakavo Gazos Ruožą (3 nuotr.) Izraelis atakavo Gazos Ruožą (nuotr. SCANPIX) Izraelis atakavo Gazos Ruožą (nuotr. SCANPIX) Izraelis atakavo Gazos Ruožą (nuotr. SCANPIX)

(3 nuotr.) FOTOGALERIJA. Izraelis atakavo Gazos Ruožą

Penktadienio vakarą Izraelis suintensyvino Gazos Ruožo bombardavimą, pranešė kariuomenė, ir smogė dešimtims „Hamas“ taikinių, ypač požeminiams tuneliams.

Per staigų oro ir artilerijos puolimą buvo sugriauta šimtai pastatų ir tūkstančiai namų visame Gazos Ruože, pranešė šios palestiniečių teritorijos civilinės gynybos tarnyba.

14.27 | Rusų žiniasklaida: „Hamas“ teigia bandanti surasti ir išlaisvinti 8 rusų kilmės įkaitus

Islamistų grupuotė „Hamas“ bando surasti aštuonis dvigubą Rusijos ir Izraelio pilietybę turinčius asmenis, kurie buvo paimti įkaitais per išpuolį prieš Izraelį, ir Maskvos prašymu juos išlaisvinti, šeštadienį pranešė rusų naujienų agentūros.

Rusija palaiko gerus santykius su „Hamas“, kurios nelaiko teroristine grupuote, ir pradėjo diplomatines pastangas bandyti išlaisvinti Gazos Ruože laikomus įkaitus.

„Iš Rusijos per Užsienio reikalų ministeriją gavome dvigubą pilietybę turinčių piliečių sąrašą, – naujienų agentūra „RIA Novosti“ citavo „Hamas“ vyresnįjį atstovą Moussa Abu Marzooką. – Mes ieškome tų žmonių (...). Sunku, bet mes ieškome. Kai juos surasime, paleisime.“

„Į šį sąrašą žiūrime labai atidžiai ir jį atidžiai išnagrinėsime, nes Rusiją laikome artimiausia drauge, – sakė jis. – Su taikiais piliečiais, kurie buvo paimti ir dabar yra Gazoje, elgiamės kaip su svečiais.“

14.06 | Vokietijos vyriausybė: „Hamas“ pateikiamus žuvusiųjų skaičius reikia vertinti atsargiai

Vokietija penktadienį pareiškė, kad reikia atsargiai žiūrėti į islamistų grupuotės „Hamas“ skelbiamą nuo Izraelio bombardavimų Gazos Ruože pradžios žuvusiųjų skaičių.

„Negalime nepriklausomai patikrinti „Hamas“ informacijos, todėl reikia tam tikro atsargumo“, – sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Christianas Wagneris per eilinę vyriausybės spaudos konferenciją Berlyne.

„Hamas“ valdomo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija kasdien skelbia naujausią informaciją apie nuo konflikto su Izraeliu pradžios žuvusių žmonių skaičių.

Penktadienį ji pranešė, kad žuvo 7 326 žmonės, tarp jų daugiau kaip 3 tūkst. vaikų.

„Hamas“ nėra mūsų informacijos šaltinis“, – toje pačioje spaudos konferencijoje teigė kanclerio Olafo Scholzo atstovo spaudai pavaduotojas Wolfgangas Buechneris, pavadindamas „Hamas“ teroristine organizacija.

12.24 | Palestiniečių tarnyba: per Izraelio smūgius sugriauta šimtai Gazos Ruožo pastatų

Per naktį Izraelio antskrydžiai sugriovė šimtus pastatų Gazos Ruože, šeštadienį pranešė islamistų grupuotės „Hamas“ kontroliuojamos palestiniečių teritorijos civilinės gynybos tarnyba.

„Šimtai pastatų ir namų buvo visiškai sugriauti, o tūkstančiai kitų namų apgadinti“, – naujienų agentūrai AFP sakė Gazos civilinės gynybos atstovas Mahmudas Bassalas ir pridūrė, kad intensyvus bombardavimas šiaurinėje Gazoje pakeitė kraštovaizdį.

Liudininkai teigė, kad daugiausia bombardavimų buvo surengta aplink dvi ligonines – „Shifa“ ir vadinamąją Indonezijos ligoninę – esančias Džabalijos rajone Gazos šiaurėje.

Po smūgių gatvėse liko platūs krateriai, o daug pastatų buvo sulyginti su žeme.

Izraelis suintensyvino savo išpuolius ir nutraukė susisiekimą šioje palestiniečių teritorijoje.

Likus kelioms valandoms iki bombardavimų suaktyvinimo, kariuomenės atstovas spaudai Danielis Hagari apkaltino „Hamas“ kovotojus, kad jie vykdo karą su Izraeliu iš Gazos Ruožo ligoninių ir naudojasi civiliais gyventojais kaip „gyvaisiais skydais“.

12.10 | Izraelio įkaitų šeimos reikalauja vyriausybės paaiškinimo dėl smūgių Gazos Ruože

Gazos Ruože islamistų grupuotės „Hamas“ kovotojų laikomų Izraelio įkaitų šeimos šeštadienį pareikalavo, kad vyriausybė nedelsdama pateiktų paaiškinimus dėl jų likimo, kariuomenei suintensyvinus smūgius šioje palestiniečių teritorijoje.

Pagrindinė grupė, atstovaujanti maždaug 229 žmonių, kurie, kaip manoma, buvo pagrobti per spalio 7 dienos „Hamas“ išpuolius, siekė nedelsiant susitikti su ministrais.

Įkaitų ir dingusiųjų šeimų forumas savo pareiškime teigė, kad giminaičiai piktinasi dėl „visiško neaiškumo dėl [Gazos Ruože] laikomų įkaitų, kurie taip pat patyrė smarkius bombardavimus, likimo“.

„Nė vienas iš karo ministrų kabineto narių nesivargino susitikti su šeimomis ir paaiškinti vieno dalyko – ar antžeminė operacija kelia pavojų 229 įkaitų Gazoje gerovei, – sakė grupė. – Šeimos nerimauja dėl savo artimųjų likimo ir laukia paaiškinimo. Kiekviena minutė atrodo kaip amžinybė.“

Gazos Ruože šeštadienį anksti ryte vyko mūšiai po to, kai Izraelis išplėtė antžemines operacijas ir nutraukė susisiekimą šioje palestiniečių teritorijoje.

Naktį Izraelis bombardavo „Hamas“ valdomą Gazos Ruožą oro ir artilerijos smūgiais, kurie, kariuomenės teigimu, smogė 150 požeminių taikinių visoje teritorijoje.

Ketvirtadienį „Hamas“ ginkluotasis sparnas pranešė, kad nuo spalio 7 dienos per Izraelio bombardavimus Gazos Ruože žuvo beveik 50 įkaitų.

Naujienų agentūra AFP negalėjo iš karto patikrinti šio Ezzedine'o al Qassamo brigadų pateikto skaičiaus.

11.58 | Erdoganas paragino „nedelsiant sustabdyti šią beprotybę“

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas šeštadienį paragino Izraelį „nedelsiant sustabdyti šią beprotybę“ ir nutraukti atakas prieš taikinius Gazos Ruože po to, kai Izraelio pajėgos suintensyvino smūgius šioje palestiniečių teritorijoje.

„Praėjusią naktį suintensyvėjo Izraelio bombardavimas Gazos Ruože ir vėl buvo nukreiptas prieš moteris, vaikus ir nekaltus civilius gyventojus bei pagilino tebesitęsiančią humanitarinę krizę, – pareiškė R. T. Erdoganas socialiniame tinkle „X“. – Izraelis turi nedelsdamas nutraukti šią beprotybę ir nutraukti savo atakas.“

Izraelis penktadienį paskelbė intensyvinantis išpuolius Gazos Ruože, dėl kurių šioje palestiniečių teritorijoje buvo nutrauktas ryšys.

Tai vyksta praėjus trims savaitėms po daugiausiai aukų Izraelio istorijoje pareikalavusio išpuolio, nuo kurio islamistų grupuotės „Hamas“ ginkluoti užpuolikai nužudė 1,4 tūkst. žmonių, daugiausia civilių, ir, anot Izraelio pareigūnų, pagrobė daugiau kaip 220 žmonių.

Penktadienį „Hamas“ valdoma Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per Izraelio smūgius Gazos Ruože jau žuvo 7 326 žmonės, iš jų daugiau kaip 3 tūkst. vaikų.

R. T. Erdoganas taip pat paragino gausiai susirinkti į šeštadienį Stambule vyksiantį mitingą palestiniečiams paremti, kurį organizuoja jo konservatyvioji ir religingoji Teisingumo ir plėtros partijos (AKP) partija ir kuriame gali dalyvauti apie milijonas žmonių.

„Aiškiai ir garsiai pareikšime, kad esame kartu su palestiniečiais prieš Izraelio persekiojimą“, – sakė jis.

Du dešimtmečius būdamas valdžioje R. T. Erdoganas ne kartą pasisakė už palestiniečius, tačiau praėjusiais metais jis taip pat siekė atkurti diplomatinius santykius su Izraeliu ir rugsėjį pirmą kartą susitiko su premjeru Benjaminu Netanyahu (Benjaminu Netanjahumi).

Tačiau trečiadienį turkų prezidentas atšaukė planus apsilankyti Izraelyje, motyvuodamas, anot jo, nežmonišku karu prieš „Hamas“ kovotojus Gazos Ruože, kuriuos jis pavadino ne teroristine grupuote, o išvaduotojais, kovojančiais už savo žemę, ir sulaukė griežto Izraelio vyriausybės pasmerkimo.

Turkijos lyderis ketvirtadienį su popiežiumi Pranciškumi buvo aptaręs Izraelio ir „Hamas“ karą, sakydamas Katalikų bažnyčios vadovui, kad Izraelio atakos pasiekė žudynių lygį ir kad tarptautinės bendruomenės tyla yra gėda žmonijai.

11.33 | Skelbia vaizdo medžiagą, kurioje – kariai ir tankai Gazos Ruože

Izraelio ginkluotosios pajėgos paviešino vaizdo įrašą, kuriame matosi, kaip Gazos Ruože šį rytą veikia sausumos pajėgos.

„Pėstininkų, šarvuočių, inžinerijos ir artilerijos pajėgos dalyvauja veikloje, lydimos stiprios [oro] ugnies“, – sako kariuomenės atstovas spaudai Danielis Hagari ir pažymi, kad „pajėgos vis dar yra ant žemės ir tęsia kovą“.

Jis sako, kad per išplėstinę sausumos operaciją Gazoje kol kas nenukentėjo nė vienas karys, rašo „The Times of Israel“.

Pranešama, kad per naktį surengtus Izraelio oro antskrydžius žuvo du „Hamas“ – oro pajėgų ir karinių jūrų pajėgų – vadai.

09.17 | Smogė 150 požeminių taikinių

Izraelio kariuomenė šeštadienį pranešė, kad jos naikintuvai per intensyvius naktinius antskrydžius kare su islamistų grupuote „Hamas“ smogė 150 požeminių taikinių šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje.

Kariuomenės pareiškime sakoma, kad buvo smogta „teroristiniams tuneliams, požeminėms kovinėms erdvėms ir papildomai požeminei infrastruktūrai. Be to, žuvo keli „Hamas“ teroristai“.

Korespondentai iš Gazos Ruožo ir Pietų Izraelio pranešė, kad šeštadienį toliau buvo apšaudoma ir vykdomi antskrydžiai, nors jie buvo ne tokie intensyvūs kaip naktį.

„Hamas“ kontroliuojama Sveikatos apsaugos ministerija penktadienį pranešė, kad Palestiniečių teritorijose nuo išpuolio prieš Izraelį žuvo 7 326 žmonės, iš jų daugiau kaip 3 tūkst. vaikų.

09.03 | Gazos Ruože siaučia antžeminiai mūšiai, nutrauktas susisiekimas

Gazos Ruože šeštadienį anksti ryte vyko mūšiai po to, kai Izraelis išplėtė antžemines operacijas ir nutraukė susisiekimą šioje palestiniečių teritorijoje. Tai vyksta praėjus trims savaitėms po daugiausiai aukų Izraelio istorijoje pareikalavusio išpuolio.

Pranešimai apie antžemines kovas pasirodė po to, kai Jungtinės Tautos įspėjo, kad po kelias savaites trunkančio nesiliaujančio Izraelio bombardavimo Gazos Ruože gresia precedento neturinčios kančios, o JT Generalinė Asamblėja penktadienį paragino nedelsiant sudaryti humanitarines paliaubas teritorijoje.

Israel just launched a ground war on Gaza. Outcome will be a humanitarian catastrophe of epic proportions for years to come. Voting against Arab #UNGA resolution means approving this senseless war, this senseless killing.

Millions will be watching every vote. History will judge. — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) October 27, 2023

Neįpareigojanti rezoliucija sulaukė didžiulio palaikymo ir buvo palankiai įvertinta islamistų grupuotės „Hamas“.

Tačiau Izraelis ir Jungtinės Valstijos ją griežtai kritikavo dėl to, kad joje nebuvo paminėta „Hamas“, o Izraelio ambasadorius Giladas Erdanas pavadino ją gėdinga.

Vašingtonas anksčiau teigė, kad remia vadinamąją humanitarinę pertrauką, kad į Gazos Ruožą galėtų patekti pagalba.

„Susiduriame su Izraelio sausumos pajėgų įsiveržimu į Beit Hanūną (Gazos ruožo šiaurėje) ir rytinį Bureidžą (centre), o vietoje vyksta smurtiniai susirėmimai“, – sakoma „Hamas“ ginkluotojo sparno – Ezzedine'o al Qassamo brigadų – pareiškime.

Izraelio kariuomenės atstovas spaudai majoras Niras Dinaras naujienų agentūrai AFP teigė: „Mūsų kariai veikia Gazoje, kaip ir vakar.“

„Pasipriešinimas yra pasirengęs“

Dešimtims tūkstančių karių susitelkus palei Gazos Ruožo sieną prieš numatomą plataus masto invaziją, trečiadienio ir ketvirtadienio naktį Izraelio pajėgos taip pat vykdė ribotus antžeminius įsiveržimus.

„Po pastarųjų dienų smūgių sausumos pajėgos šiąnakt pratęsia sausumos operacijas“, – penktadienį žurnalistams sakė kariuomenės atstovas spaudai Danielis Hagari.

Izraelio kariuomenė taip pat nurodė, kad smarkiai padidino smūgių skaičių, o Ezzedine'o al Qassamo brigados platformoje „Telegram“ pranešė, kad atsakė raketų salvėmis.

Per naktinius reidus Izraelio naikintuvai smogė 150 „teroristinių tunelių, požeminių kovinių erdvių ir papildomos požeminės infrastruktūros“ ir nukovė kelis „Hamas“ teroristus, šeštadienio rytą pranešė kariuomenė.

Anksčiau „Hamas“ teigė, kad yra pasirengusi invazijai.

„Jeigu (Izraelio premjeras Benjaminas) Netanyahu nuspręstų šį vakarą įžengti į Gazos Ruožą, pasipriešinimas yra pasirengęs“, – platformoje „Telegram“ penktadienį sakė Ezzatas al Rishaqas, vyresnysis „Hamas“ politinio biuro narys.

„Tai, kas liks iš jo kareivių, praris Gazos žemė“, – pridūrė jis.

Nutrauktas internetas

„Hamas“ teigė, kad Gazos Ruože nutrauktas visas interneto ryšys bei susisiekimas, ir apkaltino Izraelį, kad jis ėmėsi šių priemonių, siekdamas „vykdyti žudynes kruvinais atsakomaisiais smūgiais iš oro, sausumos ir jūros“.

Žmogaus teisių stebėjimo organizacija „Human Rights Watch“ taip pat įspėjo, kad dėl beveik visiško telekomunikacijų nutrūkimo Gazos Ruože gali būti dangstomi masiniai žiaurumai.

Palestinos Raudonasis Pusmėnulis teigė, kad dėl nutrūkusio susisiekimo sutriko greitosios pagalbos paslaugų teikimas.

„Visiškai praradome ryšį su operacijų skyriumi Gazos Ruože ir visomis ten veikiančiomis mūsų komandomis“, – sakoma pranešime socialiniame tinkle „X“.

JT humanitarinės pagalbos koordinatorė Palestiniečių teritorijose Lynne Hastings tinkle „X“ taip pat pabrėžė, kad „ligoninės ir humanitarinės operacijos negali būti tęsiamos be susisiekimo“.

Škotijos pirmasis ministras Humza Yousafas, kurio giminaičiai yra įstrigę Gazos Ruože, išreiškė susirūpinimą dėl nutraukto ryšio.

„Telekomunikacijos buvo nutrauktos. Negalime susisiekti su savo šeima, kuri jau beveik 3 savaites yra įstrigusi šioje karo zonoje, – rašė jis „X“. – Galime tik melstis, kad jie išgyventų šią naktį.“

⚠ Confirmed: Live network data show a collapse in connectivity in the #Gaza Strip with high impact to Paltel, amid reports of heavy bombardment; the company is the last remaining major operator to supply service as connectivity declines amid ongoing fighting with Israel 📉 pic.twitter.com/nDPf7HnjKF — NetBlocks (@netblocks) October 27, 2023

„Nutraukite karą“

JT Generalinė Asamblėjos rezoliucija, kurioje raginama Gazos Ruože nedelsiant sudaryti paliaubas, sulaukė didžiulio palaikymo: 120 balsų „už“, 14 „prieš“ ir 45 susilaikiusieji.

„Šiandien Generalinė Asamblėja paskelbė raginimą: nutraukite karą“, – JT būstinėje Niujorke žurnalistams sakė palestiniečių ambasadorius prie JT Riyadas Mansouras (Rijadas Mansuras).

Niujorke penktadienį šimtai žmonių buvo suimti, kai policija išvaikė didelę daugiausia žydų tautybės niujorkiečių demonstraciją, kurie, protestuodami prieš Izraelio vykdomą Gazos Ruožo bombardavimą, užėmė pagrindinę Didžiosios centrinės stoties salę, pranešė policija ir organizatoriai.

Nuotraukose iš įvykio vietos matyti ilgos eilės jaunuolių, stovinčių su antrankiais ir vilkinčių juodus džemperius su baltai atspausdintais užrašais: „Ne mūsų vardu“ ir „Nutraukite ugnį dabar“.

JT duomenimis, dėl Izraelio vykdomų bombardavimų perpildytoje teritorijoje buvo perkelta daugiau kaip 1,4 mln. žmonių, nors maisto, vandens ir elektros tiekimas į Gazos Ruožą beveik visiškai nutrauktas.