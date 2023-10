Svarbiausi šeštadienio įvykiai:

19:30 | A. Blinkenas ragino Kiniją pasinaudoti savo įtaka ir siekti ramybės Artimuosiuose Rytuose

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas šeštadienį paragino Kiniją, kuri yra Irano partnerė, pasinaudoti savo įtaka ir siekti ramybės Artimuosiuose Rytuose.

Saudo Arabijoje besilankantis aukščiausio rango JAV diplomatas surengė produktyvų valandos trukmės pokalbį telefonu su Kinijos užsienio reikalų ministru Wang Yi, sakė Valstybės departamento atstovas Matthew Milleris.

REKLAMA

REKLAMA

„Mūsų žinia buvo ta, kad jis mano, jog mūsų bendras interesas yra sustabdyti konflikto plitimą“, – žurnalistams A. Blinkeno lėktuve, skrendančiame iš Rijado į Abu Dabį, sakė M. Milleris.

REKLAMA

„Jis manė, kad būtų naudinga, jei Kinija pasinaudotų savo įtaka“, – pridūrė jis.

Kinija palaiko glaudžius santykius su Iranu, kurio dvasinė vadovybė remia Gazos Ruožą valdančią palestiniečių islamistų grupuotę „Hamas“, kuri prieš savaitę surengė mirtinų išpuolių Izraelio teritorijoje, ir Libano šiitų sukarintą grupuotę „Hezbollah“, kuri gali atverti antrąjį frontą prieš Izraelį.

Savo ruožtu Wang Yi teigė, kad Jungtinės Valstijos turėtų „atlikti konstruktyvų ir atsakingą vaidmenį, kad klausimas būtų kuo greičiau išspręstas politiniu būdu“, sakoma Kinijos užsienio reikalų ministerijos paskelbtame pranešime.

REKLAMA

REKLAMA

„Spręsdamos karštus tarptautinius klausimus didžiosios šalys turi laikytis objektyvumo ir teisingumo, išlikti ramios ir santūrios ir imtis iniciatyvos laikytis tarptautinės teisės“, – sakė Wang Yi.

Kinijos užsienio reikalų ministras pridūrė, kad Pekinas ragina „kuo greičiau sušaukti tarptautinį taikos susitikimą, kuriuo būtų skatinama siekti plataus sutarimo“.

„Pagrindinė palestiniečių klausimo išeitis – įgyvendinti dviejų valstybių sprendimą“, – sakė Wang Yi.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Oficialiuose Kinijos pareiškimuose dėl konflikto, kuriuose smerkiamas smurtas, „Hamas“ konkrečiai neįvardijama, todėl kai kurie Vakarų pareigūnai juos kritikavo, sakydami, kad jie yra per silpni.

Jungtinės Valstijos laiko Kiniją savo pagrindine varžove, tačiau pastaruoju metu abi šalys stengėsi sumažinti įtampą. Birželį A. Blinkenas surengė retą vizitą į Pekiną.

M. Milleris sakė, kad Artimuosiuose Rytuose yra sričių, kuriose abi galybės galėtų bendradarbiauti.

REKLAMA

Pokalbio telefonu metu taip pat buvo aptarti Kinijos ir JAV santykiai, kurie pastaraisiais metais buvo labai įtempti dėl įvairių opių prekybos ir geopolitinių klausimų.

Tačiau Wang Yi teigė, kad yra ir teigiamų ženklų.

„Pastaruoju metu Kinija ir Jungtinės Valstijos surengė keletą aukšto lygio kontaktų, o dvišaliai santykiai, atrodo, nurimo ir stabilizavosi“, – sakė Wang Yi.

„(Tai) palankiai įvertino abiejų šalių žmonės ir tarptautinė bendruomenė“, – pridūrė jis.

REKLAMA

18:43 | Rusijos pasiuntinys tikisi susitikti su „Hamas“ ir surengti derybas dėl įkaitų išlaisvinimo

Rusijos užsienio reikalų viceministras Michailas Bogdanovas tikisi kitą savaitę Katare susitikti su palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ atstovais ir surengti derybas dėl Izraelio įkaitų išlaisvinimo, šeštadienį pranešė Rusijos naujienų agentūra „RIA Novosti“.

Maskva iki šiol atsargiai vertino abi konflikto puses (Izraelį ir „Hamas“) ir vėl pasisiūlė būti tarpininke.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

M. Bogdanovas agentūrai „RIA Novosti“ sakė, kad vizito metu neatmeta galimybės susitikti su „Hamas“ atstovais ir pridūrė: „Jei jie nori, mes visada esame už bendradarbiavimą. Ypač šioje situacijoje (susitikimas) būtų naudingas sprendžiant praktinius klausimus, įskaitant įkaitų išlaisvinimą.“

Gazos Ruožo palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ spalio 7 dieną netikėtai užpuolė Izraelį, įsiverždama į jo teritoriją ir vykdydama raketų atakas. Izraelis surengė atsakomuosius smūgius Gazos Ruožui. Izraelyje žuvo daugiau nei 1,3 tūkst. žmonių, dar 150 žmonių buvo paimti įkaitais.

REKLAMA

Maskvai pavyksta palaikyti glaudžius santykius tiek su Izraelio, tiek su palestieniečių pareigūnais.

Apie M. Bogdanovo pastangas paskelbta kitą dieną po to, kai prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad Rusija gali padėti rasti būdą, kaip užbaigti krizę.

„Rusija gali (padėti), nes pastaruosius 15 metų palaikėme gerus santykius su Izraeliu“, – penktadienį lankydamasis Kirgizijoje sakė V. Putinas.

Jis taip pat sakė, kad Izraelis rizikuoja vykdydamas Gazos Ruožo apsiaustį.

Rusijos vadovas yra sakęs, kad Palestinos valstybės sukūrimas yra vienintelis perspektyvus šio konflikto sprendimas.

REKLAMA

Maskva, kurios kariai Ukrainoje kariauja jau beveik 20 mėnesių, dėl konflikto Izraelyje kaltina Vakarus.

18:21 | Vokietija: didžiausias dėmesys turi būti skiriamas Gazos Ruožo humanitarinei padėčiai

Vokietijos užsienio reikalų ministrė šeštadienį pareiškė, kad Izraelio karas prieš „Hamas“ turi būti vykdomas kuo atidžiau atsižvelgiant į humanitarinę padėtį Gazos Ruože, kad gyventojų kančios nesukeltų dar didesnės neapykantos.

„Kovojant su „Hamas“, didžiausias dėmesys turi būti skiriamas nekaltų moterų, vaikų ir vyrų humanitarinei padėčiai“, – po derybų su Egipto kolega žurnalistams sakė užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Gazos Ruožo palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ spalio 7 dieną netikėtai užpuolė Izraelį, įsiverždama į jo teritoriją ir vykdydama raketų atakas. Izraelis surengė atsakomuosius smūgius Gazos Ruožui. Izraelyje žuvo daugiau nei 1,3 tūkst. žmonių, įskaitant civilius.

Izraelio smūgiai į „Hamas“ taikinius Gazos Ruože pareikalavo daugiau nei 2,2 tūkst. žmonių, tarp jų 700 vaikų, gyvybių.

17:51 | B. Netanyahu: „Mes esame pasirengę“

Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu šeštadienį socialiniame tinkle paviešino vaizdo įrašą, kuriame jis, kreipdamasis į savo šalies karius, teigė, kad netrukus „prasidės naujas etapas“.

REKLAMA

„Mes esame pasirengę“, – sakė jis.

עם הלוחמים שלנו בעוטף עזה, בקו החזית. כולנו מוכנים.



(צילום: אבי אוחיון, לע״מ) pic.twitter.com/TiGzHcWhPK — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 14, 2023

Tuo metu socialiniame tinkle „Telegram“ taip pat paviešinti vaizdo įrašai, kuriuose, kaip rašo UNIAN, pastebėta šimtai Izraelio pajėgų šarvuotosios technikos, kuri dislokuota prie Gazos Ruožo.

REKLAMA

17:40 | Kinų URM: Kinija ragina JAV imtis atsakingo vaidmens Izraelio ir Gazos konflikte

Kinijos užsienio reikalų ministras Wang Yi šeštadienį per pokalbį telefonu su savo kolega iš JAV Anthony Blinkenu sakė, kad Vašingtonas turėtų „atlikti konstruktyvų ir atsakingą vaidmenį“ Izraelio ir Gazos konflikte.

„Jungtinės Valstijos praktiškai turėtų atlikti konstruktyvų ir atsakingą vaidmenį, siekdamos, kad klausimas būtų kuo greičiau išspręstas politiniu būdu“, – sakė Wang Yi A. Blinkenui, teigiama Kinijos užsienio reikalų ministerijos pranešime.

REKLAMA

REKLAMA

„Spręsdamos karštus tarptautinius klausimus didžiosios šalys turi laikytis objektyvumo ir teisingumo, išlikti ramios ir santūrios ir imtis iniciatyvos laikytis tarptautinės teisės“, – sakė Wang Yi.

Kinijos užsienio reikalų ministras pridūrė, kad Pekinas ragina „kuo greičiau sušaukti tarptautinį taikos susitikimą, kuriuo būtų skatinama siekti plataus sutarimo“.

„Pagrindinė palestiniečių klausimo išeitis – įgyvendinti dviejų valstybių sprendimą“, – sakė Wang Yi.

Gazos Ruožo palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ šeštadienį netikėtai užpuolė Izraelį, įsiverždama į jo teritoriją ir vykdydama raketų atakas. Izraelis surengė atsakomuosius smūgius Gazos Ruožui. Izraelyje žuvo daugiau nei 1,3 tūkst. žmonių, dar 150 žmonių buvo paimti įkaitais.

Izraelio smūgiai į „Hamas“ taikinius Gazos Ruože pareikalavo mažiausiai 2, 215 tūkst. žmonių gyvybių.

Oficialiuose Kinijos pareiškimuose dėl konflikto, kuriuose smerkiamas smurtas, „Hamas“ konkrečiai neįvardijama, todėl kai kurie Vakarų pareigūnai juos kritikavo, sakydami, kad jie yra per silpni.

17:08 | Evakuacijai skirtas laikas baigėsi

Šeštadienį ryte Izraelio ginkluotosioms pajėgoms (IDF) paskelbus apie papildomas 6 valandas evakuotis iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies, šis laikas jau baigėsi.

REKLAMA

Izraelio kariuomenės atstovas Richardas Hechtas sakė, kad nuo 10 val. iki 16 val. (ir Lietuvos laiku) galima saugiai pasitraukti į pietinę Gazos Ruožo dalį. Jis nenurodė, kiek dienų dar bus suteikiama tokia galimybė, bet reporteriams sakė: „Žinome, kad tai užtruks, bet rekomenduojame žmonėms nedelsti.“

Tūkstančiai palestiniečių šeštadienį traukėsi į pietinę Gazos Ruožo dalį, Izraeliui nurodžius jiems evakuotis prieš numanomą sausumos puolimą prieš palestiniečių islamistų organizaciją „Hamas“, šiai prieš savaitę pradėjus kruviniausią išpuolį Izraelyje per visą jo istoriją.

Tuo metu Izraeliečių premjeras Benjaminas Netanyahu įspėjo, kad beveik savaitę vykdomas įnirtingas Gazos Ruožo bombardavimas yra tik pradžia.

Socialiniame tinkle „Telegram“ taip pat paviešinti vaizdo įrašai, kuriuose matyti šimtai Izraelio pajėgų tankų, dislokuotų netoli Gazos Ruožo.

„SkyNews“ Artimųjų Rytų korespondentas Alisteris Bunkalas teigia, kad dabar, pasibaigus Izraelio pajėgų atstovams apie papildomą galimybę evakuotis iš šiaurinės Gazos Ruožos dalies, galima tikėtis, kad būtent šioje teritorijoje prasidės intensyvaus bombardavimo IDF pajėgų reidų šioje srityje.

„Mes pamatysime, kas artimiausiomis valandomis įvyks. Esamas faktas, kad žmonės raginami palikti Gazos srityje, rodo, kad [Izraelio pajėgos] ruošiasi šioje teritorijoje sutelkti didelį dėmesį“, – sakė jis.

REKLAMA

Pasak žurnalisto, Gazos Ruožo srityje humanitarinė padėtis ir toliau blogėja – nėra maisto, vandens, elektros, dujų.

16:39 | „Hamas“ teroristai kaltina: per Izraelio antskrydžius Gazos Ruože žuvo 9 įkaitais laikomi žmonės

Per pastarąją parą per Izraelio antskrydžius žuvo devyni Izraelio ir užsienio įkaitai, laikomi Gazos Ruožo šiaurėje, šeštadienį pranešė teroristų grupuotė „Hamas“.

Ezzedine'o al Qassamo brigados pranešė, kad mažiausiai penki izraeliečiai ir keturi užsieniečiai žuvo per Izraelio „smūgius į kalinių laikymo vietas“, tačiau nepateikė išsamesnės informacijos.

Pastaruoju metu iš viso žuvo 22 žmonės iš maždaug 150 įkaitų – izraeliečių, užsieniečių ir dvigubą pilietybę turinčių asmenų, kuriuos spalio 7 dieną pagrobė „Hamas“ ginkluoti užpuolikai.

Gazos Ruožo palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ šeštadienį netikėtai užpuolė Izraelį, įsiverždama į jo teritoriją ir vykdydama raketų atakas. Izraelis surengė atsakomuosius smūgius Gazos Ruožui. Izraelyje žuvo daugiau nei 1,3 tūkst. žmonių, dar 150 žmonių buvo paimti įkaitais.

Izraelio smūgiai į „Hamas“ taikinius Gazos Ruože pareikalavo kone 1,8 tūkst. žmonių gyvybių.

16:10 | Iš Libano paleistos raketos į Izraelio kariuomenės postą

„Reuters“ naujienų agentūra, praneša, kad iš Libano į Izraelio kariuomenės postą, esantį netoli pietrytinės Libano teritorijos, buvo paleista keletas raketų.

REKLAMA

Kaip teigiama publikacijoje, šią žinią naujienų agentūrai patvirtino vienas iš liudininkų.

Be to, pranešama, kad Izraelio kariuomenė savo ruožtu surengė intensyvų apšaudymą.

Primenama, kad šeštadienį Izraelio pajėgos buvo dislokuotos netoli sienos su Libanu, o filmuotoje medžiagoje užfiksuotadaugybė tankų.

Be to, Izraelio atstovai liudijo, kad penktadienį buvo suduoti smūgiai Libano kovotojams, kurie bandė patekti į valstybės teritoriją.

15:31 | Šaltinis: Saudo Arabija sustabdė derybas dėl santykių su Izraeliu normalizavimo

Saudo Arabija sustabdė derybas dėl galimo santykių su Izraeliu normalizavimo, šeštadienį naujienų agentūrai AFP sakė apie diskusijas informuotas šaltinis.

Pranešimas pasirodė tęsiantis Izraelio ir palestiniečių islamistų grupuotės „Hamas“ karui.

„Hamas“ praėjusį šeštadienį netikėtai užpuolė Izraelį, įsiverždama į jo teritoriją ir vykdydama raketų atakas. Izraelis surengė atsakomuosius smūgius Gazos Ruožui. Per konfliktą žuvo šimtai žmonių tiek Izraelyje, tiek Gazos Ruože.

„Saudo Arabija nusprendė padaryti pertrauką diskusijose dėl galimo normalizavimo ir informavo JAV pareigūnus“, – AFP sakė šaltinis.

Saudo Arabija, kurioje yra švenčiausios islamo vietos, nėra pripažinusi Izraelio ir neprisidėjo prie 2020 metų vadinamųjų Abraomo susitarimų, kuriems tarpininkavo JAV ir pagal kuriuos oficialius santykius su Izraeliu užmezgė Bahreinas, Jungtiniai Arabų Emyratai ir Marokas.

REKLAMA

JAV prezidento Joe Bideno administracija pastaraisiais mėnesiais labai spaudė Saudo Arabiją padaryti tą patį.

Valdant de facto valdytojui, sosto įpėdiniui princui Mohammedui bin Salmanui Rijadas išdėstė sąlygas oficialių santykių užmezgimui, įskaitant Vašingtono saugumo garantijas ir pagalbą civilinei branduolinei programai.

Praėjusį mėnesį duodamas interviu televizijai „Fox News“, princas Mohammedas sakė, kad kasdien artėjama prie susitarimo, bet pabrėžė, kad Rijadui labai svarbus palestiniečių klausimas.

„Mums reikia išspręsti šitą dalį. Turime palengvinti palestiniečių gyvenimą“, – sakė jis.

Naujienos, kad diskusijos dėl santykių normalizavimo sustabdytos, pasirodė tokiu metu, kai JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas šeštadienį baigdamas vizitus regione turi susitikti su Saudo Arabijos užsienio reikalų ministru.

15:00 | Laikas evakuotis iš Gazos Ruožo senka: Izraelis įspėja nedelsti – bombardavimas tik pradžia

Ryte Izraelio ginkluotosioms pajėgoms (IDF) paskelbus apie papildomas 6 valandas evakuotis iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies, tūkstančiai palestiniečių keliaują į pietus, tikėdamiesi išvengti turinčio prasidėti karinio puolimo. Pasilikusieji griežtai įspėjami nedelsti – Izraelis akcentuoja, kad jau savaitę trunkantis įnirtingas bombardavimas yra tik pradžia.

REKLAMA

„Žinome, kad tai užtruks, bet rekomenduojame žmonėms nedelsti“, – sakė Izraelio kariuomenės atstovas Richardas Hechtas, primindamas, kad nuo 10 val. iki 16 val. (ir Lietuvos laiku) galima saugiai pasitraukti į pietinę Gazos Ruožo dalį.

Tūkstančiai palestiniečių šeštadienį traukėsi į pietinę Gazos Ruožo dalį, Izraeliui nurodžius jiems evakuotis prieš numanomą sausumos puolimą prieš palestiniečių islamistų organizaciją „Hamas“, šiai prieš savaitę pradėjus kruviniausią išpuolį Izraelyje per visą jo istoriją.

Izraeliečių premjeras Benjaminas Netanyahu įspėjo, kad beveik savaitę vykdomas įnirtingas Gazos Ruožo bombardavimas yra tik pradžia.

14:09 | Palestiniečiai: Gazos Ruože pastarąją parą dėl Izraelio smūgių žuvo mažiausiai 324 žmonės

Vien per 24 pastarąsias valandas dėl Izraelio smūgių Gazos Ruožui žuvo mažiausiai 324 žmonės, įskaitant 126 vaikus, paskelbė šios „Hamas“ valdomos palestiniečių teritorijos Sveikatos apsaugos ministerija.

Pranešime taip pat nurodoma, kad tarp žuvusiųjų yra 88 moterys ir kad dar 1 018 žmonių buvo sužeisti.

13:39 | Izraelis sulaukė kaltinimų apšaudžius pabėgėlių iš Gazos koloną

Palestiniečių sveikatos apsaugos ministerija Gazoje tvirtina, kad per Izraelio oro antskrydžius žuvo mažiausiai 70 palestiniečių ir dar apie 200 buvo sužeisti, kai bandė palikti šiaurinę teritorijos dalį. Pagalbos grupės įspėjo apie gresiančią humanitarinę katastrofą. Izraelio gynybos pajėgos (IDF) praneša tiriantys aplinkybes.

REKLAMA

Penktadienį Izraelio armija galimai apšaudė pabėgėlių iš Gazos koloną, kuri bandė evakuotis į pietus link sienos su Egiptu. Per ataką žuvo dešimtys ir buvo sužeista daugiau kaip 200 žmonių, bėgančių iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies, praneša „The Washington Post“, patvirtinusi filmuotos medžiagos autentiškumą.

„Sky News“ IDF atstovas pranešė, kad tarnybos tiria įvykio aplinkybes.

„Šiuo metu nežinau apie jokius IDF smūgius toje vietoje, tačiau visą dieną teiksime naujausią informaciją“, — nurodė jis.

Pareigūnas pridūrė, kad reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad „Hamas“ „užminavo kelius“.

„Turime būti atsargūs vertindami, kol nežinome šių faktų“, – nurodė jis.

Paviešintame vaizdo įraše matyti kūnai, tarp jų keli maži vaikai, išsibarstę palei kelią, o fone degė liepsnos automobiliai. Šiaurinėje kelio pusėje kūnai guli tarp asmeninių daiktų, įskaitant dviratį, ant bortinių priekabų, pritvirtintų prie sunkvežimio.

13:24 | JAV: Izraelis ir Egiptas sutarė leisti amerikiečiams išvykti iš Gazos Ruožo

Egiptas ir Izraelis susitarė šeštadienį leisti JAV piliečiams išvykti iš Gazos Ruožo per Rafacho perėją, izraeliečiams tęsiant smūgius palestiniečių islamistų grupuotei „Hamas“, pranešė vienas amerikiečių pareigūnas.

REKLAMA

Abu JAV sąjungininkai susitarė, kad vienintelė sienos perėja prie Egipto ir Gazos Ruožo sienos bus atidaryta nuo 12 val. iki 17 val. (ir Lietuvos laiku), sakė pareigūnas, lydintis į regioną atvykusį JAV valstybės sekretorių Antony Blinkeną (Entonį Blinkeną).

Pareigūnas pridūrė, kad Kataras kalbėjosi su „Hamas“ ir paragino ją bendradarbiauti.

12:50 | Izraelis: nukauti du „Hamas“ vadai

Iš kariuomenės orlaivio nukautas „Hamas“ elitinių komandosų pajėgų „Nukhba“ kuopos vadas Ali Qadi, praneša Kariuomenės atstovas kontradmirolas Danielis Hagaris.

כלי טיס של צה"ל, בהכוונה מודיעינית של שב"כ ואמ"ן, חיסלו את עלי קאצ'י, מפקד בכוח הנח'בה של ארגון הטרור חמאס, שהוביל מתקפת טרור ביישובי עוטף עזה בסוף השבוע האחרון. בשנת 2005 עלי נעצר בעקבות חטיפה ורצח של ישראלים והוחזר כחלק מעסקת גלעד שליט. pic.twitter.com/aclnoXpGz5 — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 14, 2023

2005 m. jis buvo suimtas po izraeliečių pagrobimo, žudymų, tačiau buvo grąžintas atgal pagal susitarimą.

Kiek anksčiau šeštadienį ryte IDF pranešė per naktinį smūgį Gazos Ruože likvidavusi teroristinės grupuotės „Hamas“ oro pajėgų vadovą.

Per smūgį, nukreiptą į būstinę, iš kurios teroristinė grupuotė vykdė savo veiklą iš oro, žuvo Muradas Abu Muradas, „Hamas“ oro pajėgų vadas, pranešė IDF.

IDF says that in an overnight airstrike in the Gaza Strip, the head of Hamas's aerial array, Murad Abu Murad, was killed. The strike targeted a headquarters from which the terror group managed its aerial activity, according to the IDF. pic.twitter.com/KqYjDCqrTX — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 14, 2023

IDF teigia, kad A. Muradas „labai prisidėjo prie vadovavimo teroristams per praėjusį savaitgalį vykusias skerdynes“.

Kariuomenė naktį teigia smogusi dešimtims objektų, priklausančių „Hamas“ pajėgoms.

11:55 | Izraelio kariuomenė sako labai apgailestaujanti dėl žurnalisto žūties Libane

Izraelio kariuomenė šeštadienį paskelbė labai apgailestaujanti dėl naujienų agentūros „Reuters“ žurnalisto žūties Libane, apšaudymo per sieną metu.

„Labai apgailestaujame dėl žurnalisto žūties“, – reporteriams pasakė kariuomenės atstovas Richardas Hechtas, paklaustas apie „Reuters“ operatoriaus žūtį penktadienį.

Tačiau Izraelio kariuomenė atsakomybės nepripažino.

„Aiškinamės“, – sakė R. Hechtas apie incidentą, per kurį taip pat buvo sužeisti šeši kiti žurnalistai, įskaitant du naujienų agentūros AFP reporterius.

Izraelis penktadienį apšaudė pasienio regioną Libano pietuose, anksčiau pranešė du Libano saugumo šaltiniai.

Izraelio kariuomenė buvo nurodžiusi, kad apšaudymas įvyko po to, kai prie pasienio tvoros įvyko sprogimas.

11:00 | JT: Gazos Ruože sugriauta daugiau kaip 1 300 pastatų

Per beveik savaitę Izraelio pajėgų vykdomus apšaudymus Gazos Ruože jau sugriauta daugiau kaip 1 300 pastatų, šeštadienį paskelbė Jungtinės Tautos.

JT humanitarinės pagalbos agentūra OCHA nurodė, kad sunaikinta 5 540 tuose pastatuose buvusių būstų, o dar beveik 3 750 būstų taip apgadinti, kad nebetinka gyventi.

„Hamas“ šeštadienį netikėtai užpuolė Izraelį, įsiverždama į jo teritoriją ir vykdydama raketų atakas. Izraelis vykdo atsakomuosius smūgius Gazos Ruožui. Per konfliktą žuvo šimtai žmonių tiek Izraelyje, tiek Gazos Ruože.

10:20 | Izraelis skelbia nukovęs teroristų, bandžiusių kirsti sieną iš Libano

Izraelio pajėgos šeštadienį nukovė kelis teroristus, bandžiusius kirsti sieną iš Libano, paskelbė izraeliečių kariuomenės atstovas.

IDF publishes footage showing the drone strike against the terrorist cell that attempted to infiltrate into Israel from Lebanon this morning. pic.twitter.com/YtBBqIK6z5 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 14, 2023

Kariuomenė „identifikavo teroristų kuopelę, bandžiusią infiltruotis iš Libano į Izraelio teritoriją“, sakė atstovas.

Jis pridūrė, kad per drono smūgį, „nukreiptą į šią teroristų kuopelę, žuvo kažkiek teroristų“.

10:00 | Gazos Ruože įkaitais laikoma daugiau kaip 120 civilių

Izraelio gynybos pajėgos (IDF) pranešė, kad „Hamas“ Gazos Ruože nelaisvėje laiko daugiau kaip 120 civilių gyventojų.

UPDATE: As of this time, the IDF has confirmed that over 120 civilians are being held captive in Gaza by the Hamas terrorist organization. pic.twitter.com/AT75iC8TmY — Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2023

09:45 | Izraelio įspėjimas Gazos Ruožo gyventojams: turite 6 valandas

„Jei rūpinatės savimi ir savo artimaisiais, keliaukite į pietus, kaip nurodyta“, – nurodo Izraelio kariškiai.

Arabų kalba išplatintame Izraelio gynybos pajėgų (IDF) pranešime nurodoma, kad Gazos ruožo šiaurinės dalies gyventojai nuo 10 iki 16 val. (vietos laiku) turi persikelti į pietinę dalį, pasinaudodami evakuaciniais koridoriais, praneša The Times of Israel.

#عاجل 🔴بيان مهم لسكان مدينة غزة🔴 ناشدناكم في الأيام الاخيرة مغادرة مدينة غزة إلى جنوب وادي غزة بهدف الحفاظ على سلامتكم. أود إبلاغكم بأن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح بالتحرّك على الشوارع المُشار إليها دون أي اذًى بين الساعات 10:00- 16:00. من أجل سلامتكم، استغلوا الوقت القريب من… pic.twitter.com/zNSq1hnLQY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 14, 2023

09:17 | Izraelis: likviduotas „Hamas“ oro pajėgų vadovas

Izraelio ginkluotosios pajėgos (IDF) pranešė per naktinį smūgį Gazos Ruože likvidavusios teroristinės grupuotės „Hamas“ oro pajėgų vadovą.

Per smūgį, nukreiptą į būstinę, iš kurios teroristinė grupuotė vykdė savo veiklą iš oro, žuvo Muradas Abu Muradas, „Hamas“ oro pajėgų vadas, pranešė IDF.

IDF teigia, kad A. Muradas „labai prisidėjo prie vadovavimo teroristams per praėjusį savaitgalį vykusias skerdynes“.

Kariuomenė naktį teigia smogusi dešimtims objektų, priklausančių „Hamas“ pajėgoms.

08:38 | IDF: „Hamas“ bando užkirsti kelią civiliams evakuotis iš šiaurinio Gazos ruožo

„Hamas“ bando užkirsti kelią civiliams evakuotis iš šiaurinių Gazos ruožo dalių ir nori paversti juos „gyvais skydais“, šeštadienį pareiškė Izraelio gynybos pajėgų (IDF) atstovas Jonathanas Conricusas.

Penktadienį IDF liepė šiaurinėjė Gazos Ruožo dalyje gyvenantiems civiliams – daugiau nei milijonui žmonių – persikelti į pietinius rajonus.

Anot J. Conricuso, „nerimą kelia“ tai, kad „Hamas“ „bando sustabdyti civilius gyventojus nuo evakuacijos“ šiaurinėje Gazos dalyje.

08:11 | Borrellis: Izraelio raginimas per vieną dieną evakuoti šiaurinę Gazos ruožo dalį „visiškai neįmanomas“

Europos Sąjungos užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis teigia, kad Izraelio ultimatumas per 24 val. iš šiaurinės Gazos ruožo dalies evakuoti daugiau kaip milijoną žmonių „visiškai neįmanomas“.

Izraelis įspėjo šios teritorijos gyventojus evakuotis prieš numatomą sausumos puolimą prieš „Hamas“, kuris turėtų būti kerštas už daugiausiai aukų pareikalavusį išpuolį Izraelio istorijoje.

„Atstovaudamas oficialiai Europos Sąjungos pozicijai teigiu, kad [evakuacijos plano] visiškai, visiškai neįmanoma įgyvendinti“, – sakė J. Borrellis spaudos konferencijoje Pekine.

„Įsivaizduoti, kad galima perkelti milijoną žmonių per 24 valandas, tokioje situacijoje, kokia yra Gazoje, gali būti tik humanitarinė krizė“, – pridūrė jis.

07:30 | Paviešintas „Hamas“ teroristo kamera nufilmuotas vaizdo įrašas

„Hamas“ per praėjusį savaitgalį vykusias žudynes muzikos festivalyje po atviru dangumi šaudė į lauko tualetų būdelėse pasislėpusius žmones.

Vaizdo įraše, kurį nufilmavo vieno iš „Hamas“ teroristų „GoPro“ kamera, matyti, kaip antroji teroristų banga atvyksta į prie Gazos Ruožo esantį Reimo kibucą, kuriame spalio 7 dieną vyko jaunimo festivalis.

UPDATE: As of this time, the IDF has confirmed that over 120 civilians are being held captive in Gaza by the Hamas terrorist organization. pic.twitter.com/AT75iC8TmY — Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2023

Ginkluoti užpuolikai paleido šūvius į uždarytas lauko tualetų duris.

Kituose paviešintuose vaizdo įrašuose matytomas didelis kraujo kiekis viename iš tualetų.

06:50 | Žiniasklaida: Gazos Ruože rasti dingusių izraeliečių kūnai

Penktadienį per sausumos reidą Gazos Ruože Izraelio kariuomenė rado izraeliečių, kuriuos pagrobė „Hamas“, kūnus, skelbia Izraelio žiniasklaisa.

„Haaretz“ ir „Jerusalem Post“ praneša, kad Izraelio gynybos pajėgos Gazos Ruože rado nenurodytą skaičių kūnų ir kai kuriuos dingusių žmonių daiktus.

Pasak Izraelio pareigūnų, „Hamas“ įkaitais laiko apie 120 žmonių.

UPDATE: As of this time, the IDF has confirmed that over 120 civilians are being held captive in Gaza by the Hamas terrorist organization. pic.twitter.com/AT75iC8TmY — Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2023

Šiuo metu „Hamas“ atsisako oficialiai paleisti įkaitus.

06:12 | IDF: žuvo daugiau nei 700 izraeliečių

Izraelio gynybos pajėgos (IDF) skelbia, kad nuo „Hamas“ teroro pradžios jau žuvo daugiau kaip 700 izraeliečių, o 2 150 buvo sužeisti.

IDF duomenimis, iš Gazos Ruožo buvo paleistos 3 284 raketos (Hamas teigia, kad šis skaičius viršija 5 000), o Izraelis smogė 653 Hamas taikiniams.

Naujausiais palestiniečių pareigūnų duomenimis, Gazos Ruože per atsakomuosius Izraelio oro smūgius žuvo 413 žmonių ir 2 300 buvo sužeisti.

06:00 | JT: dešimtys tūkstančių žmonių iš Gazos Ruožo pabėgo į pietus

Ddešimtys tūkstančių Gazos Ruožo gyventojų po Izraelio įspėjimo evakuotis paliko savo namus ir persikėlė į pietus, rodo JT humanitarinės pagalbos biuro OCHA duomenys. Skaičiuojama, prieš duodant įsakymą evakuotis, daugiau kaip 400 000 palestiniečių jau buvo priversti palikti savo gyvenamąsias vietas.

Gazos ruožo gyventojai palieka savo namus (6 nuotr.) Gazos ruožo gyventojai palieka savo namus (nuotr. SCANPIX) Gazos ruožo gyventojai palieka savo namus (nuotr. SCANPIX) Gazos ruožo gyventojai palieka savo namus (nuotr. SCANPIX) +2 Gazos ruožo gyventojai palieka savo namus (nuotr. SCANPIX) Gazos ruožo gyventojai palieka savo namus (nuotr. SCANPIX) Gazos ruožo gyventojai palieka savo namus (nuotr. SCANPIX)

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Gazos ruožo gyventojai palieka savo namus

Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį Izraelio kariuomenė liepė 1,1 mln. žmonių šiaurinėje Gazos dalyje evakuotis į pietus prieš numatomą antžeminę invaziją.

Hamas paragino žmones likti vietoje ir nepaisyti Izraelio karinio įsakymo evakuotis iš namų.

Trumpai, kas įvyko spalio 7 dieną:

„Hamas“ praėjusį šeštadienį netikėtai užpuolė Izraelį, įsiverždama į jo teritoriją ir vykdydama raketų atakas. Izraelis surengė atsakomuosius smūgius Gazos Ruožui. Per konfliktą žuvo šimtai žmonių tiek Izraelyje, tiek Gazos Ruože.

„Hamas“ pradėjus ataką Irano aukščiausiasis lyderis pareiškė, kad didžiuojasi kovotojų veiksmais.

„Hamas“ yra palestiniečių kovotojų grupuotė, valdanti Gazos Ruožą, ji buvo įsitraukusi į keletą karų su Izraeliu nuo Gazos Ruožo perėmimo 2007-aisiais.

Grupuotę teroristine yra pripažinęs Izraelis, Jungtinės Valstijos, Europos Sąjunga, Jungtinė Karalystė bei kai kurios kitos valstybės.

„Hamas“ remia Iranas, finansuodamas ginklų įsigijimą, juos pats tiekdamas ir suteikdamas karinius apmokymus. „Hamas“ politinis biuras veikia Katare, čia įsikūrę kai kurie jų lyderiai.

Gazos Ruože gyvena 2,3 mln. žmonių, tačiau teritorijai Izraelis su Egipto pagalba nuo 2007 metų taiko blokadą – apribojo prekių įvežimą į šią teritoriją ir jų išvežimą iš jos vandeniu, jūra ar oru bei pačių palestiniečių galimybes palikti šią teritoriją, išskyrus kelias dešimtis tūkstančių darbininkų.