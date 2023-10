Svarbiausi įvykiai:

13:45 | Arabų Lyga: priverstinis Gazos Ruožo gyventojų perkėlimas yra nusikaltimas

Izraelio įsakymas palestiniečiams evakuotis iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies yra priverstinis perkėlimas ir prilygsta nusikaltimui, penktadienį sakė Arabų Lygos vadovas Ahmedas Abul Gheitas.

Arabų šalis vienijančios organizacijos generalinis sekretorius laiške Jungtinių Tautų vadovui Antonio Guterresui taip pat apkaltino Izraelį „brutaliai keršijant ir baudžiant bejėgius civilius Gazos“ Ruože, o ne vykdant „suplanuotą ar apgalvotą karinę operaciją“ prieš palestiniečių grupuotės „Hamas“ kovotojus dėl jų kruvinų atakų Izraelio teritorijoje.

13:17 | Izraelio kariuomenė Gazos gyventojams liepia evakuotis

„Tuojau pat evakuokitės iš savo namų ir pasitraukite į pietus nuo Vadi Gazos“, – sakoma iš dronų mėtomose skrajutėse.

Skrajutėse taip pat pavaizduotas žemėlapis su rodykle, rodančia pietų kryptimi per Gazos Ruožo centrinėje dalyje nubrėžtą liniją.

Israel drops thousands of flyers on Northern Gaza instructing 1.1 million residents to flee south within 24 hours or face obliteration from above.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/VYB4o1oHVe