Karas Izraelyje. „Hamas“ paleido daugiau kaip 3,5 tūkst. raketų, smogė ligoninei: žuvusiųjų skaičius viršija 300

Svarbiausi įvykiai:

08:40 | Baltųjų rūmų pareigūnas: derybos su Izraeliu dėl JAV karinės pagalbos labai intensyvios

Po netikėto didelio masto palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ išpuolio derybos su Izraeliu dėl JAV karinės pagalbos teikimo vyksta labai intensyviai, šeštadienį pareiškė vienas Baltųjų rūmų aukšto rango pareigūnas.

Pareigūnas nurodė, kad Vašingtonas apie tai gali paskelbti jau sekmadienį, tačiau pažymėjo, kad situacija Kongrese, kurio žemieji rūmai šiuo metu neturi lyderio, apsunkins šį klausimą.

„Tikriausiai Kongresui čia tenka tam tikras vaidmuo, o be Atstovų Rūmų pirmininko susidarys unikali situacija, kurią turėsime išspręsti“, – sakė jis.

Pareigūnas taip pat nurodė, kad dar per anksti pasakyti, ar Izraelio nesutaikomas priešininkas Iranas yra tiesiogiai įsitraukęs į „Hamas“ ataką.

Tačiau nėra abejonių, kad „Hamas“ finansuoja, aprūpina ir ginkluoja Iranas ir kitos šalys“, pridūrė jis, konfliktui tarp abiejų pusių pasiekus kruviniausią tašką per pastaruosius dešimtmečius.

Tuo metu JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas šeštadienį kalbėjosi su kolega iš Egipto, pagrindinio Izraelio ir „Hamas“ tarpininko, siekdamas, kad kovotojų puolimas būtų nedelsiant nutrauktas, pranešė Valstybės departamentas.

Per pokalbį telefonu su Samehu Shoukry A. Blinkenas pabrėžė, kad „būtina nedelsiant sustabdyti siaubingą „Hamas“ teroristų puolimą prieš Izraelį“, sakė Valstybės departamento atstovas Matthew Milleris.

Anksčiau pranešta, kad A. Blinkenas kalbėjosi su palestiniečių prezidentu Mahmudu Abbasu, kurio judėjimas „Fatah“ yra „Hamas“ konkurentas, ir paragino jį pasmerkti pastarosios grupuotės išpuolį prieš Izraelį.

Judėjimas „Fatah“ dominuoja Palestinos autonomijoje, įsikūrusioje Izraelio okupuotame Vakarų Krante, o kovotojų grupuotė „Hamas“ kontroliuoja Gazos Ruožą.

Skambučiu A. Blinkenas „paragino visus regiono vadovus pasmerkti“ „Hamas“ išpuolį prieš Izraelį, sakoma JAV valstybės departamento pranešime.

08:20 | Izraelio kariuomenė sako apšaudžiusi Pietų Libaną iš artilerijos, atsakydama į ugnį iš ten

Izraelio kariuomenė pranešė, kad sekmadienį apšaudė Pietų Libaną iš artilerijos, atsakydama į ugnį iš šios teritorijos.

„Izraelio artilerija smogia į Libano teritoriją, iš kurios buvo paleistas šūvis“, – sakoma pareiškime, kuris buvo paskelbtas prieš 7 val. 30 min. (vietos ir Lietuvos laiku). Jame nepateikiama daugiau informacijos apie tai, kas įvyko.

08:00 | „Hamas“ smogė ligoninei

Gazos Ruožą valdanti kovotojų grupuotė „Hamas“, išvakarės surengusi precedento neturintį daugiafrontinį išpuolį prieš Izraelį, sekmadienį prieš auštant paleido daugiau raketų ir pataikė į Aškelone esančią ligoninę.

Pasak vyresniojo pareigūno Talo Bergmano, ligoninei padaryta žalos.

Barzilai medicinos centro pateiktame vaizdo įraše matyti, kad sienoje išmušta didelė skylė, o ant žemės mėtėsi nuolaužų gabalai. Pranešimų apie nukentėjusiuosius negauta.

