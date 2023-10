Svarbiausi įvykiai:

17:37 | Palestiniečiai paėmė įkaitų

Izraelio gynybos pajėgų atstovas patvirtino, kad Izraelio civiliai ir kariai yra laikomi įkaitais Gazoje.

17:26 | Vokietijos oro vežėja „Lufthansa“ mažina skrydžių į Izraelį skaičių

Vokietijos oro vežėja „Lufthansa“ dėl palestiniečių išpuolių šeštadienį mažina skrydžių į Izraelį skaičių, naujienų agentūrai AFP pranešė bendrovės atstovas spaudai.

„Atsižvelgdama į dabartinę saugumo situaciją Tel Avive“, „Lufthansa“ atliks vieną skrydį į Frankfurtą, tačiau „visi kiti „Lufthansa“ skrydžiai į Tel Avivą ir iš jo šį šeštadienį atšaukti“.

17:00 | Pentagonas žada, kad Izraelis turės tai, ko jam reikia apsiginti

Pentagonas šeštadienį dar kartą patvirtino tvirtą Jungtinių Valstijų įsipareigojimą remti Izraelio teisę gintis ir pažadėjo pasirūpinti, kad šis svarbus JAV sąjungininkas turėtų tam reikalingų priemonių.

„Mūsų įsipareigojimas Izraelio teisei gintis išlieka nepajudinamas“, – sakoma gynybos sekretoriaus Lloydo Austino pareiškime.

Jo teigimu, jo vadovaujama agentūra sieks „užtikrinti, kad Izraelis turėtų viską, ko jam reikia, kad galėtų gintis ir apsaugoti civilius gyventojus nuo beatodairiško smurto ir terorizmo“.

16:41 | Auga aukų skaičius Palestinoje

Gazos pareigūnai skelbia, kad per Izraelio atsakomuosius smūgius žuvo jau 198 Palestinos gyventojai. Tuo metu Izraelyje skelbiama jau apie 800 sužeistųjų ir mažiausiai 100 žuvusiųjų.

16:34 | Zelenskis: Izraelis turi neginčijamą teisę gintis

Su Rusijos invazija kovojančios Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad Izraelis, prieš kurį palestiniečių kovotojai šeštadienį surengė beprecedentę ataką, turi neginčijamą teisę gintis.

„Izraelio teisė gintis yra neginčijama“, – per „Telegram“ parašė V. Zelenskis.

„Teroras visuomet yra nusikaltimas, ne tik prieš vieną [kurią] šalį ar konkrečias aukas, bet ir prieš visą žmoniją“, – pridūrė jis.

16:15 | Izraelis smogė atgal

Izraelio ginkluotosios pajėgos pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame užfiksuota viena iš atsakomųjų atakų į Gazos ruožą.

A short while ago, an IDF aircraft targeted an additional terrorist cell adjacent to the Erez Crossing. pic.twitter.com/Tq2596MnYB