JAV atstovė Pelosi atvyko į Taivaną, virš sąsiaurio praskrido Kinijos naikintuvai

N. Pelosi tapo aukščiausio rango amerikiečių pareigūne, aplankiusia autonominę salą per pastaruosius 25 metus.

Lankantis JAV atstovei Taivane, šalies televizija paskelbė apie antrojo lygio kovinės parengties įvedimą šalyje.

Be to, gatvėse, kur netoliese turi apsistoti N. Pelosi, taip pat sustiprintas saugumas.

First video of Nancy Pelosi in #Taiwan after landing. pic.twitter.com/G7xBr35OOn