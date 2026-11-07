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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Išpuolis Lenkijoje. Naujausia informacija: Krokuvoje sulaikytas nusikaltėlis – 25-erių, dėvėjo karinę aprangą

2026-11-07 17:13 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Parengė:
2026-11-07 17:13
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šeštadienio popietę per šaudynes pietų Lenkijos Krokuvos mieste žuvo šeši žmonės, 15 buvo sužeista, tarp jų – policijos pareigūnai, pranešė vietos policija.

Krokuvos užpuolikas (nuotr. Telegram)

Šeštadienio popietę per šaudynes pietų Lenkijos Krokuvos mieste žuvo šeši žmonės, 15 buvo sužeista, tarp jų – policijos pareigūnai, pranešė vietos policija.

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Išpuolis Lenkijoje
Svarbiausios naujienos
18:51

Policija neigia informaciją apie 2 nusikaltėlius

Policija neigia informaciją apie tai, jog Krokuvoje šaudynėse dalyvavo du nusikaltėliai. Lenkų žiniasklaida skelbė, kad išpuolyje galėjo dalyvauti du nusikaltėliai,

„Krokuvos pagrindinėje aikštėje įvykio kaltininkas yra Lenkijos Respublikos pilietis. Paneigiame informaciją apie policininko mirtį ir apie kito kaltininko paiešką. Vienintelis žinomas įvykio kaltininkas yra sulaikytas policijos“, – nurodoma pranešime.

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19:36

Skelbiamas gedulas Krokuvoje

Krokuvos meras Łukasz Gibała paskelbė gedulą.

„Ką tik pasirašiau įsakymą, kuriuo Krokuvoje skelbiamas gedulas iki lapkričio 11 d.“ – parašė jis socialiniame tinkle „X“.

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19:01

Aukų skaičius pasiekė 6

Aukų skaičius pasiekė 6, skelbia TVN24. Tarp žuvusiųjų – 4 moterys ir 2 vyrai.

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18:56

Užpuolikas – 25-erių

TVN24 duomenimis, užpuolikas buvo 25-erių, jo būklė sunki. „Onet“ skelbia, kad jis yra Lenkijos pilietis.

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Tuskas skrenda į Krokuvą

TVN24 skelbia, kad Donaldas Tuskas skrenda į Krokuvą.

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„Onet“ šaltiniai policijoje praneša, kad abu nusikaltėliai sulaikyti ir abu yra sužeisti.

18:36

Zelenskio reakcija

Po mirtinų šaudynių Krokuvoje, žinutę socialiniuose tinkluose parašė ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasaulis išreiškia paramą Lenkijai.

„Krokuvoje įvykdytas šokiruojantis nusikaltimas. Ukrainos žmonių vardu ir savo asmeniniu vardu reiškiu nuoširdžią užuojautą aukų šeimoms ir artimiesiems. Šiam išpuoliui negali būti jokio pateisinimo, ir tikime, kad kaltininkas bus nubaustas pagal įstatymą.

Linkime stiprybės ir greito pasveikimo sužeistiesiems bei visiems, kuriuos palietė ši tragedija. Ukraina reiškia solidarumą su Lenkija ir lenkų tauta. Žmonės turi teisę į saugumą“, – parašė V. Zelenskis.

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18:33

Galėjo būti du nusikaltėliai

Lenkijos žiniasklaida skelbia, kad išpuolio rengėjų galėjo būti ne vienas, o du. Vienas iš jų buvo pašautas. „Onet“ skelbia, kad jo būklė sunki, jis ligoninėje.

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18:32

Po mirtinų šaudynių Krokuvoje – Nausėdos žinutė Lenkijai

Po mirtinų šaudynių Krokuvoje, pasisakė Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.

„Esu giliai nuliūdęs dėl tragiškų šaudynių Krokuvoje. Nuoširdžiai užjaučiu žuvusiųjų šeimas ir artimuosius. Linkiu visiems sužeistiesiems greito ir visiško pasveikimo.

Lietuva šiuo sunkiu metu visiškai solidarizuojasi su prezidentu Nawrockiu ir Lenkijos žmonėmis“, – rašo jis.

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18:26

Naujausi skaičiai

Naujausiais duomenimis, per šaudynes žuvo penki žmonės. Sužeista 15 žmonių, tarp jų – trys policijos pareigūnai.

18:21

Po tragiško išpuolio Lenkijoje – Nawrockio reakcija

Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis taip pat sureagavo į naujienas apie šaudynes.

„Su didžiuliu susirūpinimu priimu pranešimus apie tragiškus įvykius Krokuvos centre.

Mano mintys yra su aukomis, nukentėjusiaisiais ir jų šeimomis.

Palaikau ryšį su atitinkamomis tarnybomis ir laukiu išsamaus šių dramatiškų įvykių aplinkybių išaiškinimo. Nacionalinio saugumo biuro vadovas jau keliauja į Krokuvą.

Lenkų saugumas yra absoliutus prioritetas!“ – platformoje X rašo jis.

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18:17

„Amerika stovi kartu su Lenkija“

JAV ambasadorius Lenkijoje Tomas Rose‘as sureagavo į naujienas apie tragiškas šaudynes Krokuvos centre. Išpuolį jis pavadino žiauriu.

„Kol kas žinome, kad šeštadienio popietę Krokuvos istorinėje ir simbolinėje centrinėje aikštėje buvo žiauriai atimtos kelios nekaltos ir brangios gyvybės.

Šią tamsią valandą Amerika stovi kartu su Lenkija, kaip ir Lenkija stovi kartu su savo mylimais Krokuvos gyventojais. Tegul palaimintas šiandien prarastųjų atminimas sušvelnina gedinčiųjų skausmą“, – rašo jis.

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18:14

Nusikaltėlis vilkėjo karinę aprangą

Policijos atstovai pranešė, kad nusikaltėlis buvo apsirengęs karine apranga ir naudojo karinio tipo ilgą ginklą.

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18:14

Teroristinis aktas

Policija neoficialiai skelbia, kad išpuolis Lenkijoje buvo teroristinis aktas.

18:11

Kruvinas šeštadienis Krokuvoje

Lenkijos Krokuvos pagrindinėje aikštėje įvyko šaudynės. Žuvo bent 5 žmonės, o virš 10 buvo sužeisti – tarp jų du policininkai, skelbia lenkų žiniasklaida. Nusikaltėlis iš automobilio paleido šūvius į žmones.

Šaudynės įvyko šiek tiek po 15:00.

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šaudynės Krokuvoje

Ugniagesių atstovas spaudai Hubertas Ciepły pranešė, kad šūviai į žmones buvo paleisti iš automobilio.

Vyksta gelbėjimo operacija. Į turgaus aikštę nusileido gelbėtojų sraigtasparnis.

Gaisrininkai ragino gyventojus ir turistus neiti į aikštę, o tiems, kurie atsidūrė šioje vietovėje, persikelti į saugią vietą – kol policija suras ginkluotą nusikaltėlį. Netrukus pranešta, kad nusikaltėlis buvo sulaikytas.

Platformoje „X“ į šias dramatiškas naujienas sureagavo premjeras Donaldas Tuskas.

„Vidaus reikalų ministras mane nuolat informuoja apie padėtį Krokuvoje po tragiškų šaudynių. Policija tiria užpuolimo aplinkybes ir visas su juo susijusias aplinkybes“, – rašė vyriausybės vadovas.

Socialiniuose tinkluose paplitusiuose vaizdo įrašuose matyti važiuojantis tamsios spalvos automobilis, nuo jo bėgantys žmonės, girdėti šūviai.

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Dainius
Dainius
2026-11-07 17:43
Ruskis nacistas šaudė.jau pranešė agentas gru
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oi
oi
2026-11-07 17:20
jau islam ,ruzkiai arba narko dyleriai
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urode
urode
2026-11-07 19:01
urode tavo pusbrolis liolikas ten
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