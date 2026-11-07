Skelbiamas gedulas Krokuvoje
Krokuvos meras Łukasz Gibała paskelbė gedulą.
„Ką tik pasirašiau įsakymą, kuriuo Krokuvoje skelbiamas gedulas iki lapkričio 11 d.“ – parašė jis socialiniame tinkle „X“.
Aukų skaičius pasiekė 6
Aukų skaičius pasiekė 6, skelbia TVN24. Tarp žuvusiųjų – 4 moterys ir 2 vyrai.
Užpuolikas – 25-erių
TVN24 duomenimis, užpuolikas buvo 25-erių, jo būklė sunki. „Onet“ skelbia, kad jis yra Lenkijos pilietis.
Tuskas skrenda į Krokuvą
TVN24 skelbia, kad Donaldas Tuskas skrenda į Krokuvą.
„Onet“: abu nusikaltėliai sulaikyti ir abu yra sužeisti
„Onet“ šaltiniai policijoje praneša, kad abu nusikaltėliai sulaikyti ir abu yra sužeisti.
Zelenskio reakcija
Po mirtinų šaudynių Krokuvoje, žinutę socialiniuose tinkluose parašė ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasaulis išreiškia paramą Lenkijai.
„Krokuvoje įvykdytas šokiruojantis nusikaltimas. Ukrainos žmonių vardu ir savo asmeniniu vardu reiškiu nuoširdžią užuojautą aukų šeimoms ir artimiesiems. Šiam išpuoliui negali būti jokio pateisinimo, ir tikime, kad kaltininkas bus nubaustas pagal įstatymą.
Linkime stiprybės ir greito pasveikimo sužeistiesiems bei visiems, kuriuos palietė ši tragedija. Ukraina reiškia solidarumą su Lenkija ir lenkų tauta. Žmonės turi teisę į saugumą“, – parašė V. Zelenskis.
A shocking crime in Kraków. On behalf of the Ukrainian people, and personally, I extend my sincere condolences to the families and loved ones of the victims. There can be no justification for this attack, and we trust the perpetrator will face justice. We wish strength and a speedy recovery to the injured and to everyone affected by this tragedy. Ukraine stands in solidarity with Poland and the Polish people. People have the right to safety.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2026
Galėjo būti du nusikaltėliai
Lenkijos žiniasklaida skelbia, kad išpuolio rengėjų galėjo būti ne vienas, o du. Vienas iš jų buvo pašautas. „Onet“ skelbia, kad jo būklė sunki, jis ligoninėje.
Po mirtinų šaudynių Krokuvoje – Nausėdos žinutė Lenkijai
Po mirtinų šaudynių Krokuvoje, pasisakė Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.
„Esu giliai nuliūdęs dėl tragiškų šaudynių Krokuvoje. Nuoširdžiai užjaučiu žuvusiųjų šeimas ir artimuosius. Linkiu visiems sužeistiesiems greito ir visiško pasveikimo.
Lietuva šiuo sunkiu metu visiškai solidarizuojasi su prezidentu Nawrockiu ir Lenkijos žmonėmis“, – rašo jis.
Deeply saddened by the tragic shooting in Kraków. My heartfelt condolences to the families and loved ones of those who lost their lives. I wish a swift and full recovery to all those injured. Lithuania stands in full solidarity with President @NawrockiKn and the Polish people at this difficult time.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) November 7, 2026
Naujausi skaičiai
Naujausiais duomenimis, per šaudynes žuvo penki žmonės. Sužeista 15 žmonių, tarp jų – trys policijos pareigūnai.
Po tragiško išpuolio Lenkijoje – Nawrockio reakcija
Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis taip pat sureagavo į naujienas apie šaudynes.
„Su didžiuliu susirūpinimu priimu pranešimus apie tragiškus įvykius Krokuvos centre.
Mano mintys yra su aukomis, nukentėjusiaisiais ir jų šeimomis.
Palaikau ryšį su atitinkamomis tarnybomis ir laukiu išsamaus šių dramatiškų įvykių aplinkybių išaiškinimo. Nacionalinio saugumo biuro vadovas jau keliauja į Krokuvą.
Lenkų saugumas yra absoliutus prioritetas!“ – platformoje X rašo jis.
„Amerika stovi kartu su Lenkija“
JAV ambasadorius Lenkijoje Tomas Rose‘as sureagavo į naujienas apie tragiškas šaudynes Krokuvos centre. Išpuolį jis pavadino žiauriu.
„Kol kas žinome, kad šeštadienio popietę Krokuvos istorinėje ir simbolinėje centrinėje aikštėje buvo žiauriai atimtos kelios nekaltos ir brangios gyvybės.
Šią tamsią valandą Amerika stovi kartu su Lenkija, kaip ir Lenkija stovi kartu su savo mylimais Krokuvos gyventojais. Tegul palaimintas šiandien prarastųjų atminimas sušvelnina gedinčiųjų skausmą“, – rašo jis.
We are just learning details of the horrific mass shooting in Kraków, a savage and murderous attack that’s shattered the peace of Poland. What we know so far is that several innocent precious lives were viciously cut down on a Saturday afternoon in Kraków’s historic and iconic central square. America stands with Poland at this dark hour as Poland stands with her beloved citizens of Krakow. May the blessed memory of those lost today assuage the grief of those who mourn. @PremierRP_en @NawrockiKn @KosiniakKamysz #Poland— Ambassador Tom Rose (@USAmbPoland) November 7, 2026
Nusikaltėlis vilkėjo karinę aprangą
Teroristinis aktas
Policija neoficialiai skelbia, kad išpuolis Lenkijoje buvo teroristinis aktas.
Kruvinas šeštadienis Krokuvoje
Lenkijos Krokuvos pagrindinėje aikštėje įvyko šaudynės. Žuvo bent 5 žmonės, o virš 10 buvo sužeisti – tarp jų du policininkai, skelbia lenkų žiniasklaida. Nusikaltėlis iš automobilio paleido šūvius į žmones.
Šaudynės įvyko šiek tiek po 15:00.
Ugniagesių atstovas spaudai Hubertas Ciepły pranešė, kad šūviai į žmones buvo paleisti iš automobilio.
Vyksta gelbėjimo operacija. Į turgaus aikštę nusileido gelbėtojų sraigtasparnis.
Gaisrininkai ragino gyventojus ir turistus neiti į aikštę, o tiems, kurie atsidūrė šioje vietovėje, persikelti į saugią vietą – kol policija suras ginkluotą nusikaltėlį. Netrukus pranešta, kad nusikaltėlis buvo sulaikytas.
Platformoje „X“ į šias dramatiškas naujienas sureagavo premjeras Donaldas Tuskas.
„Vidaus reikalų ministras mane nuolat informuoja apie padėtį Krokuvoje po tragiškų šaudynių. Policija tiria užpuolimo aplinkybes ir visas su juo susijusias aplinkybes“, – rašė vyriausybės vadovas.
Socialiniuose tinkluose paplitusiuose vaizdo įrašuose matyti važiuojantis tamsios spalvos automobilis, nuo jo bėgantys žmonės, girdėti šūviai.
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Policija neigia informaciją apie 2 nusikaltėlius
Policija neigia informaciją apie tai, jog Krokuvoje šaudynėse dalyvavo du nusikaltėliai. Lenkų žiniasklaida skelbė, kad išpuolyje galėjo dalyvauti du nusikaltėliai,
„Krokuvos pagrindinėje aikštėje įvykio kaltininkas yra Lenkijos Respublikos pilietis. Paneigiame informaciją apie policininko mirtį ir apie kito kaltininko paiešką. Vienintelis žinomas įvykio kaltininkas yra sulaikytas policijos“, – nurodoma pranešime.