TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Įspėja keliaujančius į Lenkiją: imasi itin griežtų priemonių prieš vairuotojus

2025-11-14 13:43 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-14 13:43

Lenkija imasi dar griežtesnių priemonių prieš nedrausmingus vairuotojus – nuo šiol už didelį greičio viršijimą bus atimami vairuotojo pažymėjimai, o jauniesiems dviratininkams ir paspirtukininkams įvedama privaloma šalmų tvarka.

Griežtėja taisyklės: Lenkija smogė kelių chuliganams (nuotr. SCANPIX)

Lenkija imasi dar griežtesnių priemonių prieš nedrausmingus vairuotojus – nuo šiol už didelį greičio viršijimą bus atimami vairuotojo pažymėjimai, o jauniesiems dviratininkams ir paspirtukininkams įvedama privaloma šalmų tvarka.

1

Teisingumo ministras žada, kad tai tik pirmieji žingsniai kelyje į dar skaudesnes sankcijas tiems, kurie ir toliau nesilaiko taisyklių, skelbia „Polskie Radio“.

Penktadienį patvirtintas įstatymas suteikia valdžios institucijoms teisę atimti vairuotojo pažymėjimą už greičio viršijimą daugiau nei 50 km/val. už gyvenamųjų rajonų ribų.

Įstatymų leidėjai papildomai įtvirtino reikalavimą asmenims iki 16 metų, važinėjantiems dviračiais ar elektriniais paspirtukais, dėvėti šalmą.

Tai tik pradžia

Teisingumo ministras Valdemaras Žurekas socialiniuose tinkluose teigė, kad šios permainos yra „tik pradžia“

Pasak jo, siekiama, kad vairuotojams, kuriems teismas uždraudė vairuoti, būtų draudžiama nuomotis ar išsinuomoti automobilius.

Ministras taip pat pabrėžė, kad pareigūnai dirba siekdami pasitelkti miesto stebėjimo kameras ir elektroninės stebėsenos sistemas, kad būtų geriau užtikrinamas draudimų laikymasis.

„Jei kas nors, nepaisydamas draudimo, sėda prie vairo, jis tampa tiksinčia bomba“, – sakė teisingumo ministras, pridurdamas, kad baudos turi būti neišvengiamos tiems, kurie ignoruoja vairavimo draudimus.

