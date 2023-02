Galingas žemės drebėjimas Turkijoje ir Sirijoje: žuvo mažiausiai 500 žmonių

Manoma, kad, gelbėtojams ieškant nuolaužų miestuose ir miesteliuose visoje teritorijoje, aukų skaičius dar augs.

Šimtai žmonių buvo sužeisti.

Abiejose sienos pusėse gyventojai, kuriuos prieš aušrą iš miego prikėlė žemės drebėjimas, šaltą, lietingą ir snieguotą žiemos naktį skubėjo į lauką. Tęsiantis pakartotiniams smūgiams, pastatai buvo sulyginti su žeme.

Gelbėtojai ir gyventojai ieškojo išgyvenusiųjų, keliuose miestuose braudamiesi per metalo nuolaužas ir milžiniškas betono krūvas.

In #Syria, the #earthquake killed 237 people and injured 639 others. pic.twitter.com/EDEAYoVxFy