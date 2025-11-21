 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Europos šalyje demaskuotas milžiniškas pinigų plovimo tinkas: Rusijai tekėjo milijonai

2025-11-21 12:48 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-21 12:48

Didžiojoje Britanijoje pareigūnai smogė milžiniškam pinigų plovimo tinklui: demaskuota daugiau kaip 1 mlrd. JAV dolerių (apie 868 mln. eurų) verta schema, padėjusi Rusijai apeiti sankcijas ir finansuoti karą Ukrainoje. Per tarptautinę operaciją sučiupta per šimtas įtariamųjų, o vien Jungtinėje Karalystėje konfiskuota dešimtys milijonų svarų grynųjų ir kriptovaliutų.

Europos šalyje demaskuotas milžiniškas pinigų plovimo tinkas: Rusijai tekėjo milijonai (nuotr. SCANPIX)

Didžiojoje Britanijoje pareigūnai smogė milžiniškam pinigų plovimo tinklui: demaskuota daugiau kaip 1 mlrd. JAV dolerių (apie 868 mln. eurų) verta schema, padėjusi Rusijai apeiti sankcijas ir finansuoti karą Ukrainoje. Per tarptautinę operaciją sučiupta per šimtas įtariamųjų, o vien Jungtinėje Karalystėje konfiskuota dešimtys milijonų svarų grynųjų ir kriptovaliutų.

1

Didžiosios Britanijos Nacionalinė nusikaltimų prevencijos agentūra (NCA) pranešė atskleidusi pinigų plovimo tinklą, kuris veikė visoje šalyje ir rėmė Rusijos schemas, skirtas apeiti sankcijas bei finansuoti karą prieš Ukrainą, rašo „Reuters“.

NCA duomenimis, tarptautinės operacijos „Destabilizacija“ metu nusikaltėliai naudojo iš nusikaltimų gautas lėšas, konvertavo jas į kriptovaliutą ir sudarė finansavimo kanalus Rusijos specialiosioms tarnyboms, narkotikų prekeiviams ir su valstybe susijusioms struktūroms.

Kaip pažymima, vienas iš pagrindinių schemos elementų buvo kontrolinio Kirgizijos „Keremet Bank“ akcijų paketo, kuriam taikomos JAV sankcijos, įsigijimas.

Pasak JAV finansų ministerijos, banko pardavimas buvo skirtas sukurti sankcijų apėjimo centrą Rusijos prekybos mokėjimams.

NCA teigimu, banko akcijos priklausė bendrovei, susijusiai su Ukrainos piliečiu George‘u Rossi, kuris, britų ir JAV specialiųjų tarnybų vertinimu, vadovavo  tinklui. Pats G. Rossi yra įtrauktas į JAV sankcijų sąrašą.

Rėmė Rusijos karo mašiną

Be to, britų agentūra pabrėžė, kad per „Keremet Bank“ buvo vykdomos tarpvalstybinės operacijos, rėmusios Rusijos gynybos, aviacijos ir technologijų sektorių bendroves.

Pranešama, kad antrajame operacijos etape Didžiosios Britanijos, JAV, Prancūzijos, Ispanijos ir Airijos saugumo pajėgos jau yra sulaikiusios 128 asmenis.

NCA Ekonominių nusikaltimų direktorato vadovo pavaduotojas Sal Melki pareiškė, kad tyrimas atskleidžia „tikrąjį mastą“ nusikalstamų tinklų, kurie jungia gatvės nusikalstamumą su valstybės finansuojamomis Rusijos operacijomis.

„Keremet Bank“ nurodė ketinantis apskųsti sprendimą dėl sankcijų.

