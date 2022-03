„Bellingcat“: Rusijai faktiškai išnaudojo resursus karui Ukrainoje

„Sprendžiant iš Rusijos kariuomenės elgesio ir sulėtėjusio puolimo, o taip pat šaltinių duomenimis, galima sakyti, kad jiems rezervai jeigu dar nesibaigė, tai jau iki sekmadienio baigsis“, – televizijai „Ukraina 24“ pasakojo bulgarų žurnalistas.

Ch. Grozevo teigimu, Rusijos kariuomenė perėjo į „metodinio gyvenamųjų namų apšaudymo taktiką“ dėl to, kad Ukraina nekapituliavo per pirmąsias dienas. „Pirminė strategija – tai, akivaizdu, buvo blitzkrygas: paimti Kijevą ir didžiuosius miestus per daugiausiai dvi ar tris dienas. Ir tai, tikėtina, buvo Kremliui pažadėta <...> Dabar mes matome, kad dėl nepavykusio blitzkrygo minimaliomis sąnaudomis jie nusprendė, deja, reputacinė žala jau nebėra svarbi“, – aiškino ekspertas.

„Bellingcat“ šiuo metu savo tyrimus nukreipė Rusijos karinės agresijos metu vykdomų karo nusikaltimų ir žmogaus teisių pažeidimų nustatymus bei archyvavimus vykstantiems teisiniams procesams. Anot paties Ch. Grozevo, kovo 16-ąją planuojama pateikti turimus duomenis JAV Kongresui.

Ekspertas taip pat prognozavo, kad jau kitą savaitę bus paskelbtos asmeninės sankcijos Rusijos vadovybei ir asmeniškai V. Putinui, „kokių mes dar nesame regėję“. Be to, jo duomenimis, yra 30 proc. tikimybė, kad NATO gali uždaryti dangų virš Ukrainos, nepaisant dabartinių tvirtinimų, kad tai nebus daroma. „Yra politinė dalies respublikonų ir demokratų partijos senatorių valia. Jie dabar dirba šiuo klausimų“, – pažymėjo Ch. Grozevas. Anksčiau buvo skelbta, kad atlikus apklausą paaiškėjo amerikiečių pritarimas oro erdvės uždarymui virš Ukrainos – tam pritarė daugiau nei 60 proc. apklaustųjų.