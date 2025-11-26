 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Baisybės Honkonge: gyvenamuosius pastatus apėmė gaisras, žuvo mažiausiai keturi žmonės

2025-11-26 13:20 / šaltinis: ELTA
2025-11-26 13:20

Mažiausiai keturi žmonės žuvo, kai trečiadienį viename Honkongo gyvenamajame rajone kelis daugiaaukščius pastatus apėmė gaisras, pranešė vyriausybė, o žiniasklaida savo ruožtu taip pat informavo, kad kai kurie gyventojai įstrigo viduje.

0

Kaip teigiama, gaisras kilo šiaurinėje šio Kinijos finansų centro dalyje. Liepsnos apėmė bambukinius pastolius, pastatytus aplink mažiausiai tris daugiabučius, o vėliau išplito į kitas šių pastatų dalis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Keturi žmonės pripažinti mirusiais, du yra kritinės būklės, o vienas – stabilios“, – nurodė vyriausybės Informacijos paslaugų departamento atstovas.

Pasak Honkongo žiniasklaidos, tarp žuvusiųjų yra ugniagesys. Mažiausiai vienas vyras ir viena moteris buvo išgabenti į ligoninę be sąmonės, patyrę sunkių nudegimų, o policija kiek anksčiau gavo pranešimų apie įstrigusius gyventojus, skelbė žiniasklaidos priemonės. Tiesioginėje transliacijoje buvo matyti, kaip nuo pastolių sklinda tiršti dūmai. 

„Netoliese gyvenantiems žmonėms patariama likti namuose, užsidaryti duris ir langus ir išlikti ramiems“, – pažymėjo Priešgaisrinės apsaugos departamentas.

Praėjusį mėnesį po kito gaisro, kilusio ant vieno pastato pastolių Honkongo centriniame verslo rajone, buvo hospitalizuoti keturi asmenys.

