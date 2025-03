Į įvykio vietą atskubėjo dešimtys policijos pareigūnų, greitosios pagalbos automobilių ir greitosios pagalbos sraigtasparnis, praneša „MIrror“.

Pasak vietos spaudos, dėl šio incidento sostinės merė Femke Halsema pasitraukė iš debatų taryboje.

Policija patvirtino, kad buvo sužeisti mažiausiai penki žmonės.

Socialiniame tinke „X“ paskelbtame pranešime Amsterdamo policija teigė: „Per užpuolimą peiliu Sint Nicolaasstraat gatvėje netoli Dam aikštės buvo sužeisti penki žmonės. Vienas įtariamasis suimtas.“

In a stabbing incident at the Sint Nicolaasstraat nearby the Dam square five people have been injured. One suspect has been arrested.