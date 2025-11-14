 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
25
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Akibrokštas Lietuvai – Lenkija atidaro 2 pasienio punktus su Baltarusija: įvardijo priežastį

2025-11-14 11:20 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-11-14 11:20

Lenkijos vidaus reikalų ir administracijos viceministras penktadienį patvirtino, kad kitą savaitę bus atidaryti du pasienio punktai su Baltarusija.

Lenkijos vidaus reikalų ir administracijos viceministras penktadienį patvirtino, kad kitą savaitę bus atidaryti du pasienio punktai su Baltarusija.

REKLAMA
25

Kaip Lenkijos radijui sakė Wieslawas Szczepanskis, sienos perėjimo punktai Kuznicoje ir Bobrovnikuose bus atidaryti pirmadienį.

„Pagrindinės to priežastys – ekonominis poveikis. Šiuo atžvilgiu matome didėjantį eismą pasienyje, kita vertus, matome mažiau migrantų agresijos bandymų ir išpuolių. Be to, šiuo metu siena yra kruopščiai įtvirtinta – tiek perimetru, tiek fiziškai, aptverta siena“, – sakė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kondratovičius: artimiausiu metu įvyks techninio lygio Lietuvos ir Baltarusijos pareigūnų susitikimas

Vidaus reikalų ministras sako, kad artimiausiu metu susitiks Lietuvos ir Baltarusijos pareigūnai bei specialistai techniniu lygmeniu spręsti klausimus, susijusius su kontrabandininkų leidžiamais meteorologiniais balionais.

REKLAMA
REKLAMA

„Aš tikiuosi, Baltarusija suprato, kad iš šitos situacijos neišeis, dėl to, kad balionai visgi leidžiami iš Baltarusijos pusės. (...) Matome, kad kriminalas veikia dviejose sienų pusėse, tai natūralu, kad pareigūnai kažkokioje vietoje apie kažką turi pakalbėti. Jie tai padarys (…) artimiausiu metu, kai bus sutarta“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams teigė V. Kondratovičius.

REKLAMA

„Kalbame apie kriminalinį užsiėmimą – kontrabandą, čia nėra jokios politikos. Reikia sutvarkyti tą situaciją, kad būtų apsaugota mūsų oro erdvė, kad nebūtų grėsmių mūsų civilinei aviacijai ir visuomenės saugumui“, – akcentavo politikas pridurdamas, kad susitikimas įvyktų kurioje nors pasienio teritorijoje. 

Šią savaitę Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka įpareigojo šalies užsienio reikalų ministrui organizuoti derybas su Lietuva dėl pasienio punktų atidarymo. V. Kondratovičius teigė matęs šį raštą, tačiau akcentavo, kad dirbama  veiklos užkardymo lygiu, kadangi vilkikų apmokestinimo klausimas ar pasienio punktų atidarymas nėra pasieniečių atsakomybėje.

REKLAMA
REKLAMA

„Kitų kažkokių papildomų užduočių (pasieniečiams – ELTA) nėra. Galbūt ir reikės ateityje spręsti dėl tų vilkikų apmokestinimo kažkokiais kanalais, ar pats verslas tą klausimą išspręs, bet šiandien aš nemanau, kad reikia tai sudėti į vieną krepšelį ir spausti baltarusių pasienio tarnybas, kurie neatsako už tuos procesus“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ministras taip pat teigė, kad išsprendus kontrabandos klausimą, nebebūtų priežasties laikyti sieną uždarytą.

„Jeigu mes išsprendžiame kontrabandos klausimą, jeigu civilinė aviacija nėra pažeidžiama, jeigu mes matome, kad gyventojų saugumas irgi yra apsaugotas, tai nematau (priežasčių – ELTA), kad mes toliau turime laikyti sienas uždaras“, – sakė jis kiek vėliau pridurdamas, kad kalba apie Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktus.

REKLAMA

Kaip skelbta anksčiau, dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos antplūdžio Lietuvos Vyriausybė spalį nusprendė iki lapkričio pabaigos uždaryti sieną – eismas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis. 

Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė savaitės viduryje nurodė, jog Lietuva sulaukė oficialaus laiško iš Baltarusijos su siūlymu pradėti derybas dėl situacijos pasienyje. 

ELTA primena, kad šiuo metu pasienyje su Baltarusija yra įstrigę tūkstančiai Lietuvoje registruotų vilkikų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Medininkų pasienio kontrolės punktas (nuotr. R. Riabovo/BNS)
Baltarusija įvardijo sąlygą, kada leistų įvažiuoti vilkikams į Lietuvą (100)
Automobiliai pasienyje su Baltarusija (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Ruginienės patarėjas: atsisakiusi laikinai atverti sieną, Baltarusija eskaluoja situaciją
Baltarusija kaltina Lietuvą ir Lenkiją: „Jų veiksmai – hibridinio karo elementas“ (nuotr. SCANPIX)
Baltarusija kaltina Lietuvą ir Lenkiją: „Jų veiksmai – hibridinio karo elementas“ (8)
Sienos uždarymas smogė baltarusiams: pasienyje su Lenkija nusidriekė eilės, prasidėjo prekyba vietomis (nuotr. gamintojo)
Sienos uždarymas smogė baltarusiams: pasienyje su Lenkija nusidriekė eilės, prasidėjo prekyba vietomis (70)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Petkevičius buvo teisus durniu laivas
Petkevičius buvo teisus durniu laivas
2025-11-14 11:32
Nesitarkime uždarykime sienas patirkime ekonominius nuostalius nuvarykime valstybe į dugną .
Atsakyti
lenkai protingi
lenkai protingi
2025-11-14 11:37
lietuviai idiotai
Atsakyti
As
As
2025-11-14 11:43
Vietoj to, kad isnaudotu Baltarusija savo naudai, daro nesamones.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (25)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų