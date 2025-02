Aiškėja daugiau apie sudužusį lėktuvą Kanadoje: yra sužeistų

„Toronto Pearsono (oro uostas) žino apie incidentą, įvykusį nusileidimo metu su „Delta Air Lines“ lėktuvu, skridusiu iš Mineapolio. Avarinės komandos reaguoja. Visi keleiviai ir įgulos nariai surasti“, – sakoma oro uosto įraše socialiniame tinkle „X“.

Televizijos naujienų pranešimuose teigiama, kad iš Mineapolio, JAV Minesotos valstijos, skridęs lėktuvas nusileidimo metu apvirto.

BREAKING- Toronto had a Delta flight flipped upside down. I got these photos from a friend on the plane. He’s okay. Minnesota to Toronto. pic.twitter.com/DeSoYAlsVo

