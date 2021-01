Thunberg palinkėjimas „seneliukui“ Trumpui: „nuostabios ateities“

G. Thunberg atsilygino D. Trumpui, kuris dažnai ginčija mokslines išvadas dėl klimato kaitos, o 2019 metais apie paauglę tviteryje parašė, kad „ji atrodo kaip labai laiminga mergaitė, kurios laukia šviesi ir nuostabi ateitis“.

Tas tviterio įrašas buvo sarkastiškas atsakas į ugningą G. Thunberg kalbą Jungtinėse Tautose, kai ji pasaulio lyderiams pasakė: „Savo tuščiais žodžiais jūs pavogėte mano svajones ir mano vaikystę. Kaip jūs drįstate?“

G. Thunberg vėliau pakoregavo savo biografiją tviteryje ir pasivadino „labai laiminga mergaite, kurios laukia šviesi ir nuostabi ateitis“.

D. Trumpas išvedė JAV iš 2015 metų tarptautinio susitarimo riboti taršą šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis. Šį žingsnį trečiadienį prisaikdintas JAV prezidentas Joe Bidenas jau atšaukė.

D. Trumpas pernai per Davoso forumą sakė, kad pasaulis „privalo atmesti amžinus pražūties pranašus ir jų apokalipsės pranašystes“.

G. Thunberg veikla pelnė jai tarptautinės žmogaus teisių organizacijos „Amnesty International“ apdovanojimą ir Švedijos Teisingo gyvenimo būdo apdovanojimą (Right Livelihood Award), neretai vadinamą alternatyvia Nobelio taikos premija, be to, žurnalas „Time“ ją paskelbė 2019 metų žmogumi.

Švedų paauglė ir dabar jau eksprezidentas anksčiau socialinėje žiniasklaidoje susikirto po D. Trumpo pralaimėjimo lapkričio rinkimuose. G. Thunberg paskelbė žinutę, kurioje paragino D. Trumpą dirbti dėl savo „pykčio valdymo problemos“ ir pridūrė: „Atvėsk, Donaldai, atvėsk!“

D. Trumpas ta pačia fraze metais anksčiau šaipėsi iš G. Thunberg.