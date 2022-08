Specialistai įspėja apie aukštyn kylančią koronaviruso kreivę: primena, kad svarbu laikytis saugumo priemonių

Statistikos departamento duomenimis, per pastarąsias 7 dienas Lietuvoje registruota vidutiniškai po 1 091 naują COVID-19 susirgimą per dieną. Užsikrėtimų skaičius per 14 dienų šalyje siekia 516,7 atvejus 100 000 gyventojų.

Nuo sunkios COVID-19 ligos formos efektyviausiai apsaugo vakcinos

NVSC specialistai ragina pasikonsultuoti su savo šeimos gydytoju dėl vakcinacijos nuo COVID-19 ligos. Atidžiai įsiklausyti į medikų nuomonę ir priimti tinkamą sprendimą dėl skiepijimosi. Pasiskiepyti pirmą kartą, taip pat gauti sustiprinančiąją pirmąją ar antrąją vakcinos dozę galima registruojantis internetu tinklalapyje Koronastop.lt.

Svarbu laikytis bendrų COVID-19 ligos prevencijos priemonių:

· dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, viešose uždarose vietose, paslaugų teikimo uždarose vietose, renginiuose uždarose erdvėse, maldos namuose ir kitose uždarose viešose vietose, kurios yra prastai vėdinamos, taip pat kuriose yra didelis žmonių skaičius ir neįmanoma išlaikyti saugaus atstumo nuo kitų žmonių. Asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei, rekomenduojama dėvėti veido skydelį;

· atsižvelgiant į tai, kad užsikrėtimo rizika yra didžiausia perpildytose uždarose erdvėse, labai rekomenduojama dėvėti kaukes viešajame transporte, ypač rytinio ir vakarinio piko metu;

· uždarose viešose erdvėse pagal galimybę laikytis saugaus (ne mažesnio nei 2 metrų) atstumo nuo aplinkinių;

· kruopščiai plauti rankas muilu po apsilankymo uždarose viešose vietose, prekybos vietose, po važiavimo viešuoju transportu ir pan. Jei nusiplauti rankų galimybės nėra, naudoti rankų antiseptikus;

· neliesti neplautomis rankomis akių, nosies, burnos;

· kosėti, čiaudėti į servetėlę arba sulenktą alkūnę;

· vengti fizinio kontakto (apkabinimo, rankų paspaudimų ir pan.) su asmenimis, kurie turi didesnę riziką sirgti COVID-19 liga sunkiai, ypač jeigu jie nėra vakcinuoti;

· kuo dažniau vėdinti gyvenamąsias patalpas, pavyzdžiui, plačiai 10 minučių atverti langus arba keletą minučių padaryti patalpose skersvėjį, ypač rekomenduojama išvėdinti patalpas po didesnių susibūrimų, pavyzdžiui, jeigu turėjote svečių.

Pajutus COVID-19 būdingus simptomus, būtina likti namuose bei stebėti savo sveikatą, atlikti savikontrolės greitąjį antigeno testą, kreiptis į gydytoją ir laikytis jo nurodymų. Jei yra galimybė, kol yra simptomai, rekomenduojama būti atskiroje patalpoje nuo kitų šeimos narių