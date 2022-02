Šios ligos slepiasi, kol išsekina organizmą: įvardijo, kokie simptomai padės atpažinti

Net išmiegojus visą naktį sunku keltis, mieguisti būnate visą dieną? Jaučiatės pervargę, nuotaika depresyvi, auga svoris? O gal sunku susikaupti, esate dirglūs, net vakare, kai laikas gulti, būnate lyg „užsivedę“, dingsta apetitas? Be to, labiau prakaituojate, kažkas vyksta su širdimi, sutrinka virškinimas? Dėl to gali būti kalta ne egzaminų sesija, įtampa darbe, metų laikas, kai žiemą visada trūksta energijos, ar amžius, kai senstant mažėja jėgų ir silpsta širdis, o skydliaukė.