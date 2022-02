Reta kontraceptines tabletes vartojanti moteris tai žino: nebūtina pertrauka po 3 savaičių įprasto ciklo

„Iš tikrųjų nebūtina daryti kontraceptinių tablečių vartojimo pertraukos dėl kraujavimo, nepadarysite sau jokios žalos praleisdamos šią pertrauką arba nuolat vartodamos kombinuotas geriamąsias kontraceptines tabletes, – „IFLScience“ sakė JK įsikūrusios seksualinės sveikatos labdaros organizacijos FPA klinikos vadovė Karin O'Sullivan. – Tiesą sakant, daugelis moterų tai jau daro atostogų metu“.

„Jeigu moterys gali vartoti kombinuotas geriamąsias kontraceptines tabletes ir nėra jokių medicininių kontraindikacijų, tai moterims saugu pasirinkti bet kurį tablečių vartojimo režimą“, – pridūrė K. O'Sullivan.

Nesvarbu, ar tai tradicinis vartojimas (su reguliariomis pertraukomis), triračio metodas (pertrauka kas tris pakuotes), pratęstas vartojimas (be pertraukų) arba lankstus vartojimas (daro pertraukas, bet nepatenka į vieną iš ankstesnių kategorijų). Nėra jokių biologinių įrodymų, kad pertrauka turėtų kokios nors įtakos organizmui. Dėl to hormonų neprisikaupia, o nustojus vartoti tabletes, poveikis iš karto grįžtamas.

Išsiaiškinkime tai: menstruacijos, kurios vyksta tada, kai vartojate tabletes, iš tikrųjų nėra įprastos. Tai yra abstinencijos kraujavimas. Tai organizmo reakcija į staigų hormonų kiekio sumažėjimą, kuris atsiranda, kai nustojate vartoti aktyvias tabletes ir pereinate prie placebo. Skirtumas tarp abstinencijos kraujavimo ir reguliaraus ciklo yra tas, kad vartojant kontraceptines tabletes, gimdos gleivinė (endometriumas) neturi galimybės susikaupti. Jis išlieka plonas. Dėl to kraujavimas yra lengvesnis nei įprastos mėnesinės ir daug mažiau reikalingas.

„Kartais tai apibūdinu kaip skirtumą tarp kilimėlių. Įprastų mėnesinių metu tai kambariniai kilimai, o mėnesinių, kai vartojate tabletes, tai kilimėlis lauke, prie įėjimo“, – „IFLScience“ sakė Susan Wysocki, žurnalo „Woman's Health Care“ vyriausioji redaktorė, buvusi Nacionalinės slaugytojų praktikų asociacijos prezidentė ir generalinė direktorė bei „iWoman's Health“ prezidentė.

Tačiau net jei nuspręsite vartoti tabletes nuolat, gali pasireikšti vadinamasis proveržinis kraujavimas – kraujavimas arba tepimas tarp menstruacijų. Tai nėra kenksminga, sako K. O'Sullivan, tačiau kai kurie žmonės gali nuspręsti padaryti pertrauką ir po kelių dienų vėl grįžti prie tablečių (lankstus režimas). Jei nuspręsite tai ištverti, šie simptomai laikui bėgant gali išnykti.

„Proveržinis kraujavimas laikui bėgant paprastai sumažėja, tačiau tik tada, kai jūsų kūnas prisitaiko prie naujo režimo, – paaiškina „Mayo Clinic“. – Jei proveržinis kraujavimas tampa stiprus arba trunka ilgiau nei septynias dienas iš eilės, kreipkitės į gydytoją“.

Bet grįžkime prie placebo tablečių. Jei jos nereikalingos, kodėl mes jas turime ir iš kur kilo idėja?

Tai nepaprastai sudėtingas socialinių, ekonominių, politinių ir net religinių veiksnių mišinys, kilęs septintajame dešimtmetyje, kai tabletės pirmą kartą tapo prieinamos reprodukcijos tikslais.

Šiandien vietinėje vaistinėje galite įsigyti įperkamus ir lengvai atliekamus nėštumo testus. Tai reiškia, kad nėštumo baimė gali būti numalšinta (arba patvirtinta) per valandą po to, kai pastebite vėluojančias mėnesines. Taip pat yra ultragarsinių tyrimų, kurie gali nustatyti nėštumą savaičių tikslumu. Prieš 50 metų to nebuvo. Pertrauka (o vėliau ir placebo tabletės) buvo sukurta taip, kad sukeltų abstinencijos kraujavimą ir įtikintų vartotoją, kad ji nėra nėščia, nes momentinių nėštumo testų ir ultragarso dar nebuvo.

„Tai buvo praktinė priežastis sukurti tabletes trims savaitėms su vienos savaitės pertrauka, bet iš tikrųjų tam nebuvo biologinės būtinybės kontraceptinių tablečių požiūriu, – sakė S. Wysocki, kuri taip pat yra buvusi Amerikos seksualinės sveikatos asociacijos direktorių tarybos narė. – Mitas yra tai, kad vartojant geriamąją kontracepciją turi būtinai kraujuoti, nors iš tikrųjų tai buvo sukurta dėl kitų priežasčių.“

Tablečių kūrėjai taip pat nusprendė, kad pridėjus abstinencijos kraujavimą, tai padėtų moteriai priimti jų produktą kaip kontracepcijos priemonę, nes jis atrodytų „natūralesnis“. Jie manė, kad moterys nori turėti mėnesines ir jaustųsi nepatogiai dėl kontracepcijos metodo, kuris jas sustabdo. Aišku, moterų tame sprendimų kambaryje nebuvo labai daug.

„Nuoseklūs tyrimai parodė, kad kai moterims sakoma, kad menstruacijų nebuvimas neturi žalingo poveikio, ypač vaisingumui, jos pasirenka retesnes menstruacijas arba visiškai jų atsisako“, – sakė Nitu Bajeka, „Women for Women's Health UK“ bendraįkūrėja.

Tačiau ne tik moteris reikėjo įtikinti, kad tabletės yra natūralus produktas. Vienas iš kontraceptinių tablečių kūrėjų Džonas Rokas buvo pamaldus katalikas.

Pats D. Rokas užsidirbo pragyvenimui mokydamas moteris, kaip valdyti savo vaisingumo ciklą priklausomai nuo to, ar jos nori turėti vaikų, ar ne, atlikdamas histerektomijas ir atvirai kalbėdamas su savo pacientėmis apie seksą, net ir su nesusituokusiomis – visa tai buvo stebėtinai progresyvu tuo laikotarpiu. Tuo pat metu jis žinojo apie giliai įsišaknijusį socialinį konservatizmą Katalikų Bažnyčioje. Kaip pasakys kiekvienas, pažįstantis katalikų dogmas, kontracepcija laikoma nuodėme.

Tačiau atrasta spraga – susituokusi pora nenusidėtų, jei egzistuotų natūrali priežastis, neleidžianti joms pastoti. D. Rokas manė, kad jei piliulė – galų gale tėra organizme jau gaminamų hormonų papildymas – galėtų būti parduodama kaip „natūralus“ produktas, ji gali laimėti katalikų bažnyčios pritarimą. Istoriniai spoileriai: katalikai tam nepritarė, bet tai buvo dar viena priežastis įvesti septynių dienų pertrauką ir abstinencijos kraujavimą.

Per pastaruosius penkis dešimtmečius įvyko technologinė pažanga, taip pat pasistūmėjimas seksualinės laisvės srityje, todėl placebo tabletės tapo nereikšmingos. Tačiau net tokie prekių ženklai kaip „Seasonale“ (parduodanti 84 aktyvių tablečių pakuotes, kurias reikia vartoti nuolat) apima placebo tabletes. „Seasonale“ atveju abstinencijos kraujavimas pasireiškia keturis kartus per metus, vieną kartą per sezoną.

Galbūt nebeliks religinės, socialinės ir praktinės motyvacijos, tačiau yra ir kita priežastis, kodėl palaikomas placebo mitas – ekonominė. Kaltinkite draudimo bendroves.

Gali būti tiesa, kad dauguma ginekologų sutinka, jog ne tik visiškai saugu nuolat vartoti veikliąsias tabletes, bet ir geriau tai daryti, ypač jei yra tokia sveikatos būklė kaip endometriozė ar dismenorėja. Net ir moteriai, kuriai menstruacijų simptomai yra silpnesni, gali būti naudinga visiškai praleisti mėnesines. Tačiau tai yra brangiau. Moteris gali paprašyti savo gydytojo ar šeimos planuotojo papildomų tablečių pakuočių, kad galėtų jas nenutraukiamai vartoti, tačiau greičiausiai ji patirs papildomų išlaidų.

„Jei vartojate keturių savaičių tabletes, o ne trijų savaičių, metų pabaigoje sunaudojate dvi papildomas pakuotes, – sakė S. Wysocki. – Tai ekonominė problema“.

„Paprastai tai nebus siūloma kaip pirmasis pasirinkimas. Pirmasis pasirinkimas bus tai, už ką mokės draudimo bendrovė, nacionalinė sveikatos tarnyba ir kt.“, – pridūrė ji.

Placebo tabletės nėra vienintelis kontracepcijos mitas, kuris išnyks savaime. Kaip anksčiau atliktas tyrimas atskleidė, kad, priešingai populiariems įsitikinimams, tabletės neturi įtakos moters preferencijoms.

Galbūt norėsite retkarčiais padaryti pertrauką nuo tablečių vartojimo, jei manote, kad tai jums tinka, bet yra gerai žinoti, kad to nereikia. Kaip visada, jei galvojate apie savo vaistų pakeitimą, geriausia pirmiausia pasikalbėti su savo sveikatos priežiūros paslaugų teikėju ir įsitikinti, kad vartojate jums tinkamas tabletes.