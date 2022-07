Lietuviai iš vaistinės šluoja šią prekę: pasakė, ką būtina padaryti jau dabar norint išvengti peršalimo

Tačiau vaistininkai ragina ne vien tikrintis sveikatą pajutus ligos simptomus, bet ir iš anksto stiprinti savo imunitetą vartojant vitaminus C, D ir cinką.

Dvigubai dažniau perkami greitieji testai

Augant užsikrėtimų COVID-19 skaičiams, „Eurovaistinė“ fiksuoja padidėjusį žmonių susidomėjimą apsauginėmis priemonėmis nuo koronaviruso, o ypatingai – greitaisiais testais. Vien per liepos mėnesį kiekvieną dieną vaistinių tinkle greitųjų testų žmonės įsigyja dvigubai daugiau negu vasaros pradžioje, rašoma pranešime spaudai.

Farmacininkė Elvyra Ramaškienė pasakoja, kad greitieji testai, apsauginės kaukės ir respiratoriai – tai priemonės, dėl kurių šiuo metu dažniausiai į vaistininkus kreipiasi klientai. Vaistininkė neslepia, kad apsaugines kaukes žmonės perka dėžėmis. Taip pat ji priduria, kad sulaukiama vis daugiau peršalimo simptomus jaučiančių žmonių:

„Augantys susirgimų koronavirusu skaičiai jaučiasi ir vaistinėse. Į mus kreipiasi kur kas daugiau žmonių dėl ligos simptomų gydymo. Tokiais atvejais patariame vartoti būtent kamuojančius simptomus malšinančius vaistus. Jei skauda gerklę – vartokite vaistus nuo skausmo ir uždegimo, o sukarščiavus – turėkite temperatūrą numušančius vaistus“, – pataria E. Ramaškienė.

Vaistininkė primena, kad šiuo laikotarpiu svarbu stiprinti savo imunitetą, o ypač rekomenduojama vartoti vitaminus C, D ir cinką. Anot jos, šie vitaminai padeda sutrumpinti COVID-19 trukmę bei greičiau atsigauti po ligos.

Vitaminas C

„Šis vitaminas kone visiems puikiai žinomas kaip pagalbininkas norint palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Tai galioja ir susirgus koronavirusu, kadangi kaip organizmas sureaguos į šią ligą nemažai priklausys ir nuo mūsų imuninės sistemos. Kuo ši stipresnė, tuo galimai lengviau prasirgsite. Be to, reguliariai vartojamas vitaminas C gali sutrumpinti peršalimo simptomų trukmę“, – pasakoja E. Ramaškienė.

Vitaminas D

Pastaraisiais metais vis garsiau kalbama apie vitaminą D kaip veiksmingą prevencinę priemonę norint išvengti susirgimo sunkia COVID-19 forma. Vaistininkė priduria, kad vitaminas D yra viena svarbiausių maistinių medžiagų palaikant imuninę sistemą. Jis ne tik padeda sumažinti gripo ar peršalimo riziką, bet ir gali paveikti COVID-19 ligos eigą teigiama linkme, sumažinti susirgimo sunkia forma riziką.

Cinkas

„Cinkas turbūt daugumai geriau pažįstamas kaip grožio vitaminas, atsakingas už normalią nagų, plaukų, odos ir kaulų būklę. Tačiau iš tiesų jis labai gelbsti ir palaikant normalią imuninę sistemą, todėl jį galima vadinti natūralia apsaugos priemone nuo tokių ligų kaip peršalimas, gripas ar net koronavirusas. Reguliariai vartojamas cinkas taip pat gali padėti sumažinti infekcijų dažnumą“, – pasakoja farmacininkė.