Itin paplitusi varginanti liga: kas tai yra aknė ir kaip gydyti jos paliktus randus

Tuo metu Pietų Amerikoje vis dar gyvena gentis, neturinti Propionibacterium acnes (P. acnes) bakterijos ir jos keliamų odos problemų. Vilniaus „Kardiolitos klinikų“ Dermatologijos ir estetinės chirurgijos centro gydytoja dermatovenerologė Jurgina Ūselienė pasakoja apie aknės gydymo ir prevencijos būdus.

„Aknė gali būti lengvos formos, tada vyrauja uždari komedonai – maži, kieti ir smulkūs spuogeliai. Jie susiformuoja, kai padidėja plauko folikulo ragėjimas ir sebumo (natūraliai žmogaus organizme gaminamų odos riebalų) kiekis. Ligai perėjus į vidutinio sunkumo formą susiformuoja pūlingi, raudoni spuogai, o pasiekus sunkią, pasireiškia skausmingi aknės mazgai ir cistos“, – aiškina J. Ūselienė.

Aknės priežasčių spektras – platus

Gydytoja sako, kad aknę lemią ir provokuoja daug veiksnių, vienas jų – genetika: dažnai šia liga būna sirgę tėvai, todėl ji gali išsivystyti ir keliems vienos šeimos vaikams. Dažniausiai aknė pasireiškia paauglystėje, kai suaktyvėja lytiniai hormonai ar padidėja sebumo kiekis, pakinta jo klampumas ir sudėtis, tačiau su gydytojo dermatologo ar kosmetologų pagalba iki 25-erių liga gali būti suvaldoma, rašoma pranešime spaudai.

„Šiuo metu pastebima tendencija, kad aknė vis dažniau pasireiškia sulaukusiems 20-ties ir daugiau metų. Manoma, kai tai lemia patiriamas stresas, dėl kurio didėja hormono kortizolio, veikiančio odą ir ant jos gyvenančius mikroorganizmus, kiekis kraujyje. Turi įtakos ir lytinių hormonų pokyčiai, mėnesinių ciklo sutrikimai bei nesubalansuota mityba – gausus pieno produktų ir greitųjų angliavandenių vartojimas. Spuogų atsiradimą taip pat skatina oro užterštumas ir netinkama odos priežiūra su priemonėmis, kurios per daug ją išsausina ar atvirkščiai – užkemša poras“, – sako dermatovenerologė.

J. Ūselienės teigimu, retais atvejais liga gali varginti ir sulaukus 40-ties metų, tai dažniausiai lemia vengimas kreiptis pagalbos į dermatologus ir žalingas įprotis krapštyti ar spausti atsiradusius spuogelius. Be to, dėl tokio netyčinio kenkimo odai gali kilti infekcija, o aknė – paūmėti.

Jeigu elgiatės netinkamai – gresia pasekmės

Gydytoja įspėja, kad negydoma liga gali plisti, pažeisti ne tik veidą, bet ir nugarą ar krūtinę, pasitaiko atvejų, kai formuojasi skausmingi pūliniai ir mazgai. Tada gali likti randai ir pigmentinės dėmės – jų išvengti galima tik gydant ligą, vengiant tiesioginių saulės spindulių, nekrapštant ir nespaudant atsiradusių spuogų. Neigiamos pasekmės gresia ir tada, kai nusprendžiama aknę gydyti savarankiškai naminėmis priemonėmis, kurios gali dar labiau užkimšti odą arba ją dirginti ir sukelti alergines reakcijas.

„Į gydytoją dermatologą rekomenduojama kreiptis jau pastebėjus pirmuosius spuogelius – jis patars, kaip tinkamai prižiūrėti odą ir kokias priemones rinktis, o, jeigu reikės, rekomenduos ir kosmetologą. Lengvesnei aknės formai gydyti skiriami vietiniai vaistai, dažniausiai jų sudėtyje yra retinoidų, antibiotikų, benzoilo peroksido ir azelaino rūgšties. Kai yra daug raudonų, pūlingų spuogų, gali būti skiriamas gydymo kursas antibiotikais, kontraceptikais ir kitais vaistais, veikiančiais aknę, o atsiradus mazgams ar cistoms skiriamas vitamino A derivatas – izotretinoinas“, – teigia J. Ūselienė.

Ką daryti, jeigu liko randų?

Anot dermatovenerologės, jeigu norisi sumažinti dėl aknės atsiradusius randus, juos gydyti verta tada, kai liga yra suvaldyta ir nebeatsiranda naujų pūlingų spuogų. Randai, priklausomai nuo jų dydžio, formos, paciento lūkesčių ir motyvacijos, gali būti gydomi rūgštiniais ir retinolio pilingais, PRP (trombocitais praturtintos plazmos) terapija, CO2 frakcinio lazerio procedūromis ar Secret RF radiodažniu.

Gydytoja sako, kad gydant randus frakciniu CO2 lazeriu odos paviršiuje yra suformuojami stulpeliai, aplink kuriuos susidaro mikroterminės gijimo zonos – tokiu būdu skatinamas odos atsinaujinimas ir kolageno sintezė, didinamas jos stangrumas ir paviršiaus pasikeitimas. Kiek šių procedūrų reikės, priklauso nuo paciento odos atsako, jo lūkesčių ir nuo to, kokio stiprumo lazerio impulsai parenkami. Po procedūros oda būna paraudusi, patinusi, su smulkiais taškelių dydžio šašeliais, todėl kurį laiką būtina vengti tiesioginių saulės spindulių.

„Atliekant radiodažnio procedūrą auksinės mikroadatėlės įvedamos į odą, o tada jų galiukais paleidžiama radiodažnio energija. Tokiu būdu lyginamas odos paviršius ir tekstūra, ji stangrinama ir skaistinama. Ši procedūra nėra skausminga, jaučiamas tik dilgčiojimas, todėl net jautrūs nemaloniems pojūčiams pacientai gali ją atlikti. Yra daugiau šios procedūros privalumų: jau kitą dieną beveik nesimato, kad oda buvo gydoma radiodažniu, jaučiamas nebent padidėjęs jos šiurkštumas. Be to, nėra jokių metų laiko apribojimų – procedūra gali būti atliekama ir vasarą, tik pacientai po jos turėtų naudoti apsauginius kremus nuo saulės“, – teigia J. Ūselienė.

Kaip galima padėti sau?

Gydytoja sako, kad yra būdų, kuriuos gali taikyti kiekvienas, norėdamas preventyviai saugotis nuo aknės ar paspartinti jos gydymą – užtikrinti kokybišką miegą nakties metu, valdyti stresą užsiimant joga, sportuojant, vaikštant lauke, atliekant kvėpavimo pratimus ir pan.

„Svarbu per dieną išgerti pakankamai vandens, valgyti daugiau žuvies, avokadų, šviežių ir raugintų daržovių, galima vartoti probiotinius gėrimus. Be to, reikėtų vengti greitųjų angliavandenių turinčio maisto, šveitiklių su grūdeliais – geriau pakeisti juos rūgštinėmis kosmetikos priemonėmis, kurios nusluoksniuoja odą, makiažo paskirstymui ant veido nenaudoti kempinėlės, o jeigu tai daroma su šepetėliu – jį reikia plauti ir dezinfekuoti“, – priduria gydytoja dermatovenerologė J. Ūselienė.