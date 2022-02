Dantų protezai – tik dėl grožio? Įvardijo dažniausiai daromą klaidą ir 4 mitus

„Vilniaus implantologijos namų“ gydytoja odontologė V. Golcova pastebi, jog neretai protezavimo procesas pacientams pirmiausia siejasi su įvairiomis baimėmis, kitaip tariant, žmonės bijo pačios sąvokos „protezavimas“.

Viena klaida gali privesti prie dar didesnių problemų

„Dažnai pacientams atrodo, kad procedūrai jie dar nėra pakankamai pasiruošę, trūksta žinių apie patį procesą. Ta nežinomybė dažniausiai kelia nerimą, o tai galiausiai priverčia padaryti esminę klaidą – uždelsiama kreiptis į specialistą“, – pabrėžia gydytoja odontologė.

Visgi, V. Golcovos teigimu, delsti praradus dantis ar esant jų pažeidimams – nevalia, nes tik turint visiškai atkurtus dantis galima tikėtis, jog maistas iš burnos ertmės į skrandį pateks kokybiškai sukramtytas ir taip bus užtikrinamas tinkamas maistinių medžiagų pasisavinimas organizme bei užkertamas kelias dar didesnėms sveikatos problemoms, rašoma pranešime spaudai.

Baimę sėja klaidingi įsitikinimai

Gydytoja odontologė įžvelgia, jog žmonių baimes pakursto ir dažnai girdimi mitai apie protezavimo procedūrą bei pačius protezus. Specialistė išskiria 4 populiariausius ir juos paneigia.

MITAS nr. 1. Protezavimas reikalingas žmonėms, kurie visiškai neturi dantų.

Pasak V. Golcovos, protezavimas gali būti reikalingas be išimties visiems pacientams dėl labai skirtingų priežasčių, pavyzdžiui, netekus bent vieno danties, skilus jo vainikui ar šakniai, neišdygus dantims, siekiant atstatyti gausiai pralaidžias plombas ar esant funkciniams bei estetiniams poreikiams – pakitus danties spalvai ar formai. Visais atvejais individualiai konsultuoja gydytojas specialistas ir paskiria tinkamiausią gydymą.

MITAS nr. 2. Protezuoti dantys atrodo nenatūraliai.

„Skirtingai nei anksčiau, šiandien odontologija neįsivaizduojama be dviejų svarbių dalykų: itin aukštų reikalavimų keraminėms medžiagoms, iš kurių gaminami dantų protezai, bei glaudaus ir betarpiško dantų technologo dalyvavimo gydymo procese“, – pasakoja gydytoja odontologė, – „Detalus informacijos perdavimas dantų technikų laboratorijai, pasitelkiant kokybiškas nuotraukas, leidžia itin tiksliai imituoti natūralų dantį, tad skirtumas tarp protezų ir natūralių dantų nėra matomas plika akimi“.

MITAS nr. 3. Protezavimas – ilgai trunkanti ir skausminga procedūra.

Tai yra dar vienas mitas, nes šiuolaikinės technologijos odontologijos srityje leidžia ženkliai sutrumpinti protezų gaminimo laiką. „Tam tikrais atvejais dantų protezą, pavyzdžiui, užklotą ar vainikėlį, galima pagaminti net ir tą pačią dieną. Manymas, jog procedūra yra skausminga, taip pat klaidingas, mat procedūrai atlikti yra naudojama vietinė nejautra, tad protezavimo procesas atliekamas be jokio diskomforto“, – pasakoja specialistė.

MITAS nr. 4. Protezų nereikia prižiūrėti.

V. Golcovos teigimu, dalis pacientų nepagrįstai mano, jog dantų protezo nereikia valyti, nepriklausomai nuo to, ar jis išimamas, ar fiksuotas. Apnašas nuo protezų valyti yra būtina, mat jose kaupiasi bakterijos, sukeliančios uždegiminius procesus. Uždegimas dažniausiai prasideda dantenose ir pakenkia dantims. Be to, susikaupusios apnašos iššaukia ne tik uždegimus, bet ir gerokai sutrumpina protezo tarnavimo laiką.