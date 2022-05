Ar pusryčiai tikrai yra pats svarbiausias dienos valgis? Štai, ką sako mokslas

Nuodugniai apžvelgia pusryčius ir ar jų praleidimas tikrai kenksmingas medicalnewstoday.com.

Pusryčiai tiesiogine to žodžio prasme reiškia „nutraukti badą“. Tai pirmasis dienos valgis po to, kai nevalgome per naktį. Pusryčiai pelnė svarbiausio dienos maisto vardą dar 1960-aisiais, kai amerikiečių mitybos specialistė Adelle Davis pasiūlė, kad norint išlikti sveikam ir išvengti nutukimo, reikėtų „pusryčius valgyti kaip karaliui, pietus kaip princui ir vakarienę kaip elgetai“.

Nors apie 15 proc. žmonių JAV reguliariai praleidžia pusryčius, daugelis vis dar mano, kad tai yra svarbiausias dienos maistas.

Pusryčiai organizmui suteikia svarbių maistinių medžiagų, kad dieną pradėtume energingai ir sočiai. Daugelis taip pat mano, kad tai gali skatinti svorio metimą. Bet ar pusryčiai iš tiesų yra svarbiausias dienos maistas?

Kaip ir daugumoje mitybos dalykų, atsakymas sudėtingas. Nors kai kurie tyrimai rodo, kad praleisti pusryčius nėra kenksminga, kiti tyrimai rodo kitaip. Valgant reguliariai pagrindinius valgius ir užkandžius, yra daugiau galimybių visą dieną teikti organizmui energijos ir maistinių medžiagų, reikalingų optimaliai funkcionuoti.

Tačiau, kol žmogus gali gauti reikalingas maistines medžiagas kitų valgių metu, pusryčiai gali būti ne pats kritiškiausias dienos maistas. Štai ką sako mokslas.

Įrodymai, pagrindžiantys pusryčių valgymą

Didžioji teigiama pusryčių valgymo nauda pirmiausia gaunama iš stebėjimo tyrimų, kurie negali įrodyti priežasties ir poveikio. Pavyzdžiui, vienas 2021 m. sisteminis tyrimas iš 14 stebėjimo tyrimų parodė, kad tie, kurie pusryčius valgo septynis kartus per savaitę, turi mažesnę riziką:

širdies ligoms

diabetui

nutukimui

aukštam kraujospūdžiui

insultui

pilvo nutukimui

mirčiai, susijusiai su širdies ir kraujagyslių ligomis

padidėjusiam mažo tankio lipoproteino (MTL) cholesterolio kiekiui.

Vėlgi, ši konkreti tyrimų grupė gali tik parodyti, kad tie, kurie valgo pusryčius, dažniau turi mažesnę riziką susirgti minėtomis širdies ir kraujagyslių bei medžiagų apykaitos ligomis. Ji negali įrodyti, kad pusryčiai yra tai, kas tai sukelia.

Tačiau daugiau nei 30 000 šiaurės amerikiečių duomenų analizė rodo, kad pusryčius praleidžiantys žmonės gali negauti svarbių maistinių medžiagų.

Dažniausios maistinės medžiagos, kurių trūko:

folio rūgštis

kalcis

geležis

vitaminas A

vitaminai B1, B2, B3

vitaminas C

vitaminas D.

Be to, 2017 m. buvo paskelbtas vienas atsitiktinis kontrolinis tyrimas, kuriame dalyvavo 18 antro tipo diabetu sergančių dalyvių ir 18 sveikų dalyvių, nustatė, kad pusryčių praleidimas sutrikdė abiejų grupių paros ritmą.

Tie, kurie praleido pusryčius, po valgio taip pat pajuto spartesnį gliukozės kiekio kraujyje padidėjimą.

Taigi tyrimo autoriai teigė, kad pusryčių valgymas yra gyvybiškai svarbus tam, kad mūsų vidinis laikrodis veiktų laiku.