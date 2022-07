3 priežastys, kodėl vitaminas D yra svarbus besilaukiančioms

Dėmesys imuninei sistemai

Besilaukiančioms moterims ypač svarbu rūpintis savo sveikata ir saugotis įvairių ligų. Kaip pastebi „Eurovaistinės“ vaistininkė Jovita Aleknienė, nėščiosioms tampa daug pavojingesnis n​​et paprasčiausias gripas ar pūslelinė, todėl savo imuninei sistemai joms rekomenduojama skirti ypatingą dėmesį, rašoma pranešime spaudai.

„Svarbu pasirūpinti, kad organizmui netrūktų visos vitaminų ir mikroelementų abėcėlės, todėl svarbu valgyti sveiką, visavertį ir įvairų maistą. Imuninė sistemą palaikyti padeda vitaminas D, C, A ir dar daugybė kitų“, – pataria vaistininkė.

REKLAMA

Rūpinantis organizmo atsparumu svarbu stengtis kasdien, pagal galimybes, leisti laiką gryname ore, tačiau verta atkreipti dėmesį, kad besilaukiančioms moterims ypač rekomenduojama vengti tiesioginių saulės spindulių, aktyviausios saulės.

Nuovargis ir energijos trūkumas

Nėštumas – dažnai yra ir nelengvas fizinis iššūkis – priaugtas kūno svoris, sėslesnis gyvenimo būdas, todėl kartais, kaip pačios nėščiosios užsimena vaistinėje, „traukia prie lovos“. Vaistininkė pataria, priimti šį savo gyvenimo laikotarpį ir leisti sau gyventi kiek pasyviau, daugiau ilsėtis, tačiau visos dienos lovoje praleisti tikrai nereikėtų.

REKLAMA

REKLAMA

„Stebėkite savo savijautą ir jeigu jaučiate, kad netikėtai pasidarė sunku keltis rytais, trūksta jėgų ir motyvacijos kasdienei veiklai, gali būti, kad susiduriate su vitamino D stoka. Tai gana dažna būsena, nes nėštumo metu rekomenduojama vengti saulės, kuri yra pagrindinis vitamino D šaltinis“, – paaiškina J. Aleknienė.

Be to pasikeitęs vitamino D poreikis gali atsirasti ir dėl to, kad moteris rūpinasi ne tik savo, bet ir kūdikio organizmu.

Bendra organizmo veikla

Vaistininkė J. Aleknienė sako, kad išskirti besilaukiančias iš visos visuomenės ir pabrėžti, kodėl joms yra svarbus vitaminas D nėra reikalo.

„Jis reikalingas ir jo trūksta daugumai žmonių. Skaičiuojama, kad apie 70 proc. Lietuvos gyventojų susiduria su šio saulės vitamino trūkumo, o besilaukiančios moterys tikrai nėra išimtis, jos gali susidurti su dar didesniu deficitu, nes dar rečiau būna saulėje“, – situaciją apžvelgia vaistininkė.

Tiesa, koją vitamino D įsisavinimui gali kišti ir tai, kad kartais pamirštama, jog šis vitaminas D yra tirpus riebaluose ir yra geriau įsisavinamas, kai vartojamas kartu su pirmojo spaudimo alyvuogių aliejumi, juodųjų ikrų ar kanapių aliejumi.

Vitaminas D taip pat naudingas kaulų būklei, dantims, jis padeda efektyviau įsisavinti kalcį.