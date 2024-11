Žiniasklaida: Šarūno Jasikevičiaus treniruojama „Fenerbahče“ – arti sandorio su NBA krepšininku

Anksčiau buvo skelbiama, kad 25 metų 198 cm ūgio gynėjas veda derybas su Stambulo „Anadolu Efes“ ekipa, kurioje jau yra žaidęs 2016–2019 metais.

Visgi dabar teigiama, jog turkas yra arti susitarimo su Stambulo „Fenerbahče“ klubu, kurį treniruoja Šarūnas Jasikevičius.

Tiesa, šį sezoną jis būtų skolinamas ir realiausiomis kandidatėmis laikomos Paryžiaus „Paris“ ir Miuncheno „Bayern“ ekipos.

Praėjusiame Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezone O.Bitimas per 12 minučių įmesdavo 3,5 taško ir atkovodavo 1,4 atšokusio kamuolio.

Prieš išvykdamas už Atlanto O.Bitimas rungtyniavo Bursos „Frutti Extra“ sudėtyje.

Onuralp Bitim - Fenerbahçe Beko Istanbul.



The deal is very close, last details.



He’s set to sign with Fenerbahce and play the EuroLeague season on loan.



FC Bayern Munich and Paris most probable teams to loan him.#Transfers #EuroLeague https://t.co/kzXz5TLtzG